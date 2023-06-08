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«Отдыхайте, уважаемые»: украинский министр отверг предложение президента Турции по проведению расследования случившегося на Каховской ГЭС

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«Отдыхайте, уважаемые»: украинский министр отверг предложение президента Турции по проведению расследования случившегося на Каховской ГЭС

Стало известно о том, что украинские власти отвергли инициативу турецкого президента Эрдогана по поводу расследования случившегося на Каховской ГЭС. Напомним, что президент Турции обратился к Киеву и Москве с предложением провести объективное расследование того, что именно стало причиной прорыва дамбы на Каховском водохранилище. Последствия этого прорыва будут, что называется, аукаться как минимум несколько месяцев, по крайней мере, так считают эксперты.


Глава МИД Украины Кулеба в интервью украинским журналистам опосредованно обратился к Реджепу Тайипу Эрдогану, заявив о том, что никакое расследование в данном случае «проводить неуместно».

По словам Кулебы, само по себе расследование, «которое пытаются натянуть на голову Украине, уже подразумевает, что виновником может быть обозначена Украина».

Глава украинского внешнеполитического ведомства:

Это игры в поддавки с россиянами. Это такая у них игра в квазисправедливость. Война идёт 15 месяцев. И уже понятно, кто есть кто. А они тут предлагают какое-то расследование. Отдыхайте, уважаемые…

Кулеба в том же интервью принялся утверждать, что «квазисправедливость» пытается демонстрировать и ООН.

Глава МИД Украины:

Нам хотят навязать мысль о том, как будто это мы могли там что-то сделать.

Это заявление однозначно говорит о том, что нынешний киевский режим недоговороспособен. Подтверждает это и заявление Зеленского, согласно которому «расследование по ЧП на Каховской ГЭС будет осуществлено после её перехода под украинский контроль». Во-первых, уже не существует никакой Каховской ГЭС. Во-вторых, итоги этого «расследования» понятны до начала его гипотетического проведения. В-третьих, киевскому режиму пора бы уже всерьёз задуматься над тем, чтобы пока сохранить под контролем то, что имеется сейчас.

Сам факт того, что Киев отвергает само предложение о проведении объективного расследования, говорит только об одном: подрыв дамбы - дело рук украинского режима. И преступник опасается того, что его диверсия в ходе расследования будет раскрыта.
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19 комментариев
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  1. Валерий Жмышенко
    Валерий Жмышенко Сегодня, 16:45
    +8
    Мне в данной ситуации более всего непонятно одно - почему украинские должностные лица размахивают перед лицом мирового сообщества какой-то "войной", хотя войну-то они и не объявили. Они просто принимают участие в нашей специальной военной операции.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:49
      -1
      Вам что-нибудь говорят такие слова как "самоизоляция" или "частичная мобилизация"?
      Сегодня в условиях капитализма, нормы и рамки законов, актов и тд, изменяются как угодно.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 17:33
        0
        То что на Украине не хотят отвечать за содеянное преступление -и так всем понятно. Найдут под дамбой обломки британских катеров-беспилотников или торпед-беспилотников которыми уже похвасталась Украина -им не отвертеться! Но вот автору статьи нужно было для объективности всё же сообщить -а Москва согласилась на инициативу Турции?
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:51
      +4
      Цитата: Валерий Жмышенко
      почему украинские должностные лица размахивают перед лицом мирового сообщества какой-то "войной", хотя войну-то они и не объявили.

