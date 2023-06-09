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«Отсутствие уверенности в способности командовать кораблем»: в США уже третьего за короткий срок командира боевого корабля снимают с должности с такой формулировкой

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«Отсутствие уверенности в способности командовать кораблем»: в США уже третьего за короткий срок командира боевого корабля снимают с должности с такой формулировкой

Фиксируется уже третье в текущем году отстранение от командования командиров больших надводных кораблей в США. На сей раз пострадал командир эсминца "Стаут" коммандер (примерное соответствие в ВМФ РФ капитану 2 ранга) Джеффри Эпплбо. Ранее с должности командира эсминца УРО "Карни" снята коммандер Алекса Дженкинс. Ещё ранее (в течение короткого срока) с должности командира УДК "Меса-Верде", убрали капитана Майкла Нордина. Все трое отстранены от командования с формулировкой "отсутствие уверенности в способности командовать кораблем".


Казалось бы, новость достаточно заурядная, но есть нюансы. Чтобы понять "тонкость" ситуации, надо знать американскую систему назначения на должность и присвоения очередных (внеочередных) званий. Так вот, звание "коммандер" - этапное или "рубежное" в ВМС США. До звания лейтенант-коммандер, по простому капитан 3-го ранга, может дослужится любой выпусник Аннаполиса или другого военного вуза. Главное, не иметь "залетов", и звания придут сами по себе, в соответствии с рейтингами, составленными при окончании училища и по мере прохождения службы.

Соответственно, если "кап три" (капитан третьего ранга) находится в нижней части рейтинга, то шансы получить следующую нашивку практически нулевые. Потому в ВМС США, многие лейтенант-коммандеры уходят в отставку сразу или "просидев" пару-тройку лет и поняв дальнейшую бесперспективность пребывания на флоте. В таком возрасте и при наличии хорошего образования еще можно успеть сделать весьма успешную карьеру в бизнесе или политике. Президент Джеральд Форд, в честь которого назван авианосец, уволился из состава флота в 1946 году в звании лейтенант-коммандер и занялся политикой.

Однако продвижение до звания коммандер означает, что командование (конкурсная комиссия) считает такого офицера перспективным. И если снятие с должности Алексы Дженкинс, можно списать на "склоки", то снятие с должностей двух других офицеров не имеет никаких видимых причин. Вполне возможно, что имело место какое-то ЧП, но флот просто не захотел "выносить сор из избы".
Автор:
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23 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:31
    +5
    Ну и не пофиг ли почему у них там снимают с должностей и не дают продвигаться по службе??
    Принципы то наверно похожие во всех армиях. Ну за исключениям толерастичных принципов....
    Нет ну чисто для информации - пойдёт.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 08:48
      -1
      Вот и я так думаю пофиг на них. Важнее:

      В чате "Signal" 27.05.23 г. начальник Центра РХБЗ ВСУ полковник Д. Гомель разместил файлы о Запорожской АЭС, оценке ущерба от аварии на АЭС, Каховской ГЭС .

      ВСУ прицельно били по Каховской ГЭС, в т.ч. из HIMARS. Затопление плотины готовил генерал-майор ВСУ Ковальчук, по шлюзу нанесли «пробный удар», получив «три пробоины в металле».

      Командование ВСУ планирует десант в районе Энергодара, у АЭС. Задача - понизить уровень воды, «сблизив» берега.

      Киев изучил вопросы обстрела хранилища радиоактивных материалов, моделирует аварию реакторов, прогнозирует заражение местности, сканирует «розу ветров».

      «Возможно разрушение гермооболочки путем умышленного подрыва или попадания боеприпаса большой мощности (более 1 кт); разрушение площадки хранения отработанного ядерного топлива и хранилища временного хранения радиоактивных отходов. При таком сценарии происходит радиационное заражение местности на расстоянии до 10 км по направлению ветра от эпицентра взрыва», - из справки ВСУ.

      Подача и направленность документов свидетельствуют о подготовке Киевом провокации на АЭС в Запорожье.

      Укронацисты прогнозируют «разрушение защитной оболочки реактора возможно путем применение боеприпаса большой мощности. Прогнозируемый выброс-до 10%. Разрушение площадки хранения ядерных и радиологических отходов путем подрыва или попадания ракетного (авиационного) боеприпасов». Они моделируют применение ядерного заряда в зоне АЭС: «Произошла ядерная детонация, и на основе проведенных наблюдений мощность была оценена в 35 кТ».

