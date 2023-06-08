Представительство ЛНР в СЦКК: Удар по Луганску снова был нанесен англо-французскими ракетами Storm Shadow

Сегодня, 8 июня, очередному ракетному удару со стороны ВСУ подвергся город Луганск (ЛНР). Попадание пришлось по промзоне завода «Лугансктепловоз».
Стоит напомнить, что еще до недавнего времени Луганск считался некой «зеленой зоной», так как туда попросту не доставали средства поражения ВСУ. Те немногочисленные ракеты «Точка-У», которыми украинские военные пытались достать до тылового города, сбивались на подлете средствами ПВО ВС РФ.
Между тем ситуация резко изменилась после появления у Киева англо-французских малозаметных дальнобойных ракет Storm Shadow, которые своим украинским партнерам любезно передал Лондон.
Взрывы в Луганске прозвучали около 10.00 МСК. Над территорией завода поднялся столб черного дыма.
Через некоторое время власти республики заявили о четырех пострадавших. Людям была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Позднее стало известно и о вооружении, которое использовали ВСУ для удара по Луганску. В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что удар по Луганску снова был нанесен англо-французскими ракетами Storm Shadow. В районе обстрела были обнаружены соответствующие фрагменты боеприпаса.
На данный момент пожар, возникший на предприятии полностью потушен. На месте продолжают работать следственные органы и экстренные службы.