Командование ВСУ планирует перебросить часть 50-тысячной группировки ВСУ с Херсонского направления на Запорожское

50-тысячная группировка ВСУ, созданная на Херсонском направлении в преддверии контрнаступления, будет частично переброшена на другие направления. Держать такое количество войск в условиях разлива Днепра стало бессмысленным.Несколько бригад и боевая техника, дислоцированные в Херсоне и Николаеве, будут переброшены частично на Запорожское направление, а также на другие участки фронта. Главком ВСУ Залужный считает, что проведение десантной операции в условиях разлива Днепра после подрыва дамбы Каховского водохранилища потеряло смысл, и держать там крупную группировку теперь незачем.Переброска крупных сил пока не идет, для этого необходима соответствующая команда от главкома ВСУ, но сам Залужный в принятии решений ограничен, поэтому требуется одобрение офиса Зеленского. Генштаб ВСУ запрос уже отправил, теперь ждет, когда Зеленский примет необходимое решение.До этого российское Минобороны сообщало, что расположенные на правом берегу Днепра подразделения ВСУ начали переходить к обороне, об этом говорит начало возведения оборонительных укреплений. Ранее украинская армия создала несколько плацдармов на островах в русле Днепра, которые должны были площадками для проведения операций на данном направлении и форсировании реки. Но подрыв дамбы спутал все планы, острова попросту затопило.Между тем, приходит информация, что Киев вынужден отложить операцию по захвату Запорожской АЭС, разработанную совместно с британской разведкой. Британцы рассчитывали на проведение тайной операции с применением оборудования для дайвинга и небольших лодок, но падение уровня Каховского водохранилища ставит на этом плане крест.