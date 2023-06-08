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Посетивший арсеналы и базы хранения ЗВО Шойгу потребовал ускорить отправку в зону СВО необходимого вооружения и техники

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Посетивший арсеналы и базы хранения ЗВО Шойгу потребовал ускорить отправку в зону СВО необходимого вооружения и техники

Глава российского военного ведомства совершил рабочую поездку в Западный военный округ, где посетил арсеналы и базы хранения вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.


В ходе поездки Шойгу посетил одну из крупнейших баз хранения, где проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции. Также министр потребовал сократить сроки приема техники от предприятий ВПК и в кратчайшие сроки отправлять ее в зону СВО, поскольку там в ней нуждаются в первую очередь.

Кроме того, он обратил внимание руководства базы и Главного автобронетанкового управления МО РФ на необходимость установки на отправляемую бронетехнику дополнительной защиты с учетом опыта применения техники в СВО. По словам министра, российская военная техника показывает высокую эффективность в боях, самое главное - это чтобы не было задержек с ее поставками.

Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь

- добавил Шойгу.

Также это касается и боеприпасов, особенно артиллерийских калибров, а также высокоточных ракет. Кроме того, вооружения и технику и все остальное без промедления должны получать и подразделения, которые только проходят слаживание и подготовку перед оправкой на передовую.

Начальник базы резерва доложил министру обороны о проведении мероприятий, направленных на сокращение сроков отправки вооружений и бронетехники в войска.

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29 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:12
    +4
    Посетивший арсеналы и базы хранения ЗВО Шойгу потребовал ускорить отправку в зону СВО необходимого вооружения и техники
    belay Это как? чтобы отправить технику нужен каждому персональный пендаль министра МО, много навоюем.
    Ну, если "7 стоит здесь, а еще 10 подойдет."..... Перспективы сказочные. request Не я их писал. request
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:26
      +8
      Ну,Вы как только родились..У нас все в режиме "ручного управления".Уже два десятилетия.Начальник дает пример подчиненным..
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 18:33
        +4
        Уже два десятилетия.

        Вам сколько лет Дмитрий?
        Вы в армии служили?
        Не скажу что так было со времен Петра, но в 80-х с тыловиками все было так же.
        У меня на глазах наш комдив генерал майор начсклада артвооружений полкана за шкирку таскал.
        У нас учения округа - а начсклада нихрена не выдает - на бумажка пришла не тем каналом.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:54
          +4
          В армии служил.МВО 1982-84..А про ручное управление..Тогда была другая система.Во всяком случае на гражданке,оде я работал инициатива подчиненных приветствовалась.Правда начальство к этой инициативе старалось сразу прилипнуть
      2. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 18:39
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        нас все в режиме "ручного управления"

        Это точно не управление. Обычный пиар с целью демонстрации, что с вооружением у России все супер. Есть у нас еще порох в пороховницах пока НАТО "последний хрен без соли доедает" сжигая за пару часов контрступа ВСУ все что полгода накапливали.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:13
    +2
    Начальник базы резерва доложил министру обороны о проведении мероприятий, направленных на сокращение сроков отправки вооружений и бронетехники в войска.

    Мероприятия - это хорошо! Но не получилось бы, как в русской поговорке.
    Кот на гулянку - мыши в пляс!
  3. Borik
    Borik Сегодня, 18:13
    -2
    Чего ждут? чтоб чего-нибудь прилетело и бабахнуло. Или это всё выставили в линеечку для показа Шойгу.
    Или эта база недосягаемая для удара с территории Украины? Тогда простительно.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:15
    -2
    Вот насчёт динамической защиты для боевой техники тут и спорить нечего,нужна. А глядя на эшелоны с техникой,где БМП и БТР стоят без динамической защиты хочется в такую технику усадить наш генштаб в полном составе и отправить в бой. А мо пойдет в бой вторым эшелоном и тоже на технике без динамической защиты....
    1. Jager
      Jager Сегодня, 18:21
      +6
      Динамическая защита а-ля "Контакт" просто проломит борт БМП.
      1. Легат
        Легат Сегодня, 18:34
        -3
        Динамическая проломит. Активная дыру в бюджете сделает. И вообще военные на броне новейшей техники сидят. Кто бы мог о таком догадаться до СВО? Все ж так хорошо выглядело
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:22
      +7
      Цитата: Бережливый
      хочется в такую технику усадить наш генштаб

      Лучше вас пустить за такой техникой по полю... Чтоб от пулемета защита детонировала и вас нафаршировала, глядишь. появятся подозрения, почему на пехотный транспорт, рабботающий с пехотой вплотную - ДЗ ставить нельзя...
      А потом полезно показать. как ДЗ проминает борт БТР при срабатывании и гробит весь десант
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 18:40
        -4
        Бинго-странно,но натовцы на свои БМП и бтр ставят динамическую защиту,интернет вам в помощь. И вообще то такая техника не должна идти в бой в первых рядах иначе это легкопоражаемые мишени.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 19:04
          +2
          Цитата: Бережливый
          И вообще то такая техника не должна идти в бой в первых рядах иначе это легкопоражаемые мишени.

