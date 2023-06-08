Песков сообщил о возможных последствиях подрыва аммиакопровода для зерновой сделки

Мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой

Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас

Глава пресс-службы Кремля сообщил о возможных последствиях подрыва аммиакопровода, по которому продукт поступал из Тольятти в Одессу, для зерновой сделки. Чиновник пояснил, что в данной ситуации возможен только негативный сценарий.Пресс-секретарь президента России заявил, что ему неизвестно о дальнейших планах киевского руководства в отношении поврежденного трубопровода.- отметил Песков.Ясно только, заявил официальный представитель президента страны, что диверсия на объекте способна стать фактором, не способствующим принятию решения о пролонгировании сделки по экспорту зерна.- напомнил президентский пресс-секретарь представителям СМИ, подразумевая, что функционирование аммиакопровода, проложенного из России по украинской территории, фигурировало в ходе обсуждения условий сделки.Также сегодня глава кремлевской пресс-службы анонсировал предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко, которая состоятся завтра в России.Ранее представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил о взрыве, который устроила на аммиакопроводе Тольятти-Одесса украинская диверсионная группа. Это случилось вечером 5 июня на территории Харьковской области.