Военное обозрение
Войти Регистрация

Командование ВСУ планирует перебросить часть 50-тысячной группировки ВСУ с Херсонского направления на Запорожское

17
Командование ВСУ планирует перебросить часть 50-тысячной группировки ВСУ с Херсонского направления на Запорожское

50-тысячная группировка ВСУ, созданная на Херсонском направлении в преддверии контрнаступления, будет частично переброшена на другие направления. Держать такое количество войск в условиях разлива Днепра стало бессмысленным.


Несколько бригад и боевая техника, дислоцированные в Херсоне и Николаеве, будут переброшены частично на Запорожское направление, а также на другие участки фронта. Главком ВСУ Залужный считает, что проведение десантной операции в условиях разлива Днепра после подрыва дамбы Каховского водохранилища потеряло смысл, и держать там крупную группировку теперь незачем.

Переброска крупных сил пока не идет, для этого необходима соответствующая команда от главкома ВСУ, но сам Залужный в принятии решений ограничен, поэтому требуется одобрение офиса Зеленского. Генштаб ВСУ запрос уже отправил, теперь ждет, когда Зеленский примет необходимое решение.

До этого российское Минобороны сообщало, что расположенные на правом берегу Днепра подразделения ВСУ начали переходить к обороне, об этом говорит начало возведения оборонительных укреплений. Ранее украинская армия создала несколько плацдармов на островах в русле Днепра, которые должны были площадками для проведения операций на данном направлении и форсировании реки. Но подрыв дамбы спутал все планы, острова попросту затопило.

Между тем, приходит информация, что Киев вынужден отложить операцию по захвату Запорожской АЭС, разработанную совместно с британской разведкой. Британцы рассчитывали на проведение тайной операции с применением оборудования для дайвинга и небольших лодок, но падение уровня Каховского водохранилища ставит на этом плане крест.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 19:11
    +1
    50 тысяч туда, 100 тысяч сюда, 70 тысяч под Артёмовск... Откуда у ВСУ такие толпы боеспособных мужчин ?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:18
      +4
      Тотальная мобилизация там до сих пор идёт. Вот и нагребли эти сотни тысяч человек для войны.
      1. grem
        grem Сегодня, 19:36
        0
        Цитата: Бережливый
        Тотальная мобилизация там до сих пор идёт. Вот и нагребли эти сотни тысяч человек для войны.

        Гребут всех подряд ..Ну и плюс наемники ,одних поляков только около 10 тыс . (целая дивизия ) Наемники очень хорошо оплачиваются !!!!! США 10 лярдов в месяц (как минимум) хунте отваливают на все это ..
        А у наших платят конечно ,но в основном высокая мотивация ,все понимают ,что будет с Россией с семьями,детьми ,если нас опустят на колени ..Воюют уже взрослые мужики и прекрасно понимающие зачем они тут и кто такой враг впереди .
        Надеюсь ,что обойдемся без всеобщей мобилизации и додавим укронациков
        А вот потом ,работа еще более серьезна англосаксы ..!!!
    2. Легат
      Легат Сегодня, 19:33
      -5
      50 тысяч туда, 100 тысяч сюда, 70 тысяч под Артёмовск... Откуда у ВСУ такие толпы боеспособных мужчин ?

      Как там было у Юры из Сум?:
      "На самом деле у Киева не все так радужно с мобилизационным потенциалом . Прибавляем вот это, отнимаем отсюда и делим все на это. Вот видите ничего страшного нет. Поэтому можете расслабиться, мобилизации в России не будет. Сейчас активно ведут набор добровольцев, которых очень много. А еще сформирована одна мега опасная дивизия с самым современным оружием и она все порешает. Ждите и бойтесь недруги"

      Пару дней спустя: Мобилизация. Ну вот видите я ошибся, бывает
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 19:56
        0
        Вы очень невнимательно слушали Юру из Сум. Или услышали только то, что хотели слышать.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:35
      0
      И это только небольшая часть армии всук,замечу.Много частей в тылу,по всей территории от Сум и Чернигова до Львова и Одессы
    4. Аскет
      Аскет Сегодня, 19:40
      +1
      Цитата: Alister Kroulegg
      Откуда у ВСУ такие толпы боеспособных мужчин ?

