Замминистра обороны Украины дала понять, что началось контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении

Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр фактически признала, что на Запорожском направлении украинские формирования перешли в контрнаступление. Соответствующий пост она опубликовала в социальных сетях.
Как отметила Маляр, в настоящее время ВСУ ведут бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении, а также сражаются в районе Орехова на Запорожском направлении. По утверждению заместителя главы украинского военного ведомства, российские войска в Запорожской области находятся в «активной обороне».
Кроме того, ВСУ пытаются атаковать российские позиции на Артемовском направлении. Однако и в Запорожской области, и в Донбассе попытки ВСУ наступать пока безуспешны. Более того, противник несет серьезные потери – как в личном составе, так и в бронетехнике и вооружениях, в том числе западного производства.
До последнего времени представители киевского режима пытались не афишировать начало контрнаступления. Но сейчас, вероятно, молчать уже невозможно, а резонанс после разрушения Каховской ГЭС стал ослабевать. Поэтому украинскому военному ведомству пришлось подтвердить факт начала наступательных действий на ряде направлений.
Ранее западные аналитики утверждали, что если ВСУ не смогут добиться успеха в предстоящем контрнаступлении, то масштабы военной и финансовой помощи Украине со стороны стран Запада, в том числе и США, могут серьезно ослабнуть. Для киевского режима это приведет к катастрофическим последствиям, учитывая его тотальную зависимость от «коллективного Запада» и несостоятельность современной Украины как суверенного государства и в политическом, и в экономическом отношениях.