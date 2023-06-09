«Отсутствие уверенности в способности командовать кораблем»: в США уже третьего за короткий срок командира боевого корабля снимают с должности с такой формулировкой

Фиксируется уже третье в текущем году отстранение от командования командиров больших надводных кораблей в США. На сей раз пострадал командир эсминца "Стаут" коммандер (примерное соответствие в ВМФ РФ капитану 2 ранга) Джеффри Эпплбо. Ранее с должности командира эсминца УРО "Карни" снята коммандер Алекса Дженкинс. Ещё ранее (в течение короткого срока) с должности командира УДК "Меса-Верде", убрали капитана Майкла Нордина. Все трое отстранены от командования с формулировкой "отсутствие уверенности в способности командовать кораблем".
Казалось бы, новость достаточно заурядная, но есть нюансы. Чтобы понять "тонкость" ситуации, надо знать американскую систему назначения на должность и присвоения очередных (внеочередных) званий. Так вот, звание "коммандер" - этапное или "рубежное" в ВМС США. До звания лейтенант-коммандер, по простому капитан 3-го ранга, может дослужится любой выпусник Аннаполиса или другого военного вуза. Главное, не иметь "залетов", и звания придут сами по себе, в соответствии с рейтингами, составленными при окончании училища и по мере прохождения службы.
Соответственно, если "кап три" (капитан третьего ранга) находится в нижней части рейтинга, то шансы получить следующую нашивку практически нулевые. Потому в ВМС США, многие лейтенант-коммандеры уходят в отставку сразу или "просидев" пару-тройку лет и поняв дальнейшую бесперспективность пребывания на флоте. В таком возрасте и при наличии хорошего образования еще можно успеть сделать весьма успешную карьеру в бизнесе или политике. Президент Джеральд Форд, в честь которого назван авианосец, уволился из состава флота в 1946 году в звании лейтенант-коммандер и занялся политикой.
Однако продвижение до звания коммандер означает, что командование (конкурсная комиссия) считает такого офицера перспективным. И если снятие с должности Алексы Дженкинс, можно списать на "склоки", то снятие с должностей двух других офицеров не имеет никаких видимых причин. Вполне возможно, что имело место какое-то ЧП, но флот просто не захотел "выносить сор из избы".