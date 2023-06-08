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Генштаб ВСУ пытается опровергать публикации американской прессы о начале контрнаступления украинской армии

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Генштаб ВСУ пытается опровергать публикации американской прессы о начале контрнаступления украинской армии

Генштаб ВСУ категорически опроверг публикации американской прессы о начале контрнаступления украинской армии, в Киеве продолжают утверждать, что ничего еще не начиналось. Об этом сообщает Reuters.


В Киеве опять началось брожение, когда одни не знают, что делают другие. Пока замминистра обороны Украины Анна Маляр дает знать, что долгожданное наступление ВСУ все же началось, в Генштабе бьют себя кулаком в грудь, продолжая утверждать, что все это выдумка. В это время на Западе уже во всю выходят публикации о том, что Зеленский "наконец-то решился" и начал наступление на юге страны, в общем там, где все и ожидали, т.е. на Запорожском направлении. Тем более, что некоторые военные ВСУ уже подтвердили это.

На Западе читают российские ресурсы и берут на заметку то, что сообщает пресса, а сообщает она о боях, которые идут в течение уже трех дней и о том, что ВСУ перешли в наступление. Игнорировать такие заявления уже не получается, возникает все больше и больше вопросов к Киеву, но власти продолжают утверждать, что ничего не происходит. Официального подтверждения о начале контрнаступления до сих пор нет.

Ранее ряд украинских ресурсов сообщил, что офис Зеленского запретил публиковать любую информацию, касающуюся контрнаступления ВСУ. Запрет касается абсолютно всех, т.е. СМИ, ТГ-каналов, различных лидеров общественных мнений (ЛОМы), телевидения и т.д. Все это делается, чтобы "не вызвать негативной реакции" от провалов ВСУ.

Видео поражения техники ВСУ запрещено комментировать и публиковать, мы не признаем начало контрнаступления и потерь

- сообщил один из источников в Киеве.
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5 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 19:46
    -1
    Видео поражения техники ВСУ запрещено комментировать и публиковать, мы не признаем начало контрнаступления и потерь
    Обгадились по полной, обтекают, но это не то что вы подумали. Это уникальный способ экспресс-похудения.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:51
      0
      Цитата: Arzoo
      Видео поражения техники ВСУ запрещено комментировать и публиковать, мы не признаем начало контрнаступления и потерь
      Обгадились по полной, обтекают, но это не то что вы подумали. Это уникальный способ экспресс-похудения.

      Это первая фаза- отрицание.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:52
      0
      Мда, сжечь 50 единиц бронетехники ВСУ за один день этого западный обыватель просто не поймет, заботливо собранная со всего мира западная бронетехника горит в запорожских степях как в ВОВ, история повторяется в виде фарса, летчики КА-52 щелкают их как из духовки в тире, даже от призов отказываются, это стало просто обычным делом, а бандеровцы говорят что это не контрнаступ smile Видео просто жесть, колонна ВСУ в хлам разобрана, даже в Кубинку нечего отобрать для экспонатов.
  2. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:50
    +1
    Конечно опроверг... Наступления-то нет hi
  3. Roust
    Roust Сегодня, 19:57
    0
    Это ж надо, поимели во все дыры, а она утверждает, шо ещё девственница и ждёт богатого жениха - идиота.