      В случае аварии на ЗАЭС в зону эвакуации попадут в Запорожской обл - 19 н.п.; в Днепропетровской обл. - 12 н.п. По опыту аварий на АЭС Фукусима и Чернобыльской АЭС, рекомендована зона эвакуации 30 км от эпицентра аварии.
      Подлежат выселению силами ВСУ Энергодар, Васильковский, Пологовский, Никопольский р-ны.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 08:54
      +1
      Зато в США решена проблема воздержания,в походе. Набирают в экипажи ЛГБТэшников. И шпилят друг- друга,все плавание. Без маникюрной пилочки,на вахту,не заступают.)
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:00
        0
        Это их проблемы. Пусть хоть до износа ануса друг друга буровят. Нам то какая баня до этого?
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:34
    +1
    Кстати, у меня одного возникли подозрения, что эти де... льные улыбки на фотографиях американских военных, являются прямой угрозой миру? С такими улыбками людей к ядерному оружию подпускать нельзя даже, извините за каламбур- "на пушечный выстрел". Очень хотелось бы услышать мнение какого-нибудь специалиста по психиатрии. Мне кажется, что как минимум один человек , явно не вменяемый .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:38
      +2
      Покемоны какие-то лыбящиеся.... Особенно на правой фотке. Крайне неестественная улыбка.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:48
        0
        Цитата: Nexcom
        Особенно на правой фотке. Крайне неестественная улыбка.

        Почему? Акула улыбается (подпись под фото) ))) Ну, я так думаю. А ведь дама замужняя. Колечко выставила. Бедный муж! )))
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:50
          0
          А ведь дама замужняя. Колечко выставила. Бедный муж! )))


          Он у неё дома наверно полы шваброй драить до зеркального блеска. И на кухне шуршит. yes А по прибытии её домой орёт: Смииирнооо! Офицер в помещении !
          И сам тут же строится по струнке.

          зы Мечта любой феминистки.... laughing
      2. Aken
        Aken Сегодня, 08:51
        0
        Посмотрите на нашивки. Сколько же войн люди прошли! Пять, а то и шесть. Из них минимум две мировые.
        Их не улыбаться учили, а воевать. Когда они улыбаются, весь мир рыдает.
    2. Андрей Николаев_4
      Андрей Николаев_4 Сегодня, 08:38
      0
      Да уж,баба то точно неадекватная.Как и администрация этого сайта,со своими "слишком короткими комментариями"
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:44
        +1
        А может это и не баба. Может это трансгендерная "оно" перепиленное из бывшего в прошлом мужика ? Тут как-бы на фото по-пояс сверху не видно. lol
      2. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 08:52
        +1
        Да яб сам уволился бы с корабля, если мной такая командовала. Приснится такая ночью - выключатель не найдешь.
    3. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 09:06
      0
      Нельзя у американцев не улыбаться, они улыбаются всегда и везде!
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:37
    +2
    И-и-и?
    Думаю это политические репрессии, убирают несогласных, ночью к ним приедут на чёрном Форде, пусть слушают шаги на лестнице.
    Тоталитарный режим, что поделаешь ¯\_(ツ)_/¯, не дают развиваться молодым и умным, старперы гнобят, не хотят конкуренции за мягкое кресло.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:46
    +1
    Все же Пентагон не поддерживает ЛГБТ повестку в армии и флоте США . Где первый командир боевого корабля трансгендер ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:47
      0
      А у кого тогда на флоте есть даже целый трансгендерный адмирал? или адмиральша? у бритосов ? Вроде как раз у амеров.

      зы Вот-вот, я как раз про то что на фото. Именно про вот это "оно" в очках.
  5. Ив762
    Ив762 Сегодня, 08:49
    0
    "В связи с утратой доверия" - им всё рано не переплюнуть...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:51
    +1
    Все трое отстранены от командования с формулировкой "отсутствие уверенности в способности командовать кораблем"
    Если у командира корабля морально-психологическое состояние не позволяет управлять кораблем, то можно представить, что творится в экипажах. А может просто черные ввели на кораблях жесткую "блэк дедовщину" и замордовали экипаж и командира? А командованию ВМС стыдно это признать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:55
      0
      Ага, всех белых заставили гальюны драить постоянно..... lol Зачуханили.
      И деньги шкуляли - всё жалование у них отбирали нафик. И пайку масла вечером отжирали.
      Потому командер расплакался и уволился нафик от такого позора.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:16
      0
      У Березина в одной из книг есть замечательный момент о судьбе субмарины США с экспериментальным экипажем.. Подлодка называлась таки "Голубой кит"...
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:11
    0
    Кстати о Дж. Форде...
    Нашли пропавший авианосец?
    (сутки назад была информация об "исчезновении" авианосца USS Gerald R. Ford в Норвегии).
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:14
    0
    Интересно - когда начнут снимать наконец с высоких постов с формулировкой «Отсутствие уверенности в способности руководить государством»? what
  9. Розмари
    Розмари Сегодня, 09:29
    0
    Фиксируется уже третье в текущем году отстранение от командования командиров больших надводных кораблей в США.

    По состоянию на начало 2023 года в составе ВМФ США находилось 298 больших надводных боевых кораблей. И если за пять месяцев текущего года 3-х из 298-ти командиров этих кораблей отстранили от командования, то о чём это говорит? Правильно, ни о чём.