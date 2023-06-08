Шведское Минобороны сообщило об окончании обучения украинских военных эксплуатации БМП CV90

Шведские боевые машины пехоты CV90, переданные Украине, в ближайшее время должны появится на поле боя. Как сообщили в Министерстве обороны Швеции, обучение украинских экипажей на данной бронетехнике завершено.Украинские военные завершили подготовку на полигонах Швеции, куда отправились в марте этого года для обучения эксплуатации шведской модификации боевой машины пехоты CV9040. Как сообщалось ранее, правительство Швеции выделило Киеву пятьдесят или пятьдесят одну БМП (сведения из разных источников), именно на этих машинах и проходила подготовка экипажей ВСУ.По имеющимся данным, украинские экипажи в конце мая вернулись из Швеции, а вот достоверной информации о поступлении шведской бронетехники пока нет, хотя 24 мая в Словении был замечен эшелон со шведскими БМП Stridsfordon 90 (CV9040) и БРЭМ Bgbv 90, который двигался в сторону границы с Украиной. Возможно, это и были предназначенные Киеву бронемашины и они уже на территории Украины, готовятся к вступлению в битву. Так что мы сможем их увидеть в ходе наступления ВСУ. А возможно, что Швеция только готовится их передать, поскольку обещанные колесные 155-мм самоходные установки Archer Киев тоже не получил.О том, что Швеция готовится поставить Киеву партию боевых машин пехоты CV90 из наличия шведской армии, стало известно еще в январе этого года. В феврале шведское правительство объявило, что отправит на Украину пятьдесят боевых машин пехоты CV90 в модификации CV9040. Данная бронетехника имеет на вооружении 40-мм пушку L70 Boffors.Stridsfordon 90 или Strf 90 — шведская боевая машина пехоты, более известная как CV90 — Combat Vehicle 90 (Боевая машина 90-х). Экипаж 3 человека + десант 8 человек. В башне установлена 40-мм автоматическая пушка, боекомплект 220 снарядов.