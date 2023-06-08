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Румыния намерена выслать из страны более пятидесяти российских дипломатов и сотрудников посольства РФ

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Румыния намерена выслать из страны более пятидесяти российских дипломатов и сотрудников посольства РФ

Министерство иностранных дел Румынии сообщило в специальном заявлении на своем сайте о намерении выслать из страны более пятидесяти сотрудников российского посольства, в том числе дипломатов и технический персонал. Соответствующая нота за подписью главы внешнеполитического ведомства Богдана Ауреску направлена чрезвычайному и полномочному послу РФ в Бухаресте.


В заявлении сказано, что такие меры власти Румынии предпринимают для выравнивания количества находящихся в стране представителей российского МИД с фактическим числом дипломатов и сотрудников румынского посольства в России. Кроме того, сообщает МИД Румынии, высылка связана с ухудшением отношений Москвы и Бухареста после начала военного конфликта на Украине.

Российская сторона была проинформирована о том, что имеет в своем распоряжении 30 дней на то, чтобы осуществить это решение румынской стороны

— сказано в заявлении министерства иностранных дел Румынии.

В случае, если российская сторона не уложится в указанный срок, МИД Румынии предпримет шаги по принудительному аннулированию аккредитации в отношении сотрудников посольства РФ, предупредили нашего посла в Бухаресте.

В общей сложности, Румынию должны покинуть 21 российский дипломат и 30 сотрудников административно-технического персонала посольства РФ. Таким образом, общее количество сотрудников посольства в России будет сокращено на 55,5 процентов.

В МИД России сообщили, что со стороны РФ последуют меры зеркального характера в ответ на дипломатический демарш румынских властей.
Использованы фотографии:
Сайт посольства РФ в Румынии
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20 комментариев
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:57
    +6
    Значит в Румынии сейчас около 45-ти российских дипломатов (без техперсонала). Интересно, чем они там занимаются ?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:26
      +6
      Цитата: Alister Kroulegg
      Интересно, чем они там занимаются ?

      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 19:23
        -1
        Это решение Румынии по сокращению дирломатического корпуса РФ в Румынии трудно оторвать от саммита Европейского политического сообщества, который проводился 1 июня 2023 года в Кишиневе.
        В нём участвовали делегации 47 стран. В ходе мероприятия лидеры государств обсудили вопросы текущей международной политической и экономической повестки.

        В частности, украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, президентами Молдавии, Сербии и Франции - Майей Санду, Александром Вучичем и Эммануэлем Макроном.

        Причём после саммита в Молдавии опровергли сообщения СМИ о якобы разрешении для ВСУ использовать территорию Р.Молдова. Но дыма без огня не бывает.

        А что зачит Майя Санду для Р.Молдова с её РУМЫНСКИМ гражданством?
        Майя Санду - это не просто креатура Фонда Сороса. А это ещё и человек, который по ЗАКОНАМ Румынии обязан и на самом деле отстаивает национальные интересы Румынии в Р.Молдова - согласно своему РУМЫНСКОМУ гражданству!
        И не надо быть наивными и тешить себя мыслями иначе!

        Поэтому не зря председатель Госдумы РФ напрямую уже отметил: «Молдавия фактически потеряла свой суверенитет».

        И далее в результате всего этого следует, что в центре внимания МИД Румынии в вопросах о поглощении Румынией Молдавии "ВИШЕНКОЙ НА ТОРТЕ" стоит задача именно о поглощении Румынией российско ориентрованного, русскоязычного и промышленного Приднестровья - Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)!
        Замечу, что эта ПМР по значению для экономики Р.Молдова - это такой же энергетически промышленный регион для всей сельхозяйственной зкономики Р.Молдова, как и ДЛНР для Укрорейха!

