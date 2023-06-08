МИД Ирана осудил заявления западных политиков о нарушении Тегераном соглашений после презентации гиперзвуковой ракеты

В МИД Ирана отреагировали на заявления ряда западных политиков о том, что Тегеран нарушает резолюцию СБ ООН, разрабатывая и проводя испытания гиперзвукового оружия. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани осудил подобную позицию Запада, подчеркнув, что выступающие с обвинениями страны сами не единожды нарушали международные соглашения.
Напомним, что во вторник, 6 июня, ВКС КСИР представили свою новую гиперзвуковую ракету, получившую название «Фаттах». Сообщается, что данное вооружение способно преодолевать любую из существующих сегодня систем ПРО и уничтожать ее. При этом дальность поражения ракеты достигает 1,4 тысячи км.
Со слов Канаани, на Западе не имеют права обвинять Иран в нарушении резолюции Совбеза ООН, так как продемонстрированный образец вооружения является конвенциональным. Кроме того, со слов дипломата, новое вооружение создавалось для укрепления оборонительного потенциала страны, что является внутренним делом Ирана.
В то же время, официальный представитель иранского МИД напомнил, что осудившие Тегеран страны уже нарушили соглашение о нераспространении ядерного оружия и не единожды игнорировали запрет на ядерные испытания. Поэтому представители данных государств не имеют право говорить об оборонительном потенциале Ирана.