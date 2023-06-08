Западные военные атташе направили своим правительствам отчёты, где характеризуют начальную фазу контрнаступления ВСУ как неудачную

Военные атташе натовских стран сегодня, как по команде, направляют отчёты своим правительствам о происходящем на Запорожском направлении. Напомним, что несколько часов назад замглавы Минобороны Украины Анна Маляр подтвердила факт начавшегося наступления (в украинской версии – контрнаступления). По её словам предприняты наступательные действий силами различных бригад ВСУ.
По последним данным, одними из первых отчёты о ходе украинского контрнаступления были направлены в правительства Италии и Польши.
Натовские военные атташе сообщили властям своих стран о том, что в ходе фазы наступления, которую они обозначили как «начальная», украинские войска столкнулись с эшелонированной линией обороны в районе городов Орехов, Пологи и Васильевка.
В результате как минимум трёх волн наступательных действий со стороны ВСУ они смогли продвинуться на незначительное расстояние, которое, как отмечается, «не может покрывать понесённых потерь». Первая фаза описывается как неудачная.
Украинская сторона при этом хода своего контрнаступления на данный момент не комментирует. Однако в украинской блогосфере «зрада» традиционно соседствует с «перемогой» и наоборот. В комментариям к изображениям с горящей техникой вооружённых сил Украины, включая технику натовского образца, высказываются претензии к генеральному штабу и конкретно тем генералам, которые (цитата) «двигали войска».
Одна из основных претензий – появление колонн бронетехники на грунтовых дорогах, на простреливаемой местности. Эти колонны были выявлены российской разведкой, после чего большая часть техники в их составе была уничтожена как артиллерией ВС РФ, так и ударной авиацией.
Стоит напомнить, что отлично проявили себя экипажи армейской авиации, используя ПТУР «Вихрь».