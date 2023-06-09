Das Erste: Предстоящие военно-воздушные учения НАТО в Германии могут доставить немало проблем гражданскому авиасообщению

Уже на следующей неделе в Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения Air Defender 2023. Об этом сообщает Das Erste. По данным немецкого общественного телеканала, в них примут участие 25 стран.
Похоже, что все обещания немецких властей по поводу того, что учения не доставят хлопот рядовым гражданам, не соответствуют действительности. Людям и вправду нужно будет как-то пережить весь этот шум, издаваемый натовской авиацией. К тому же, не стоит забывать и о том, что всё это приведёт и к загрязнению атмосферы огромным количеством топлива, равно как и к задержке или даже отмене авиарейсов, как пишет немецкая пресса. В то же время, утверждают в Министерстве обороны страны, это не вынудит людей выйти на протесты.
Тем временем главнокомандующий ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц высоко оценил предстоящие учения, считая, что они «позволят продемонстрировать обороноспособность Североатлантического альянса».
Вместе с тем все страны-участницы блока заверяют о «сугубо оборонительном характере» данных учений, что якобы следуют из их названия – «Воздушный защитник – 2023». Все они придерживаются единой позиции, согласно которой сценарий этот «точно не приведёт к конфронтации с Россией».
Необходимость в проведении крупномасштабных учений с использованием авиации была вызвана изменившейся ситуацией на европейском континенте из-за начала вооружённого конфликта на Украине, о чём «тонко намекнул» американский посол в Берлине Эми Гутманн.
Таким образом, они затронут большую часть воздушного пространства федеративной республики: помимо авиабаз Ягель и Хон, расположенных в северной части Германии в земле в Шлезвиг-Гольштейн, самолёты, вертолёты и дроны будут также взлетать из Вунсторфа в Нижней Саксонии, Шпангдалема в Рейнланд-Пфальце и Лехфельда в Баварии. Ещё в 2 странах ЕС – Нидерландах и Чехии будут задействованы авиабазы Волкель и Часлав.
Как уже заявили в бундесвере, военные воздержатся от тренировочных полётов в ночное время суток и в выходные дни с тем, чтобы «дать возможность гражданам немного вздохнуть».
Однако шум, издаваемый истребителями альянса Tornado, Eurofighter, F-15, F-16 и A-10 станет – далеко не самая серьёзная проблема. Больше всего в период учений пострадает гражданская авиация, считает Германский профсоюз авиадиспетчеров. Организация уже предупредила о ежедневных колоссальных задержках рейсов в связи с данной ситуацией.
Напомним, что военно-воздушные учения Организации Североатлантического договора Air Defender 2023 будут проходить в период с 12 по 23 июня как на территории ФРГ, так и стран Восточной Европы с участием 250 боевых самолётов и вертолётов. Для проведения тренировочных полётов из Соединённых Штатов в Европу будут переброшены порядка 110 самолётов американских ВВС.