      Украинское командование лишено чувства сбережения людей. Это еще в Бахмуте было видно: только наши уничтожают 20 человек, стоящих в обороне здания, на их место тут же присылают еще 20 солдат ВСУ, тех убивают, тут же приходят следующие. Так будет и здесь. Но в Бахмуте украинские военные сидели в обороне, а сейчас, под Орехово, пачками идут на наши пулеметы.
      https://t.me/RtrDonetsk/18066
    5. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:45
      +1
      Цитата: Alister Kroulegg
      50 тысяч туда, 100 тысяч сюда, 70 тысяч под Артёмовск... Откуда у ВСУ такие толпы боеспособных мужчин ?

      Пусть побегают туда-сюда, может у кого-то в мозгах проясниться.
  2. Тополь
    Тополь Сегодня, 19:12
    +2
    Надо теперь нашей разведке поработать: выявлять переброску укропа и своевременно давать точные данные авиации и арте. На Запорожском направлении и так напряжённо, надо постараться, чтобы эти силы не дошли до туда.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:27
      +2
      Цитата: Тополь
      Надо теперь нашей разведке поработать: выявлять переброску укропа и своевременно давать точные данные авиации и арте. На Запорожском направлении и так напряжённо, надо постараться, чтобы эти силы не дошли до туда.

      Перебрасывать личный состав будут на гражданских автобусах. Технику в крытых полуприцепах. На дорогах полно мирных людей на личном автотранспорте. Соответственно, хоть выявляй, хоть не выявляй- дойдут.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:16
    +2
    Придётся для захвата Запорожской АЭС отправлять водолазов без аквалангов. laughing А серьёзно говоря разведка должна сработать чётко,выявить выдвижение колонн врага,а авиация нанести этим колоннам максимально возможный урон.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:16
    0
    Придётся для захвата Запорожской АЭС отправлять водолазов без аквалангов. laughing А серьёзно говоря разведка должна сработать чётко,выявить выдвижение колонн врага,а авиация нанести этим колоннам максимально возможный урон.
  5. spirit
    spirit Сегодня, 19:17
    +2
    Дезу небось гонит товарищ.Еще бы планы по переброски в Генштаб РФ отправили)
    А вообще удобно,если наступление провалиться можно все свалить на дамбу) мол мы бы им показали но плохие Русские все испортили подорвав дамбу.Заметались ребята,уже соломку себе стелят и виновных ищут laughing
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:19
    +3
    1. А что, Залужного нашли?
    2. Это они с дамбой сами себе подсуропили, выходит, 50 киловояк деактивировали? Если не врут, конечно.
  7. fiv
    fiv Сегодня, 19:25
    +1
    А залу...ный уже вышел с больничного? Пустите скорее парня с ЧМТ покомандовать, в таком состоянии он особенно ценен. Ему бы сейчас еще что- нибудь эпилептическое заиметь неплохо, для пущей харизмы!
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:26
    +2
    Ребята! НАМ пора посетить Харьков!
    С территории Белоруссии выходить! Чтобы немцы "труселя" испачкали и отдали нам Русский Харьков!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:54
    0
    Цитата: Alister Kroulegg
    50 тысяч туда, 100 тысяч сюда, 70 тысяч под Артёмовск... Откуда у ВСУ такие толпы боеспособных мужчин ?

    Мобилизационная способность воюющего государства от 10 до 20 %. Принимаем, что население Украины на данный момент ~25 млн человек. Имеем 2, 5 млн, юнит из них вычитаем 300000 двухсотых и еще около 500000 трехсотых, из которых около 100000 умрут в госпиталях и 100000 инвалиды, так, что еще до 2024 года им хватит, потом все.