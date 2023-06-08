Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и живой силе, поскольку они встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск

Украинские вооруженные силы столкнулись с решительным сопротивлением российских войск и несут ощутимые потери, пытаясь атаковать позиции ВС РФ. Это следует из сообщений американских чиновников, утверждает телеканал CNN.По данным американских СМИ, руководство США не сильно обеспокоено высокими потерями украинских формирований, так как отдавало себе отчет в том, что контрнаступление ВСУ будет сопряжено с рисками для личного состава подчиненных киевскому режиму войск.- цитирует CNN мнение американского чиновника.По утверждению американской прессы, потери ВСУ являются «значительными». В том числе, украинские формирования теряют и военную технику западного образца, включая переданные США бронетранспортеры. Большой урон украинской военной технике причиняют минные поля и противотанковые ракеты российских войск.Тем не менее, в Пентагоне убеждены, что потери личного состава «не повлияют на более масштабное контрнаступление». Таким образом, Запад фактически подтверждает, что не считается с жертвами среди украинских граждан и подталкивает киевский режим вести боевые действия «до последнего украинца». Именно такой вывод можно сделать, знакомясь с подобными публикациями американской прессы.Отметим, что ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр фактически признала, что на Запорожском направлении начались активные наступательные действия ВСУ.