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Западные военные атташе направили своим правительствам отчёты, где характеризуют начальную фазу контрнаступления ВСУ как неудачную

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Западные военные атташе направили своим правительствам отчёты, где характеризуют начальную фазу контрнаступления ВСУ как неудачную

Военные атташе натовских стран сегодня, как по команде, направляют отчёты своим правительствам о происходящем на Запорожском направлении. Напомним, что несколько часов назад замглавы Минобороны Украины Анна Маляр подтвердила факт начавшегося наступления (в украинской версии – контрнаступления). По её словам предприняты наступательные действий силами различных бригад ВСУ.


По последним данным, одними из первых отчёты о ходе украинского контрнаступления были направлены в правительства Италии и Польши.

Натовские военные атташе сообщили властям своих стран о том, что в ходе фазы наступления, которую они обозначили как «начальная», украинские войска столкнулись с эшелонированной линией обороны в районе городов Орехов, Пологи и Васильевка.

В результате как минимум трёх волн наступательных действий со стороны ВСУ они смогли продвинуться на незначительное расстояние, которое, как отмечается, «не может покрывать понесённых потерь». Первая фаза описывается как неудачная.

Украинская сторона при этом хода своего контрнаступления на данный момент не комментирует. Однако в украинской блогосфере «зрада» традиционно соседствует с «перемогой» и наоборот. В комментариям к изображениям с горящей техникой вооружённых сил Украины, включая технику натовского образца, высказываются претензии к генеральному штабу и конкретно тем генералам, которые (цитата) «двигали войска».

Одна из основных претензий – появление колонн бронетехники на грунтовых дорогах, на простреливаемой местности. Эти колонны были выявлены российской разведкой, после чего большая часть техники в их составе была уничтожена как артиллерией ВС РФ, так и ударной авиацией.

Стоит напомнить, что отлично проявили себя экипажи армейской авиации, используя ПТУР «Вихрь».
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34 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:30
    +1
    Вертолетчики "скорректировали"переможные отчеты всук и натовских атташе
    1. Borik
      Borik Сегодня, 18:41
      +5
      Одна из основных претензий – появление колонн бронетехники на грунтовых дорогах, на простреливаемой местности.

      Интересные они делают выводы по их понятию бронетехника должна наступать по асфальту или лететь по воздуху да чтоб российской артиллерии не было и авиация не летала..
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 19:29
        0
        Национальный напиток "кротовуха"(с) наводит на идею: под землёй надо было, туннели рыть. Ибо в земляных работах протоукрам равных не было никогда.
    2. Легат
      Легат Сегодня, 18:46
      -6
      Вертолетчики сами по себе ничего скорректировать не могут. События в Харьковской области в пример.
      Времена сказок прошли:
      Вертолет Ка-52 способен противостоять наступлению целой армии

      https://topwar.ru/26002-vertolet-ka-52-sposoben-protivostoyat-nastupleniyu-celoy-armii.html
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:24
        +4
        Цитата: Легат
        Вертолетчики сами по себе ничего скорректировать не могут. События в Харьковской области в пример.
        Времена сказок прошли:
        Вертолет Ка-52 способен противостоять наступлению целой армии

        https://topwar.ru/26002-vertolet-ka-52-sposoben-protivostoyat-nastupleniyu-celoy-armii.html

        Даже в те времена (2013 год), в теме все посмеялись над этой фантазией и над "мнением некоторых специалистов" yes
        Ясно было, что эта нормальная заказная статья менеджера по продажам.
        1. Легат
          Легат Сегодня, 19:53
          0
          Даже в те времена (2013 год), в теме все посмеялись над этой фантазией и над "мнением некоторых специалистов" yes

          Я и не про аудиторию ВО, многим кто от этого всего был далек хорошо заходило.

          А лучше бы в начале СВО поддержали человека сказавшего, что нужна мобилизация либо будет плохо. А не оторванную от реальности чушь, про то, что нужно воевать качеством, а не количеством. Ура!!! До западных границ!!!
          Одного утопили в минусах, другому что-то около ста плюсов. Я думаю это о многом говорит
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:17
      +4
      ВСУ они смогли продвинуться на незначительное расстояние, которое, как отмечается, «не может покрывать понесённых потерь». Первая фаза описывается как неудачная.

      Помнится, кто-то тут возмущался на наше медленное продвижение...
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:39
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      и натовских атташе

      Нашел про это сообщение ссылку на какую-то Олесю Смирнову request Кто она такая?
      Может, какой военный атташе прямо на ней донесение своему правительству писал bully
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 19:53
        0
        И вообще-
        В доме этих атташе по ста штук на этаже,
        Мне от их одеколону аж не дышится уже!..

        Гена, привет hi
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 18:36
    +9
    За 17 часов непрерывных атак они даже первую линию обороны не смогли продавить. Бросили 47-ю элитную НАТОвскую бригаду на Леопардах и Бредли. Итог 0. Там 5 линий обороны, по факту. Токмак превращен в сплошной укрепрайон и еще резервы.... А они почти сутки у первых окопов долбятся. Походу это все. Это не "неудачная", это называется "обгадились".
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 18:40
      +6
      Походу это все.

      Не пока мало 200-x , пока гвардию наступа не сточат будут продолжать.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:48
      +4
      Пока говорить о полной неудаче говорить рано.Будет видно в ближайшую неделю
    3. grem
      grem Сегодня, 18:49
      +3
      Цитата: Arzoo
      Походу это все. Это не "неудачная", это называется "обгадились".