        ИТОГО. По сути действия МИД Румынии - это предтеча-подготовка Румынии к ВОЙНЕ с Россией на территории Р.Молдова!
        Другой подлинной ПРИЧИНЫ для продвижения МИД Румынии по обострению отношений с Россией в виде высылки из Румынии 21 российского дипломата и 30 сотрудников административно-технического персонала посольства РФ - причём именно в настоящее время - я не вижу!
    2. Комментарий был удален.
    3. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 19:09
      +4
      борятся на переднем крае с тлетворным влиянием Запада и его мультикультурализмом и толерастией разве не знаете))
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:00
    -1
    Похоже в посольствах скоро будет некого высылать,если так пойдёт.Надо забыть о ЕС лет на десять.Драги бывший премьер Италии сказанул,в случае победы на Украине России, Европу ждёт катастрофа.Я так понял ,что они не те ценности прививали своему избирателю,он на это намекает.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:15
      -1
      А что Европе-то будет плохого, если Россия вдруг победит на Украине?
      Тут разве что Штатам придётся обеспокоиться тем, что кто-то оказажется способен в непосредственном вооружённом конфликте разбирать на запчасти тех, кого они так открыто поддерживают и снабжают. А Европе что? Ей ничего. Кроме того, что США попытаются за её счёт решить свои проблемы, но так это уже началось. Так что ничего принципиально нового страшного для Европы не произойдёт, я полагаю.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:08
    +5
    Может быть пора жёстче нам стать?Можно и вообще закрыть посольство румынии в России. Что мы от этого потеряем?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:20
      +3
      Цитата: Бережливый
      Что мы от этого потеряем?

      толпа дармоедов из нашего посольства в румынии припрется на Родину
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:09
    +4
    Румыния намерена выслать из страны более пятидесяти российских дипломатов и сотрудников посольства РФ

    Господа Лавров и Путин!
    Хватит унижаться!
    Начинайте практику замены бездельников на «поверенных в делах»!
    Все интересы физических и юридических лиц в этих странах (с подобными закидонами) решайте частным порядком...
    Скоро МГИМО заставят работать в три смены...
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:19
    +4
    цыгане проснулись
    закрыть их посольство к чертям собачьим
  6. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 18:23
    -1
    Видимо дальнейшими шагами России и Запада станут аресты граждан враждебных стран на своих территориях только по признаку враждебного гражданства.
    Учтем то, что в России не так много иностранцев, причем в основном это коренные россияне, заполучившие до куча западные паспорта. Так этих граждан надо арестовать и отправить в сортировочные лагеря.
    А на Западе довольно много россиян, имеющих как русские, так и западные паспорта. Так пусть Западные страны арестуют этих граждан, и тоже отправят в лагеря.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:35
    +1
    Румыния намерена выслать из страны более пятидесяти российских дипломатов и сотрудников посольства РФ
    . Кто следующий?
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 18:35
    +4
    Я не понимаю что там наше посольство делает, как и румынское у нас. Набрали бы у нас цыган с российским паспортом, назначили какого нибудь цыганского барона послом и пусть они гадают там деньги зарабатывают, ездят по стране шпионят за НАТО. И им заработок и нам информация. bully
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:30
      +3
      Детки подрастают, а вместе с ними растут и штаты посольств.
  9. Александр97
    Александр97 Сегодня, 18:40
    +1
    В Румынии тоже отчаянное количество российских граждан неминуемо пострадающих от разрыва дипломатических отношений, как в Польше и трибалтике?!
    Хотя бы понизили уровень отношений до временных поверенных...
    Раньше могли как-то использовать этот инструментарий:
    1927 - Англия;
    1929 - Мексика, Китай;
    1947 - Бразилия;
    1948 - Колумбия;
    1949 - Югославия;
    1952 - Венесуэла, Куба;
    1953 - Израиль;
    1954 - Австралия;
    1955 - Ирак;
    1967 - Израиль;
    1973 - Чили.
  10. Baobabus
    Baobabus Сегодня, 18:42
    +4
    На данный момент в Румынии 32 российских дипломата. Для Румынии это разве не целая армия дипломатов?
  11. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 19:07
    +3
    обалдеть)))интнресно где нибудь в Афганистане у нас тоже 45 дипломатов и дипломаток тасуется по Кабулу или чем кошернее страна тем больше нужно родни пристроить к гейропейцам припарашным
  12. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 19:08
    +2
    Да хоспади, РФ, высылай всех дипломатов и возвращай своих оттуда.
    Хватит вот этих позорных движений, они выслали - мы высылаем зеркально.
    Один фиг никакого профита практически нет этого. Только бабки тратиться на содержание
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:29
    +1
    Скоро из выпертых дипломатов будут формировать штурмовые бригады, или отправят их на фабрики, собирать дроны.
  14. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:44
    0
    А румыния это где? Это в молдавии где-то? recourse