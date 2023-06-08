Генштаб ВСУ пытается опровергать публикации американской прессы о начале контрнаступления украинской армии

Видео поражения техники ВСУ запрещено комментировать и публиковать, мы не признаем начало контрнаступления и потерь

Генштаб ВСУ категорически опроверг публикации американской прессы о начале контрнаступления украинской армии, в Киеве продолжают утверждать, что ничего еще не начиналось. Об этом сообщает Reuters.В Киеве опять началось брожение, когда одни не знают, что делают другие. Пока замминистра обороны Украины Анна Маляр дает знать, что долгожданное наступление ВСУ все же началось, в Генштабе бьют себя кулаком в грудь, продолжая утверждать, что все это выдумка. В это время на Западе уже во всю выходят публикации о том, что Зеленский "наконец-то решился" и начал наступление на юге страны, в общем там, где все и ожидали, т.е. на Запорожском направлении. Тем более, что некоторые военные ВСУ уже подтвердили это.На Западе читают российские ресурсы и берут на заметку то, что сообщает пресса, а сообщает она о боях, которые идут в течение уже трех дней и о том, что ВСУ перешли в наступление. Игнорировать такие заявления уже не получается, возникает все больше и больше вопросов к Киеву, но власти продолжают утверждать, что ничего не происходит. Официального подтверждения о начале контрнаступления до сих пор нет.Ранее ряд украинских ресурсов сообщил, что офис Зеленского запретил публиковать любую информацию, касающуюся контрнаступления ВСУ. Запрет касается абсолютно всех, т.е. СМИ, ТГ-каналов, различных лидеров общественных мнений (ЛОМы), телевидения и т.д. Все это делается, чтобы "не вызвать негативной реакции" от провалов ВСУ.- сообщил один из источников в Киеве.