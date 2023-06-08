«Отдыхайте, уважаемые»: украинский министр отверг предложение президента Турции по проведению расследования случившегося на Каховской ГЭС

Это игры в поддавки с россиянами. Это такая у них игра в квазисправедливость. Война идёт 15 месяцев. И уже понятно, кто есть кто. А они тут предлагают какое-то расследование. Отдыхайте, уважаемые…

Нам хотят навязать мысль о том, как будто это мы могли там что-то сделать.

Стало известно о том, что украинские власти отвергли инициативу турецкого президента Эрдогана по поводу расследования случившегося на Каховской ГЭС. Напомним, что президент Турции обратился к Киеву и Москве с предложением провести объективное расследование того, что именно стало причиной прорыва дамбы на Каховском водохранилище. Последствия этого прорыва будут, что называется, аукаться как минимум несколько месяцев, по крайней мере, так считают эксперты.Глава МИД Украины Кулеба в интервью украинским журналистам опосредованно обратился к Реджепу Тайипу Эрдогану, заявив о том, что никакое расследование в данном случае «проводить неуместно».По словам Кулебы, само по себе расследование, «которое пытаются натянуть на голову Украине, уже подразумевает, что виновником может быть обозначена Украина».Глава украинского внешнеполитического ведомства:Кулеба в том же интервью принялся утверждать, что «квазисправедливость» пытается демонстрировать и ООН.Глава МИД Украины:Это заявление однозначно говорит о том, что нынешний киевский режим недоговороспособен. Подтверждает это и заявление Зеленского, согласно которому «расследование по ЧП на Каховской ГЭС будет осуществлено после её перехода под украинский контроль». Во-первых, уже не существует никакой Каховской ГЭС. Во-вторых, итоги этого «расследования» понятны до начала его гипотетического проведения. В-третьих, киевскому режиму пора бы уже всерьёз задуматься над тем, чтобы пока сохранить под контролем то, что имеется сейчас.Сам факт того, что Киев отвергает само предложение о проведении объективного расследования, говорит только об одном: подрыв дамбы - дело рук украинского режима. И преступник опасается того, что его диверсия в ходе расследования будет раскрыта.