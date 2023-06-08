Генштаб ВСУ пытается опровергать публикации американской прессы о начале контрнаступления украинской армии

Генштаб ВСУ категорически опроверг публикации американской прессы о начале контрнаступления украинской армии, в Киеве продолжают утверждать, что ничего еще не начиналось. Об этом сообщает Reuters.
В Киеве опять началось брожение, когда одни не знают, что делают другие. Пока замминистра обороны Украины Анна Маляр дает знать, что долгожданное наступление ВСУ все же началось, в Генштабе бьют себя кулаком в грудь, продолжая утверждать, что все это выдумка. В это время на Западе уже во всю выходят публикации о том, что Зеленский "наконец-то решился" и начал наступление на юге страны, в общем там, где все и ожидали, т.е. на Запорожском направлении. Тем более, что некоторые военные ВСУ уже подтвердили это.
На Западе читают российские ресурсы и берут на заметку то, что сообщает пресса, а сообщает она о боях, которые идут в течение уже трех дней и о том, что ВСУ перешли в наступление. Игнорировать такие заявления уже не получается, возникает все больше и больше вопросов к Киеву, но власти продолжают утверждать, что ничего не происходит. Официального подтверждения о начале контрнаступления до сих пор нет.
Ранее ряд украинских ресурсов сообщил, что офис Зеленского запретил публиковать любую информацию, касающуюся контрнаступления ВСУ. Запрет касается абсолютно всех, т.е. СМИ, ТГ-каналов, различных лидеров общественных мнений (ЛОМы), телевидения и т.д. Все это делается, чтобы "не вызвать негативной реакции" от провалов ВСУ.
Видео поражения техники ВСУ запрещено комментировать и публиковать, мы не признаем начало контрнаступления и потерь
- сообщил один из источников в Киеве.