Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы - США, Китай и Россия

В Соединенных Штатах начинают потихоньку признавать, что однополярного мира, в котором США занимают главенствующее положение, больше не существует. В то же время вместо двух сверхдержав, как в годы холодной войны, появилось целых три. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли.Генерал выступил перед выпускниками в Национальном университете обороны и заявил, что на сегодняшний день в мире существуют три сверхдержавы, а не одна, как преподносят в Вашингтоне. По его словам, кроме США и России, на политической карте мира появился еще и Китай. Мир перестал быть однополярным, каждая сверхдержава является полюсом притяжения, создающим вокруг себя собственный мир.- заявил Милли.По словам генерала, Соединенные Штаты долгое время были единственной сверхдержавой после того, как развалился Советский Союз. Потом появилась Россия и затем Китай. Милли считает, что лет через 10-15 мир столкнется с "очень серьезными" вызовами и кризисами, так что противостояние, в котором участвовали США и СССР, покажется не серьезным. Три сверхдержавы - это намного сложнее, чем две.Ситуацию осложняет еще и тот факт, что некоторые региональные страны начинают играть все большую роль в своих регионах, выходя на первый план. Впоследствии часть их сможет претендовать на статус сверхдержав. Но назвать эти страны Милли отказался.Между тем, в администрации Байдена продолжают утверждать, что в мире существует единственная сверхдержава и это США, имеющая право диктовать свою волю остальным странам, которые должны подчиняться.