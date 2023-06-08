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Замминистра обороны Украины дала понять, что началось контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении

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Замминистра обороны Украины дала понять, что началось контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении

Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр фактически признала, что на Запорожском направлении украинские формирования перешли в контрнаступление. Соответствующий пост она опубликовала в социальных сетях.


Как отметила Маляр, в настоящее время ВСУ ведут бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении, а также сражаются в районе Орехова на Запорожском направлении. По утверждению заместителя главы украинского военного ведомства, российские войска в Запорожской области находятся в «активной обороне».

Кроме того, ВСУ пытаются атаковать российские позиции на Артемовском направлении. Однако и в Запорожской области, и в Донбассе попытки ВСУ наступать пока безуспешны. Более того, противник несет серьезные потери – как в личном составе, так и в бронетехнике и вооружениях, в том числе западного производства.

До последнего времени представители киевского режима пытались не афишировать начало контрнаступления. Но сейчас, вероятно, молчать уже невозможно, а резонанс после разрушения Каховской ГЭС стал ослабевать. Поэтому украинскому военному ведомству пришлось подтвердить факт начала наступательных действий на ряде направлений.

Ранее западные аналитики утверждали, что если ВСУ не смогут добиться успеха в предстоящем контрнаступлении, то масштабы военной и финансовой помощи Украине со стороны стран Запада, в том числе и США, могут серьезно ослабнуть. Для киевского режима это приведет к катастрофическим последствиям, учитывая его тотальную зависимость от «коллективного Запада» и несостоятельность современной Украины как суверенного государства и в политическом, и в экономическом отношениях.
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13 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:16
    +3
    Российская армия очень хорошо сопротивляется, теперь, когда украинцам приходится рисковать при атаке, есть шанс уничтожить их в больших количествах.
    1. Комментарий был удален.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:22
      +3
      Нет никакого контрнаступления. Налицо наступление Укровермахта на российскую территорию. Возможно, что после отражения наступления еврофашистов ВС РФ перейдут в контрнаступление.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 17:16
    0
    Признала -нельзя же отрицать очевидное. Запад сказал: фас -и моська бросилась в контрнаступ! Забыла только упомянуть, что контрнаступать будут до последнего украинца! Если в этот раз неполучится -нагребут на улицах новых смертничков -и так до конца!
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:19
    +1
    Замминистра обороны Украины дала понять

    Пусичка игриво намякивает?
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:27
      0
      Пусичкой её можно было назвать с большой натяжкой ещё пару лет назад. А за время СВО они все опухли и постарели лет на 15, что она, что зеленский, что порошенко...
  4. Borik
    Borik Сегодня, 17:20
    0
    Маляр - так дайте ей кисти и пусть красит стены. Так она зам министра обороны! Так она держит оборону вокруг министра, чтоб к нему ни кто не домогался если наступление провалится.
  5. Комментарий был удален.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:24
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Замминистра обороны Украины дала понять, что началось контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении

    И в этом контрнаступлении вы уже умудрились потерять элитную 47 бригаду которую на днях хвалили в «Вашингтон Пост», как самую подготовленную и лучше всего вооружённую бригаду ВСУ.. Причем целиком. good
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:34
      0
      Не всё так просто. Накаты в таком режиме Украина может вести неделями, до полного истощения материальных и человеческих запасов, параллельно истощая ресурсы противника.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 17:26
    0
    До последнего времени представители киевского режима пытались не афишировать начало контрнаступления.
    Накал боев и те потери, что несет Украина, уже не дает им возможность скрывать самого факта попытки начала "контронаступа"
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:29
    +2
    надо обезглавливать всу !!! все высшее руководство всу должно быть уничтожено ! коль пошли в наступление всу !
  9. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 17:32
    0
    Ну что, вот и начало конца?) Должно же это кончится, может предпоследний украинец не захочет помирать за зря)
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:35
    0
    Кто то, что то сказал? А, это маляр...
    Уж такая она есть, свой троячек каждый день имеет...
  11. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 17:37
    0
    До сих пор глаза режет приставка "контр" она, вероятно, добавлена в пропагандистских целях и не имеет ничего общего с реальностью. В контрнаступление как раз может перейти армия РФ при провале украинского наступления.