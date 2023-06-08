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Представительство ЛНР в СЦКК: Удар по Луганску снова был нанесен англо-французскими ракетами Storm Shadow

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Представительство ЛНР в СЦКК: Удар по Луганску снова был нанесен англо-французскими ракетами Storm Shadow

Сегодня, 8 июня, очередному ракетному удару со стороны ВСУ подвергся город Луганск (ЛНР). Попадание пришлось по промзоне завода «Лугансктепловоз».


Стоит напомнить, что еще до недавнего времени Луганск считался некой «зеленой зоной», так как туда попросту не доставали средства поражения ВСУ. Те немногочисленные ракеты «Точка-У», которыми украинские военные пытались достать до тылового города, сбивались на подлете средствами ПВО ВС РФ.

Между тем ситуация резко изменилась после появления у Киева англо-французских малозаметных дальнобойных ракет Storm Shadow, которые своим украинским партнерам любезно передал Лондон.

Взрывы в Луганске прозвучали около 10.00 МСК. Над территорией завода поднялся столб черного дыма.

Через некоторое время власти республики заявили о четырех пострадавших. Людям была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Позднее стало известно и о вооружении, которое использовали ВСУ для удара по Луганску. В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что удар по Луганску снова был нанесен англо-французскими ракетами Storm Shadow. В районе обстрела были обнаружены соответствующие фрагменты боеприпаса.



На данный момент пожар, возникший на предприятии полностью потушен. На месте продолжают работать следственные органы и экстренные службы.
Использованы фотографии:
ТГ/Представительство ЛНР в СЦКК
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7 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 21:02
    -2
    Тактика укронацистов известна давно ,чуть что сразу долбят по мирным и прикрываются ими ..Они пассажиры в этой войне ,надеются потом разбежаться по миру и затихнуть ! Но в этом случае уже не удастся ..Всех найдем ,тем более сейчас в мире информатики ,это вообще то легко отследить и

    Терроризм киевской хунты уже зашкаливает,все пределы
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 21:14
      0
      Здравствуйте, 6 дней на сайте!
      Мнение редакции ВО может не совпадать с комментариями.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 21:46
        0
        Цитата: Fangaro
        Здравствуйте, 6 дней на сайте!

        Да Михан опять со своими никами балуется. Пора бы привыкнуть. На сайте он лет 10, наверно.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:03
    +1
    Английское консульство во Львове: вот наша цель!!!
  3. topol717
    topol717 Сегодня, 21:12
    +2
    Они безжалостно нападают на наши ЖД объекты, а наш Ген. Штаб в носу ковыряется.
    Они разрушили платину а наш МИД там что то где то созывает.
    А ведь есть все возможности для начала отправить Украину в 18 век, оставить без топлива и Электричества. Но Наш МИД и МО лучше будет Языком перерисовывать очередные красные линии.
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 21:34
      -1
      Здрасьте!
      А у Вас полутезка появился на сайте.
      Тоже topol, но без даты цифр. Видели его комментарии? Не особо на Ваши похожи.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:42
    0
    Ракеты укрофашистам достались очень хорошие. Нужна ассиметричная ответка по болевым точкам киевской хунты. Например, реально ударить по пустующим правительственным зданиям.