          Я вам открою страшную тайну, шчатильно сберегаемую от похода в массы - в первых рядах и пехота идет, потому как в самой первой в истории танковой атаке еще выяснили, что танк без прикрытия - тупо гроб, и немцы отсекли пехоту, все британские легко пожгли... А У БТР функции - огневая поддержка пехоты в наступлении, а БМП вообще машина поля боя, ВНЕЗАПНО, и именно потому, что там есть вообще совершенно небронированые цели, которым пули даже пистолетной хватит. как ни странно. А для того, чтоб не горела техника - надо не ДЗ, а музей в Кубинке
          1. Бережливый
            Бережливый Сегодня, 19:12
            +2
            Бинго и вам тот же вопрос-какого шайтана янки на Брэдли и страйкер ставят динамическую защиту?Усиленная защита и усиленное бронерование вам явно ничего не говорит. Допбронирование нужно и для возможности спастись в случае поражение боевой техники,это для вас новость?
            1. Легат
              Легат Сегодня, 19:15
              +1
              Там как правило броня поболее, они не плавают. Две концепции. Какая из них оказалась более жизнеспособной, думаю очевидно. ВДВ по большей части сюда же
            2. Bingo
              Bingo Сегодня, 19:28
              +1
              Цитата: Бережливый
              какого шайтана янки на Брэдли и страйкер ставят динамическую защиту?

              Лучше спросите, почему она из горючих материалов и полыхает как свечка)))
              https://topwar.ru/89068-ocherednoy-amerikanskiy-pozor-bmp-m-2-bredli-v-saudovskoy-aravii-v-boyah-goryat-kak-spichki.html
              И техника для боев по пустыням совсем не катит в нашей полосе, у янкесов например пулеметы всю жизнь открыто ставили - не предполагался непосредственный огневой контакт с пехотой противника. Вот как пойдут в атаку Бредли с ДЗ и пехотой рядом - вот я посмотрю. как они и куда дойдут! А "из фанеры" потому что выпускать ТАНКИ без башни под названием БТР тяжелый в таких количествах, как БТР-ы - не выходит. И кстати янки вообще вон вместо БТР спичечные коробки хамви используют, теперь Максы - где там ДЗ?
          2. Легат
            Легат Сегодня, 19:22
            -1
            А У БТР функции - огневая поддержка пехоты в наступлении, а БМП вообще машина поля боя,

            Но нигде же не сказано, что БТР и БМП должны быть из фанеры. Концепция СССР под которую и делались эти машины это одно. Под концепцию СВО каким боком эти аппараты?
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 18:36
      +5
      БМП и БТР

      Лучше бы вы свои борцуновские комменты на НЕвоенную тему писали, а то позоритесь.
      Что за ДЗ можно поставить на БТР, что бы она при сработке всех и внутри и вокруг не убила.
      Вы хоть раз срабатывание ДЗ видели?
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 18:45
        -1
        бк 316-я видел технику без динамической защиты попавшую под обстрел в засаде,там мало что осталось от техники и людей. Ваше урякание и умники не к месту приелись уже ,голая броня без решёток,без дополнительных бронещитов по вашему мнению много лучше чем с любой защитой?
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 19:07
        +1
        бк316-почему это те же янки на Брэдли и страйкерах ставят динамическую защиту?Они ваши умняковые комментарии не читали явно fool fool
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 18:22
    -3
    Что на счет боеприпасов для Вагнера? Их поставку тоже ускорят?
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:23
    +4
    Ох уж этот "требователь", через 1,5 года вспомнил. И вообще его приезд, принес только разлад в работу базы и арсенала, знаем как проходят такие приезды. А ему пиар.
  7. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 18:25
    +1
    эта техника уже давно должна быть в боевых и резервных частях СВО. Нацисты уже начали наступление о котором уже полгода все говорили, а шойгу только сейчас решил ускорить доставку туда техники и боеприпасов из резерва. Не позновато ли спохватились господа?
  8. Легат
    Легат Сегодня, 18:27
    +7
    По словам министра, российская военная техника показывает высокую эффективность в боях

    Ну какая же она российская товарищ министр, герой России? Это техника советская. Вашу же новейшую, не имеющую аналогов, 70-ти процентную в упор не видно
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:24
      +2
      Вашу же новейшую, не имеющую аналогов, 70-ти процентную в упор не видно

      Возможно, в отчётах она и есть... Есть же в них 430 сбитых украинских самолётов. feel
  9. solar
    solar Сегодня, 18:28
    +3
    А место наводнения кто-то посетил из руководства высокого ранга?
  10. ric
    ric Сегодня, 19:00
    +5
    Этот паркетник наконец то додумал что войскам нужна тяжёлая техника .
    При Берии он бы кровью харкал где нибудь на Лубянке за своё рас.....во .
  11. Radikal
    Radikal Сегодня, 19:09
    +2
    Посетивший арсеналы и базы хранения ЗВО Шойгу потребовал ускорить отправку в зону СВО необходимого вооружения и техники

    М-да, наши базы хранения всегда производят удручающее впечатление - под открытым небом, огороженные смешной изгородью из колючки... . sad
  12. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:09
    +2
    Потребовал, говорите? Интересно - а ПРИКАЗАТЬ как министр обороны он не пробовал?