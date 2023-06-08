Замминистра обороны Украины дала понять, что началось контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении

Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр фактически признала, что на Запорожском направлении украинские формирования перешли в контрнаступление. Соответствующий пост она опубликовала в социальных сетях.Как отметила Маляр, в настоящее время ВСУ ведут бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении, а также сражаются в районе Орехова на Запорожском направлении. По утверждению заместителя главы украинского военного ведомства, российские войска в Запорожской области находятся в «активной обороне».Кроме того, ВСУ пытаются атаковать российские позиции на Артемовском направлении. Однако и в Запорожской области, и в Донбассе попытки ВСУ наступать пока безуспешны. Более того, противник несет серьезные потери – как в личном составе, так и в бронетехнике и вооружениях, в том числе западного производства.До последнего времени представители киевского режима пытались не афишировать начало контрнаступления. Но сейчас, вероятно, молчать уже невозможно, а резонанс после разрушения Каховской ГЭС стал ослабевать. Поэтому украинскому военному ведомству пришлось подтвердить факт начала наступательных действий на ряде направлений.Ранее западные аналитики утверждали, что если ВСУ не смогут добиться успеха в предстоящем контрнаступлении, то масштабы военной и финансовой помощи Украине со стороны стран Запада, в том числе и США, могут серьезно ослабнуть. Для киевского режима это приведет к катастрофическим последствиям, учитывая его тотальную зависимость от «коллективного Запада» и несостоятельность современной Украины как суверенного государства и в политическом, и в экономическом отношениях.