      И конкретно ...Трупов куча и горящей натовской хваленной брони и т.д.
      Запад заплатил деньги и устроил кровавый гладиаторский бой ..
      Война до последнего украинца ? По ходу так
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 19:16
      +3
      даже первую линию обороны не смогли продавить

      Давайте пока подождём с восторгами. Ибо не факт что они выложили последний козырь, и не факт, что это и есть главный удар.. Хотя - вломили им конечно похоже от души, постарались мужики..
    5. shm_kv
      shm_kv Сегодня, 19:28
      0
      Вот не надо шапкозакидательных настроений раньше времени. Да, ВСУшкники нарвались на те же проблемы, что и наша армия при попытке наступать на глубоко эшелонированную оборону под той же Авдеевкой, например. Но в отличие от нас им постоянно требуются "перемоги" в медийном пространстве. На этом построена вся их нынешняя политика, поэтому наивно ожидать, что они сейчас отступят. Пока у них есть ресурсы они будут идти в убийственные атаки с минимальной целью продемонстрировать хоть какую-то перемогу. Очевидная проблема - и наши потери тоже есть и будут, путь и в разы меньшие. Поэтому прав Стрелков: нынешняя ситуация (глухая оборона) - это отсутствие волевых решение в начале войны. Да и сейчас критически необходимо нам готовить резервы, чтобы нанести стратегическое поражение, иначе все это затянется на годы.
      Касаемо амеров - вопреки расхожему мнению и заявлению их же говорящих голов, им не нужна победа не одной из сторон. Т. е. им нужна затяжная война. Это идеальный расклад для их военного лобби + с помощью санкций и "демонизации" России они захватывают новые рынки (прежде всего сырьевые).
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:38
    0
    Западные военные атташе направили своим правительствам отчёты, где характеризуют начальную фазу контрнаступления ВСУ как неудачную
    . А чего они ожидали?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:26
      +1
      Цитата: rocket757
      Западные военные атташе направили своим правительствам отчёты, где характеризуют начальную фазу контрнаступления ВСУ как неудачную
      . А чего они ожидали?

      Того, в чем их стопудово заверили yes
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 19:34
      0
      А чего они ожидали?

      Крыма у своих ног..
      Витя hi
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 18:38
    +4
    Откуда взяли такую информацию, это как правило секретная дипломатическая почта. bully
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:27
      +4
      Цитата: Солдатов В.
      Откуда взяли такую информацию, это как правило секретная дипломатическая почта. bully

      Не иначе - партизанский отряд с предателем winked
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 19:45
        0
        партизанский отряд с предателем

        Распространённое заблуждение - предатель там был отнюдь не один.. belay
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:39
    -1
    У нас же есть ракета изделие 305 почему её не используют? Ведь можно одновременно множество целей поразить, а вихрем большое количество целей одновременно не поразишь, только по очереди.
    1. Легат
      Легат Сегодня, 18:55
      -5
      Не известно. Может копят. Может чего не хватает для производства. Ее вообще для ФСБ делали. По задумке гениев из МО наши современные вертолеты должны были продолжать удерживать цель до ее поражения. А самолеты сбрасывать свободнопадающие авиабомбы в борьбе с сильным противником
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:40
    +4
    Это что прикол,мы можем читать дипломатическую переписку?Или аташе донесения голубями отправляют?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:47
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Это что прикол, мы можем читать дипломатическую переписку

      Хы))) А я сперва даже и не сообразил))) Нет, понятно, что ничего иного они и сообщить не могут, но...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:50
      +2
      Чукча не читатель,он-писатель....Надо же вести пропаганду..
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 19:35
      0
      П
      А перлюстрации никто не отменял...
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:50
    +2
    Вообще то рано делать выводы ибо у них есть ещё большой потенциал для новых атак,а эти атаки будут идти волнами одна за другой,и нам главное,как говорил один военоначальник в Великую Отечественную войну "держать флаги и держаться самим ".Тут важно чтобы логистика не подвела с нашей стороны.
  8. kenig1
    kenig1 Сегодня, 18:50
    -2
    Военные атташе натовских стран сегодня, как по команде, направляют отчёты своим правительствам о происходящем на Запорожском направлении.
    Информация от Конашенкова?
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:16
    +1
    А вот не соглашусь в данном случае с западными атташе - очень удачно пока проходит наступление шаровар.
  10. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:39
    -1
    https://lenta.ru/news/2023/06/08/leopardgorit/
    Вот и видос подоспел yes
  11. Cronus
    Cronus Сегодня, 19:43
    0
    а кто в курсе что там с пригородами Белгорода и близкой границей с Украиной?Она самая заявляет что еще не анонсирован главный удар.Возможен ли удар в сторону Белгорода?или там нет возможности проехать.Мне кажется удары мелкие только отвлекают а атака главная будет не там где все ожидают.
  12. Касатик
    Касатик Сегодня, 19:46
    0
    А военные атташе НАТО сразу отправили свои отчеты по закрытым линиям связи или сначала в СМИ?
  13. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:51
    0
    Одна из основных претензий – появление колонн бронетехники на грунтовых дорогах, на простреливаемой местности. Эти колонны были выявлены российской разведкой, после чего большая часть техники в их составе была уничтожена как артиллерией ВС РФ, так и ударной авиацией.

    Украинские диванные стратеги с пабликов, видимо предполагали, что танки могут как мыши шнырять в траве лесополос чтобы быть незамеченными. sad А оно вон как оказывается, что танку нужно пространство и дорога чтоб двигаться.