Посетивший арсеналы и базы хранения ЗВО Шойгу потребовал ускорить отправку в зону СВО необходимого вооружения и техники

Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь

Глава российского военного ведомства совершил рабочую поездку в Западный военный округ, где посетил арсеналы и базы хранения вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.В ходе поездки Шойгу посетил одну из крупнейших баз хранения, где проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции. Также министр потребовал сократить сроки приема техники от предприятий ВПК и в кратчайшие сроки отправлять ее в зону СВО, поскольку там в ней нуждаются в первую очередь.Кроме того, он обратил внимание руководства базы и Главного автобронетанкового управления МО РФ на необходимость установки на отправляемую бронетехнику дополнительной защиты с учетом опыта применения техники в СВО. По словам министра, российская военная техника показывает высокую эффективность в боях, самое главное - это чтобы не было задержек с ее поставками.- добавил Шойгу.Также это касается и боеприпасов, особенно артиллерийских калибров, а также высокоточных ракет. Кроме того, вооружения и технику и все остальное без промедления должны получать и подразделения, которые только проходят слаживание и подготовку перед оправкой на передовую.Начальник базы резерва доложил министру обороны о проведении мероприятий, направленных на сокращение сроков отправки вооружений и бронетехники в войска.