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Песков сообщил о возможных последствиях подрыва аммиакопровода для зерновой сделки

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Песков сообщил о возможных последствиях подрыва аммиакопровода для зерновой сделки

Глава пресс-службы Кремля сообщил о возможных последствиях подрыва аммиакопровода, по которому продукт поступал из Тольятти в Одессу, для зерновой сделки. Чиновник пояснил, что в данной ситуации возможен только негативный сценарий.

Пресс-секретарь президента России заявил, что ему неизвестно о дальнейших планах киевского руководства в отношении поврежденного трубопровода.

Мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой

- отметил Песков.

Ясно только, заявил официальный представитель президента страны, что диверсия на объекте способна стать фактором, не способствующим принятию решения о пролонгировании сделки по экспорту зерна.

Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас

- напомнил президентский пресс-секретарь представителям СМИ, подразумевая, что функционирование аммиакопровода, проложенного из России по украинской территории, фигурировало в ходе обсуждения условий сделки.

Также сегодня глава кремлевской пресс-службы анонсировал предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко, которая состоятся завтра в России.

Ранее представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил о взрыве, который устроила на аммиакопроводе Тольятти-Одесса украинская диверсионная группа. Это случилось вечером 5 июня на территории Харьковской области.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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22 комментария
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  1. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 16:35
    +12
    Ясно только, заявил официальный представитель президента страны, что диверсия на объекте способна стать фактором, не способствующим принятию решения о пролонгировании сделки по экспорту зерна.

    "... Но мы сделаем исключение и жест доброй воли, т.к.голодные дети Африки не должны страдать и все таки пролонгируем сделку, но наверное в крайний (не последний) раз"
    1. Валерий Жмышенко
      Валерий Жмышенко Сегодня, 16:48
      +3
      Пока сроки еще есть. Но мне уже интересно, что в этот раз объяснят, если её продлят в очередной раз.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 17:32
        +1
        Цитата: Валерий Жмышенко
        Но мне уже интересно, что в этот раз объяснят, если её продлят в очередной раз.

        "Мы продлили зерновую сделку потому, что...потому, что....да просто продлили и все, а кто спрашивает, тот не патриот."
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:36
    +9
    Глава пресс-службы Кремля сообщил о возможных последствиях подрыва аммиакопровода
    Не прошло и недели, как "Кремль" решил хоть обмолвиться об этом...
    ...фигурировало в ходе обсуждения условий сделки.
    ИИИИИИИИИИИ????????? Если сделка не только не выполняется одной из сторон, так и максимально ею осложняется, то это уже "сделка с собственной совестью и трезвым умом". Эрдоган уже переизбран, так что и тут ничего уже не сдерживает. Объявить об прекращении нашего участия в этой сделки и закрыть проходы в порты Украины, топя, все, что туда желает пройти.... Думаю, что фейерверк будет очень красивый.
  3. arnulla
    arnulla Сегодня, 16:41
    +3
    Мало кто так компрометирует высшую российскую власть,как это делает письков
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 16:59
      +3
      Цитата: arnulla
      Мало кто так компрометирует высшую российскую власть,как это делает письков

      Скорее,как она это делает сама.
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 16:41
    0
    диверсия на объекте способна стать
    ведь вот как - способна стать, а ведь способна и не стать... кто их, эти способности, разберет...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:24
      +2
      Мы возмущены, но не слишком, или слишком,, но не совсем
  5. Комментарий был удален.
  6. beybender
    beybender Сегодня, 16:45
    +6
    О !!! Говорящая голова опять всем о последствиях рассказывает , потом Захарова выразит озабоченности , Конашенков линии прочертит , ну а Медведев всех в ад отправит !!! А Запад на все это плюнет с высокой колокольни !!! Все как всегда !!!
    1. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 17:19
      +2
      О !!! Говорящая голова опять всем о последствиях рассказывает
      - да какая там голова, там голова нужна, чтоб усы держались и рулили головойlaughing
  7. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:49
    +3
    Вопросы такие: чей аммиака провод и собственно аммиак? Кто кому платит в целом и получает прибыль или доходы , и в какой стране они оседают. Если аммиакопровод заработает нам от этого легче, кроме того что какой то олигарх пропьёт эти деньги или построит очередную яхту, которую у него потом конфискуют? или мы на эти деньги построим дивизию СУ-57. soldier
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:57
    +1
    С аммиако разводом уже проехали.Укринцы поставили ребром вопрос о наших аммиачных удобрениях,санкции не снимать ,а то обидятся и введут план Б ,без России. .Блинкин скорее всего сейчас у турков по этому вопросу в Стамбуле.Как работавший на аммиаке - очень "странная " разгермитизация трубопровода .Раз территория огорожена,там труба выходит на поверхность.И так по всему аммиакопроводу,весь трубопровод глубоко в земле.ДРГ на тракторах и эсковаторах навряд ли проехала через ЛБС.
  9. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:02
    +1
    Песков всего лишь мнение Президента озвучивает. Непонятно, что комментаторы накинулись на Дмитрия Сергеевича. Вы же на дикторов в телевизоре не кидаетесь
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:27
      0
      Ой,, не всегда, иногда Всевышний его поправляет, дескать, трынди, но не забывайся
      1. Альф
        Альф Сегодня, 17:34
        0
        Цитата: роман66
        Ой,, не всегда, иногда Всевышний его поправляет, дескать, трынди, но не забывайся

        Но факт, о котором трендят Большие Усы, не отменяет.
  10. certero
    certero Сегодня, 17:05
    +5
    Даже в царской России представить капиталистов торгующих с кайзеровской Германией было невозможно.
    А здесь советник президента на полном серьёзе рассуждает о пролонгации. Пролонгации торговли с противником, заколебали эвфемизмы, да с врагом с врагом наши капиталисты торгуют прокачивая газ пропуская зерно...
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:11
    +3
    Может хоть подрыв аммиакопровода прикроет "зерновую сделку" и не только ее?
  12. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:21
    +3
    Облизав руки Пугачёвой опять начал ворковать про бабло и сделки. Ничего нового.
  13. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:23
    +2
    Ааааафигеть! Буржуи жалуются народишку на свои проблемы.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:30
      +1
      Мазепин в шоколаде,ему сказали заикнись о аммиакопроводе ,он сказал.Он только на скачке цен на удобрения в 2022- 23 г обогатился и дальше богатеет.
  14. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 17:27
    +2
    Этот политический куколдизм уже давно уже не вызывает вопросов...
  15. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 17:34
    0
    вот лучше бы молчали , после очередного продления будут либо молчать, как рыба об лёд, либо провозглосят очередной жест доброй воли, но то что продлят даже сомнений нет. Иногда письков напоминает цицерона окраинского Педальку Кличко, тот тоже умеет мысль так выразить что вообще ничего не ясно