Пулемет «Корд» проходит модернизацию

Пулемет "Корд" в пехотном исполнении на треноге
На вооружении российской армии состоит и широко используется крупнокалиберный пулемет «Корд». Это оружие отличается высокими техническими и огневыми характеристиками, которые определяют его ценность для армии. При этом запланирована модернизация существующей конструкции, за счет которой удастся повысить огневую мощь и улучшить эксплуатационные показатели пулемета.
Новые цели
О разработке новой модификации «Корда» 8 июня сообщило информагентство RT. Информацию об этом проекте получили от представителей ковровского Завода им. Дегтярева – ведущего инженера-конструктора Владимира Лёзова и главного конструктора направления стрелково-пушечного вооружения Романа Спирина. Они рассказали о запуске проекта и раскрыли некоторые его особенности.
Представители ЗиД напомнили, что пулемет «Корд» в его нынешнем виде способен сделать до 100 выстрелов одной очередью. После этого требуется перерыв для охлаждения ствола или для его замены. Несоблюдение этих рекомендаций может негативно сказаться на точности и кучности огня, а также уменьшить ресурс ствола. При этом в боевых условиях стрелок не всегда имеет возможность контролировать количество выстрелов и своевременно выполнять все требуемые процедуры.
В связи с этим принято решение о разработке обновленного пулемета с повышенной стойкостью к тепловым нагрузкам. Он получит новый ствол, который придется охлаждать / менять только после 300 выстрелов без перерыва. Как именно будет решена такая инженерная задача, пока не уточняется.
Пулеметчики на позиции
На каком этапе разработки находится новый проект, говорить не стали. Также не уточняются сроки завершения работ и появления обновленного оружия в войсках. Впрочем, проект не отличается особой сложностью, и можно ожидать, что его завершат в ближайшем будущем.
Разработчики раскрыли предполагаемую сферу применения модернизированного «Корда». Такой пулемет предлагается ставить на дистанционно управляемые боевые модули бронетехники или на установки для вертолетов. В этих случаях отсутствует возможность быстрой замены ствола, и повышенные характеристики пулемета позволят снять объективные ограничения по применению оружия.
Исходная конструкция
Крупнокалиберный пулемет «Корд» («Ковровские оружейники-дегтяревцы») разрабатывался в девяностых годах в качестве современной замены для существующего изделия НСВ «Утес». В рамках нового проекта планировалось создать более совершенную конструкцию с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Кроме того, ставилась задача импортозамещения, т.к. основное производство «Утесов» осталось за рубежом. К концу девяностых «Корд» справился с испытаниями и пошел в серию. На вооружение российской армии его официально приняли в 2001 г. Пулемет предназначался для пехоты и для использования на разных носителях.
Производство «Кордов» ведется на ковровском ЗиД. Как сообщает руководство предприятия, после начала Спецоперации в прошлом году количество заказов на такие изделия выросло. Для выполнения всех имеющихся контрактов завод работает в три смены, а также модернизирует производство и ищет новых сотрудников. В свою очередь, вооруженные силы получают необходимое оружие.
Танковый "Корд"
С технической точки зрения «Корд» представляет собой пулемет под боеприпас 12,7х108 мм, пригодное для применения на разных платформах и в разной конфигурации. Так, для пехоты предназначены варианты пулемета с сошкой или на станке-треноге. Также разработана танковая модификация с возможностью дистанционного управления.
В зависимости от модификации, пулемет имеет длину от 1,6 м (танковый) до 1,98 м (пехотный). Масса изделия – ок. 35 кг без учета станка, боеприпасов, прицела и т.д. Автоматика «Корда» использует энергию пороховых газов; под стволом размещен газовый поршень с длинным ходом. Запирание ствола осуществляется поворотом затвора за казенник ствола. Предусмотрено 14 боевых упоров, расположенных в два поперечных ряда. Скорострельность – до 650 выстр./мин. Патроны подаются лентой справа или слева.
Пулемет комплектуется нарезным стволом калибра 12,7 мм длиной 1070 мм. Ствол оснащается развитым многокамерным дульным тормозом или коническим пламегасителем. Охлаждение ствола – воздушное, за счет естественной циркуляции воздуха и оптимизированной конструкции. При этом ствол выполнен быстросменным. При необходимости, раскрываются замки, и ствол извлекается из ствольной коробки. После установки нового пулемет готов к стрельбе.
Пути модернизации
Как именно конструкторы-дегтяревцы планируют модернизировать существующий «Корд» и повышать его боевые характеристики, пока не уточнялось. Однако нетрудно определить примерный круг подходящих решений и технологий. Какую или какие из них решили использовать на ЗиД, станет ясно позднее.
Повысить устойчивость ствола к тепловым нагрузкам и кратно нарастить продолжительность непрерывной стрельбы можно за счет замены материалов. Для этого требуется найти подходящий сплав, способный сохранять механические характеристики в более широком диапазоне температур. Ствол из такого металла сможет решать поставленные задачи и сохранит совместимость с существующими пулеметами. В то же время, имеется риск чрезмерного роста его стоимости, делающего такой проект нецелесообразным.
Имеет смысл сохранение и совершенствование средств воздушного охлаждения. Ствол может иметь более выраженное оребрение на увеличенной части длины – для роста площади контакта с воздухом и лучшей теплоотдачи. Кроме того, ствол можно оснастить кожухом, через который при помощи пороховых газов будет протягиваться атмосферный воздух, как на серийном «Печенеге».
В пулеметах архаичных конструкций и в некоторых современных артиллерийских системах применяется водяное охлаждение ствола. Нагревающаяся деталь находится внутри жидкости, которая отбирает у нее лишнее тепло. При всех преимуществах, такой способ охлаждения имеет ряд недостатков – он увеличивает массу и габариты оружия, снижает боевую живучесть и т.д.
Нельзя исключать комбинирование разных технологий и решений. Так, наиболее удачным выглядит изготовление ствола из нового сплава и его оснащение улучшенными средствами воздушного охлаждения. При этом необходимо сохранить прежние размеры и особенности конструкции ствола, чтобы он был совместим с телом пулемета базовой версии.
Преимущества пулемета с новым стволом очевидны. Такое оружие сможет вести огонь более интенсивно и/или в течение большего времени. При этом речь идет о системе крупного калибра с соответствующими боевыми характеристики. Как следствие, все основные параметры и возможности пулемета и его носителя улучшатся.
Задел на будущее
Таким образом, один из основных образцов стрелкового вооружения российской армии продолжает развиваться и адаптироваться к новым требованиям. По результатам объявленной модернизации пулемет «Корд» получит новые возможности, а также сможет расширить сферы своего присутствия.
Разработка модернизированного «Корда» уже началась и не должна занять много времени. Следующие сообщения о начале испытаний доработанного пулемета, в т.ч. в условиях зоны боевых действий, могут появиться уже в ближайшем будущем.