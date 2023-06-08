Зампред Совбеза РФ: «Бывший генсек НАТО впал в доктринерское слабоумие»

Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком, а сейчас и вовсе впал в доктринерское слабоумие

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Рассмусена о возможном участии войск стран альянса в вооруженном конфликте на Украине даже при условии, если киевскому режиму откажут в членстве в военном блоке.- написал Медведев в своем Telegram-канале.Зампред российского Совбеза подчеркнул, что для озвученных Расмуссеном шагов необходимо сначала спросить население стран Запада, которые в этом случае неминуемо окажутся втянутыми в вооруженный конфликт и фактически окажутся в состоянии войны с Россией. Медведев отметил, что в случае подобного развития событий, по Европе будут наноситься удары при помощи гиперзвуковых ракет. Зампред Совбеза добавил, что США также затронет прямое участие армий НАТО в противостоянии с Россией.Медведев также напомнил, что Расмуссен после прекращения своих полномочий на посту генсека НАТО в качестве внештатного советника поступил на службу к известному своей коррумпированностью и нацистскими взглядами бывшему президенту Украины Петру Порошенко.Украинские власти питают большие надежды на то, что Киев пригласят в НАТО в ходе июльского саммита альянса в Вильнюсе, однако, как показала практика, вступление Украины не отвечает интересам руководства военного блока.