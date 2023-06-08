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Зампред Совбеза РФ: «Бывший генсек НАТО впал в доктринерское слабоумие»

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Зампред Совбеза РФ: «Бывший генсек НАТО впал в доктринерское слабоумие»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Рассмусена о возможном участии войск стран альянса в вооруженном конфликте на Украине даже при условии, если киевскому режиму откажут в членстве в военном блоке.


Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком, а сейчас и вовсе впал в доктринерское слабоумие

- написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред российского Совбеза подчеркнул, что для озвученных Расмуссеном шагов необходимо сначала спросить население стран Запада, которые в этом случае неминуемо окажутся втянутыми в вооруженный конфликт и фактически окажутся в состоянии войны с Россией. Медведев отметил, что в случае подобного развития событий, по Европе будут наноситься удары при помощи гиперзвуковых ракет. Зампред Совбеза добавил, что США также затронет прямое участие армий НАТО в противостоянии с Россией.

Медведев также напомнил, что Расмуссен после прекращения своих полномочий на посту генсека НАТО в качестве внештатного советника поступил на службу к известному своей коррумпированностью и нацистскими взглядами бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Украинские власти питают большие надежды на то, что Киев пригласят в НАТО в ходе июльского саммита альянса в Вильнюсе, однако, как показала практика, вступление Украины не отвечает интересам руководства военного блока.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:27
    +2
    Какое-то всеобщее слабоумие,последние 32 года
    1. alystan
      alystan Сегодня, 16:35
      0
      Чуть больше, хотя бы с момента прихода к власти Горбачева...
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:42
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      Какое-то всеобщее слабоумие,последние 32 года

      Не знаю как у вас, а в моём коллективе работают умные люди.
      Руководство НАТО умом не блещет, но очень любит включать дурака на публику. Что касается американцев, то они тупели, тупеют и будут тупеть. Почти по Ленину. Только наоборот. laughing wassat fool
      1. alystan
        alystan Сегодня, 16:47
        -1
        Если американцы тупеют, по-вашему, то что делали мы все, когда сначала повелись на елейные речи про Перестройку и Гласность, а потом тупо поддержали ЕБНа.

        Интересно, а где были тогда вы и ваш поумневший ныне коллектив?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:28
    0
    Я не знаю,что такое "доктринерское слабоумие"Но они,эти натовцы,нынешние и прошлые говорят ровно столько,сколько мы позволяем.Такого при СССР в страшном сне не представлялось.Скажем,что бы ввести НАТО в Чехословакию,к примеру
    1. alystan
      alystan Сегодня, 16:39
      0
      Термин "доктринерское слабоумие" похоже придумал лично ДАМ.

      Слабоумие он просто добавил скорее для усиления эффекта, а что касается доктринерства, то им страдает большинство политиков, у нас в том числе тоже, когда своей точки зрения нет и они тупо следуют чужой мысли/доктрине, не желая даже включать собственные мозги.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:29
    +1
    Расмуссен не подумал что может быть с Данией ,как то он безответственно к своей стране относится.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 16:32
    0
    Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком
    Мда... Медведев зажигает... Интересно он сам пишет тексты или это "коллектив авторов"?
  5. Адрей
    Адрей Сегодня, 16:34
    -1
    Силен ДАМ!!!
    Зампред российского Совбеза подчеркнул, что для озвученных Расмуссеном шагов необходимо сначала спросить население стран Запада,

    Население? А это кто? Он часом страны не попутал?
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:36
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Такого при СССР в страшном сне не представлялось.

    Ага, да-да... Чехословакия? Нате вам Чехословакию:
    В июле 1968 г. силы НАТО были приведены в состояние частичной боевой готовности. Специальные бронетанковые части американской армии были выдвинуты к границам ЧССР в Баварии. В ночь с 20 на 21 августа дежуривший в главном штабе НАТО генерал Паркер отдал приказ подвешивать к самолетам атомные бомбы.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:39
    -3
    Расмуссен может быть и впал по мнению Медведева в слабоумие, но ведь кто-то из него и не вылезал никогда.
    А вообще оторопь берет, слыша такой хабалистый базар от государственного деятеля. Но что делать: внутренность наружу прет.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 17:18
      0
      Медведев как президент России не отдал Абхазию и Осетию в руки грузин в 2008 г., поступил грамотно и четко. Умный мужик.
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:42
    0
    Онихокриптоз, кахексия, диплопия, псевдоэпистаксис, прокталгия и много-много других умных и красивых слов я могу подсказать.
    Скажешь эдак собеседнику, мол- "У Вас диплопия, подите вон". И сразу оппонент повержен и морально унижен.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:18
      0
      Там запущеная уриноцефалия, приведшая уже к цефелурии...
  9. Альф
    Альф Сегодня, 17:43
    0
    Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком, а сейчас и вовсе впал в доктринерское слабоумие

    - написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Господин Медведев, посмотрите в зеркало...