Румыния намерена выслать из страны более пятидесяти российских дипломатов и сотрудников посольства РФ

Российская сторона была проинформирована о том, что имеет в своем распоряжении 30 дней на то, чтобы осуществить это решение румынской стороны

Министерство иностранных дел Румынии сообщило в специальном заявлении на своем сайте о намерении выслать из страны более пятидесяти сотрудников российского посольства, в том числе дипломатов и технический персонал. Соответствующая нота за подписью главы внешнеполитического ведомства Богдана Ауреску направлена чрезвычайному и полномочному послу РФ в Бухаресте.В заявлении сказано, что такие меры власти Румынии предпринимают для выравнивания количества находящихся в стране представителей российского МИД с фактическим числом дипломатов и сотрудников румынского посольства в России. Кроме того, сообщает МИД Румынии, высылка связана с ухудшением отношений Москвы и Бухареста после начала военного конфликта на Украине.— сказано в заявлении министерства иностранных дел Румынии.В случае, если российская сторона не уложится в указанный срок, МИД Румынии предпримет шаги по принудительному аннулированию аккредитации в отношении сотрудников посольства РФ, предупредили нашего посла в Бухаресте.В общей сложности, Румынию должны покинуть 21 российский дипломат и 30 сотрудников административно-технического персонала посольства РФ. Таким образом, общее количество сотрудников посольства в России будет сокращено на 55,5 процентов.В МИД России сообщили, что со стороны РФ последуют меры зеркального характера в ответ на дипломатический демарш румынских властей.