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Das Erste: Предстоящие военно-воздушные учения НАТО в Германии могут доставить немало проблем гражданскому авиасообщению

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Das Erste: Предстоящие военно-воздушные учения НАТО в Германии могут доставить немало проблем гражданскому авиасообщению

Уже на следующей неделе в Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения Air Defender 2023. Об этом сообщает Das Erste. По данным немецкого общественного телеканала, в них примут участие 25 стран.


Похоже, что все обещания немецких властей по поводу того, что учения не доставят хлопот рядовым гражданам, не соответствуют действительности. Людям и вправду нужно будет как-то пережить весь этот шум, издаваемый натовской авиацией. К тому же, не стоит забывать и о том, что всё это приведёт и к загрязнению атмосферы огромным количеством топлива, равно как и к задержке или даже отмене авиарейсов, как пишет немецкая пресса. В то же время, утверждают в Министерстве обороны страны, это не вынудит людей выйти на протесты.

Тем временем главнокомандующий ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц высоко оценил предстоящие учения, считая, что они «позволят продемонстрировать обороноспособность Североатлантического альянса».

Вместе с тем все страны-участницы блока заверяют о «сугубо оборонительном характере» данных учений, что якобы следуют из их названия – «Воздушный защитник – 2023». Все они придерживаются единой позиции, согласно которой сценарий этот «точно не приведёт к конфронтации с Россией».

Необходимость в проведении крупномасштабных учений с использованием авиации была вызвана изменившейся ситуацией на европейском континенте из-за начала вооружённого конфликта на Украине, о чём «тонко намекнул» американский посол в Берлине Эми Гутманн.

Таким образом, они затронут большую часть воздушного пространства федеративной республики: помимо авиабаз Ягель и Хон, расположенных в северной части Германии в земле в Шлезвиг-Гольштейн, самолёты, вертолёты и дроны будут также взлетать из Вунсторфа в Нижней Саксонии, Шпангдалема в Рейнланд-Пфальце и Лехфельда в Баварии. Ещё в 2 странах ЕС – Нидерландах и Чехии будут задействованы авиабазы Волкель и Часлав.

Как уже заявили в бундесвере, военные воздержатся от тренировочных полётов в ночное время суток и в выходные дни с тем, чтобы «дать возможность гражданам немного вздохнуть».

Однако шум, издаваемый истребителями альянса Tornado, Eurofighter, F-15, F-16 и A-10 станет – далеко не самая серьёзная проблема. Больше всего в период учений пострадает гражданская авиация, считает Германский профсоюз авиадиспетчеров. Организация уже предупредила о ежедневных колоссальных задержках рейсов в связи с данной ситуацией.

Напомним, что военно-воздушные учения Организации Североатлантического договора Air Defender 2023 будут проходить в период с 12 по 23 июня как на территории ФРГ, так и стран Восточной Европы с участием 250 боевых самолётов и вертолётов. Для проведения тренировочных полётов из Соединённых Штатов в Европу будут переброшены порядка 110 самолётов американских ВВС.
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3 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:30
    +1
    утверждают в Министерстве обороны страны, это не вынудит людей выйти на протесты.

    А если выйдут, то что? Пугать будут собственными самолетами или опять полиция отдуваться будет?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    +1
    ... учения Air Defender 2023... в них примут участие 25 стран.
    И это все, как и предыдущие учения исключительно только в "оборонительных целях" на словах. Россия на НАТО не нападала, а вот этот блок ведет войну с нашей страной пока руками украинцев, но с перспективой вступления некоторых стран в этот конфликт. Так кому и от кого следует обороняться? Какие там трудности будет испытывать население, гражданская авиация, волнение экологов по большому счету нам должно быть по барабану. А вот то, что НАТО интенсивно готовится к войне с Россией это конечно очень серьезно.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:35
    0
    Все они придерживаются единой позиции, согласно которой сценарий этот «точно не приведёт к конфронтации с Россией».

    Любые крупнейшие учения, это предпосылка к предстоящей войне.