      Да все просто... в СВО задействовано до 35% нашей армии, при объявлении войны, будет задействовано 100%. А это совсем иные обстоятельства для Украины
    3. WIS
      WIS Сегодня, 17:39
      0
      почему украинские должностные лица размахивают перед лицом мирового сообщества какой-то "войной"

      На что рыба ловится, то и насаживают. hi
      Тут, в основе противоречия не мирные состязания, равные в пример, скажем, аполитичным спортивным соревнованиям, а военные действия, которые попросту могут быть лишены как гуманизма, так и логики "проходя через судьбу" человека. Вам, простите сударь soldier , не нравиться то, чем по ту сторону окоп в лицо машут? Зайдите с тыла участник...
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:46
    +3
    И уже понятно, кто есть кто. А они тут предлагают какое-то расследование.
    Короче "джентельменам, предлагают верить на слово..." Опасная игра, которая, в очередной раз может сильно ударить по тем же "джентельменам", "в коротеньких штанишках"...
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 16:50
      +2
      Опасная игра, которая, в очередной раз может сильно ударить по тем же "джентельменам"

      Что-то очень сомнительно что бы по ним могло хоть что-нибудь ударить в обозримой перспективе, ну разве что кроме ВС России.
      1. ВитаминBF3mg
        ВитаминBF3mg Сегодня, 17:24
        0
        Ударит.если ужэ не вдарило))

        Текст Вашего комментария
  3. alystan
    alystan Сегодня, 16:50
    +3
    Что с Кулебой не так на этом фото - то ли щеки обвисли, то ли мордочка скукожилась?

    И все равно он соображает правильно, выдвигая предположение, что:

    само по себе расследование, «которое пытаются натянуть на голову Украине, уже подразумевает, что виновником может быть обозначена Украина».
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:50
    +3
    laughing
    Да он же идиет))) Вот нам смешно, а у них реально вот ТАКОЕ вместо дипломатов))) Вот просто взял и наехал на главу государства - стратегического партнера, по идее... И заодно члена НАТО... Ну вот что меня в лохлах радовало - нам вообще не нужна никакая госпропаганда - они сами справляются. ЦИПСО на российских сайтах, этом в том числе, доказывает, что они там все де Биллы, а "дипломаты" усиленно настраивают против себя весь мир, причем в первую голову - теоретически союзников. Ну в Германии просто уже невозможно общественное мнение склонить к позитивному имиджу Окраины, спасибо Мельнику - никакая кремлевская пропаганда этого бы не сделала. Турки сейчас тоже будут рады, что главу их государства нахрен посылает какой-то гопник из подворотни, раб, ничтожество! И посылает нахрен - ну просто такой смачный харчок в рожу каждому турку
    1. WIS
      WIS Сегодня, 17:26
      0
      Если вспомнить историю с "ливерной колбасой", то не трудно понять, что у "таких" на сегодня, "представителей лица мирового сообщества", не только "с рук, но и с языка запросто сходит". Не понятно и странно другое, что.., с нашей стороны совсем вещдок отсутствует и представить не чего!? what
    2. Roman_VH
      Roman_VH Сегодня, 17:31
      0
      Там у них, в голубятне, к дэбилам относятся снисходительно. А по сему xaхлoиды их используют на полную катушку.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:53
    +2
    Их, укронацистов, надо уничтожать.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:59
    +4
    Нам хотят навязать мысль о том, как будто это мы могли там что-то сделать.
    recourse Да, шапка не горит, а пылает. request Не сделать, а взорвать. Не навязать мысль, а сказали что нужно расследование. fool
  7. Товарищ_Икс
    Товарищ_Икс Сегодня, 16:59
    +1
    В общем-то и так понятно, кто и для чего взорвал ГЭС. Поэтому расследование однозначно выйдет на мистера З.
  8. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:09
    0
    Эрдоган совсем от рук отбивается - предлагает какое-то расследование проводить.
  9. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 17:10
    +1
    Каховская ГЭС находится на территории РФ. Так, что при желании Турция может провести такое расследование...естественно под контролем хозяина территории .
    1. Комментарий был удален.
      1. Reklastik
        Reklastik Сегодня, 17:27
        0
        По международным законам - это территория Украины и без ее согласия расследование проводить нельзя
        - это только если считать, что такие законы действуют в отношении всех одинаково...
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:39
    0
    «Отдыхайте, уважаемые»: украинский министр отверг предложение президента Турции по проведению расследования случившегося на Каховской ГЭС
    . Султану урок... нашёл с кем связаться, задружится...