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Американский канал: ВСУ столкнулись с серьезными потерями при попытке прорыва российских позиций

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Американский канал: ВСУ столкнулись с серьезными потерями при попытке прорыва российских позиций

Украинские вооруженные силы столкнулись с решительным сопротивлением российских войск и несут ощутимые потери, пытаясь атаковать позиции ВС РФ. Это следует из сообщений американских чиновников, утверждает телеканал CNN.


По данным американских СМИ, руководство США не сильно обеспокоено высокими потерями украинских формирований, так как отдавало себе отчет в том, что контрнаступление ВСУ будет сопряжено с рисками для личного состава подчиненных киевскому режиму войск.

Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и живой силе, поскольку они встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск

- цитирует CNN мнение американского чиновника.

По утверждению американской прессы, потери ВСУ являются «значительными». В том числе, украинские формирования теряют и военную технику западного образца, включая переданные США бронетранспортеры. Большой урон украинской военной технике причиняют минные поля и противотанковые ракеты российских войск.

Тем не менее, в Пентагоне убеждены, что потери личного состава «не повлияют на более масштабное контрнаступление». Таким образом, Запад фактически подтверждает, что не считается с жертвами среди украинских граждан и подталкивает киевский режим вести боевые действия «до последнего украинца». Именно такой вывод можно сделать, знакомясь с подобными публикациями американской прессы.

Отметим, что ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр фактически признала, что на Запорожском направлении начались активные наступательные действия ВСУ.
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16 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 18:50
    +7
    Тем не менее, в Пентагоне убеждены, что потери личного состава «не повлияют на более масштабное контрнаступление». Таким образом, Запад фактически подтверждает, что не считается с жертвами среди украинских граждан и подталкивает киевский режим вести боевые действия «до последнего украинца».

    А чего их фашистов жалеть Я имею в виду тех кто взял оружие
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:55
      +3
      А фашистами руководят не те же ли фашисты, только из америки. Приспешников ни кому и ни когда не жалко. Следующие на очереди европейцы
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:49
      -1
      Эти "леопарды" горят не хуже "тигров" история повторяется в виде фарса
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:54
    0
    Сейчас для нового наступа осенью из европ насабирают и подготовят к войне укрогастеров,отдадут ещё старой техники со складов,дадут и авиацию естественно,и зимой будет новый "генеральный наступ"до "последнего уе-роинца и предпоследнего поляка "!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:03
      +4
      Цитата: Бережливый
      зимой будет новый "генеральный наступ"до "последнего уе-роинца и предпоследнего поляка "!

      Ага, очередной контрнаступ на... теже грабли yes
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 19:55
        0
        Контрнаступ на грабли - этот когда они бьют не по лбу, а по затылку?
    2. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 19:04
      +1
      не исключено но не так все просто, запасов техники уже нет.. придется выделять их собственных, что уже не так легко будет сделать, видь раньше все это отдавалось за западное вооружение которое обещалось, и многое еще не поставлено.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:59
    +3
    Да, писать они могут, что угодно, преследуя при этом различные цели. Мы же сейчас молимся за наших ребят на фронте! Держитесь! Берегите себя, бейте бандеро- фашистскую гадину! Мы- верим в Вас!
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:17
    +1
    Натовская техника даже горит как-то по особенному, более демократично, чтоль...
    ПиСи: Нью-Йорк сегодня в знак солидарности с горелой техникой лохлов тоже флешмоб устроил:

    Молекулы демократии аж видно)))
    1. grem
      grem Сегодня, 19:23
      +1
      Цитата: Bingo
      ПиСи: Нью-Йорк сегодня в знак солидарности с горелой техникой лохлов тоже флешмоб устроил:

      Бог не Трошка ,все видит по немножку ..Это в наказание англосаксам
  5. grem
    grem Сегодня, 19:21
    +1
    они встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск

    А что они хотели на западе ? На нас прут танки с крестами ,солдаты в натовской форме да еще накаченные наркотой ,этакие зомби ..
    А на передовой уже не мальчишки воюют ,а зрелые мужики ,много рожденных в СССР У большинства в ВОВ погибли деды и прадеды ..Мотивация на высочайшем уровне ! soldier
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:25
    +1
    они встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск
    сами себе чего-то напридумывали, а теперь репу чешут. Чтобы оценить стойкость русского солдата, учите историю. Хотя о чем я, даже немцы забыли, что "русского солдата мало убить, его надо ещё и повалить" Их Фридрих 2-й озвучил.
  7. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 19:33
    +2
    А чего руководству СШП беспокоиться о потерях. Не их солдаты, техника продаётся, война не на их континенте, опытный полигон. Короче только полные ослы дураки и дебильные голуби мира могут думать что СШП остановят эту очень выгодную им войну. Там когда укры кончатся кинут пшеков или латышей или финнов. У этого конфликта нет мирного решения. Только победа, как в 1945
  8. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:42
    0
    Поскольку они встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск

    А им надо было красную ковровую дорожку постелить? recourse
  9. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:45
    -1
    Тем не менее, в Пентагоне убеждены, что потери личного состава «не повлияют на более масштабное контрнаступление». Таким образом, Запад фактически подтверждает, что не считается с жертвами среди украинских граждан

    А ведь в этом плане могут на одном достаточно широком участке в 3-5км, пустить бронетехнику численностью в две сотни несколькими волнами. Первые на убой чтобы проложить след для следующих. Невзирая на потери. Последнюю волну самую мощную и кадровую....
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:52
    +1
    Они уже не могут скрывать огромные потери, которые они понесли за 6 дней наступления.