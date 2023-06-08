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МИД Ирана осудил заявления западных политиков о нарушении Тегераном соглашений после презентации гиперзвуковой ракеты

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МИД Ирана осудил заявления западных политиков о нарушении Тегераном соглашений после презентации гиперзвуковой ракеты

В МИД Ирана отреагировали на заявления ряда западных политиков о том, что Тегеран нарушает резолюцию СБ ООН, разрабатывая и проводя испытания гиперзвукового оружия. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани осудил подобную позицию Запада, подчеркнув, что выступающие с обвинениями страны сами не единожды нарушали международные соглашения.


Напомним, что во вторник, 6 июня, ВКС КСИР представили свою новую гиперзвуковую ракету, получившую название «Фаттах». Сообщается, что данное вооружение способно преодолевать любую из существующих сегодня систем ПРО и уничтожать ее. При этом дальность поражения ракеты достигает 1,4 тысячи км.

Со слов Канаани, на Западе не имеют права обвинять Иран в нарушении резолюции Совбеза ООН, так как продемонстрированный образец вооружения является конвенциональным. Кроме того, со слов дипломата, новое вооружение создавалось для укрепления оборонительного потенциала страны, что является внутренним делом Ирана.

В то же время, официальный представитель иранского МИД напомнил, что осудившие Тегеран страны уже нарушили соглашение о нераспространении ядерного оружия и не единожды игнорировали запрет на ядерные испытания. Поэтому представители данных государств не имеют право говорить об оборонительном потенциале Ирана.
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3 комментария
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:36
    +1
    Темна вода в облацех. Это же обычная баллистическая ракета. Она действительно может развить гиперзвуковую скорость, но этого слегка маловато, чтобы называться гиперзвуковой в современном понимании этого термина.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:36
    0
    Сказали... обязаловка.
    А по факту им ПОФИГ кто там чего заявляет...
  3. grem
    grem Сегодня, 17:40
    0
    Молодцы иранцы ! Без России тут явно не обошлось