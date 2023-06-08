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Глава Генштаба ВС США Марк Милли заявил о существовании в мире трёх сверхдержав

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Глава Генштаба ВС США Марк Милли заявил о существовании в мире трёх сверхдержав

В Соединенных Штатах начинают потихоньку признавать, что однополярного мира, в котором США занимают главенствующее положение, больше не существует. В то же время вместо двух сверхдержав, как в годы холодной войны, появилось целых три. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли.


Генерал выступил перед выпускниками в Национальном университете обороны и заявил, что на сегодняшний день в мире существуют три сверхдержавы, а не одна, как преподносят в Вашингтоне. По его словам, кроме США и России, на политической карте мира появился еще и Китай. Мир перестал быть однополярным, каждая сверхдержава является полюсом притяжения, создающим вокруг себя собственный мир.

Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы - США, Китай и Россия

- заявил Милли.

По словам генерала, Соединенные Штаты долгое время были единственной сверхдержавой после того, как развалился Советский Союз. Потом появилась Россия и затем Китай. Милли считает, что лет через 10-15 мир столкнется с "очень серьезными" вызовами и кризисами, так что противостояние, в котором участвовали США и СССР, покажется не серьезным. Три сверхдержавы - это намного сложнее, чем две.

Ситуацию осложняет еще и тот факт, что некоторые региональные страны начинают играть все большую роль в своих регионах, выходя на первый план. Впоследствии часть их сможет претендовать на статус сверхдержав. Но назвать эти страны Милли отказался.

Между тем, в администрации Байдена продолжают утверждать, что в мире существует единственная сверхдержава и это США, имеющая право диктовать свою волю остальным странам, которые должны подчиняться.
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22 комментария
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:24
    +4
    Не комментируя новость...
    Если редакция ВО будет приводить цитаты в двух вариантах, в оригинале и в переводе, то читателям (комментаторам) станет проще оценивать новости.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:34
      +1
      По поводу самой цитаты:
      С Добрым Утром, Марк Милли. Долго же вы спали ...
      1. Borik
        Borik Сегодня, 20:54
        +2
        Глава Генштаба ВС США Марк Милли заявил о существовании в мире трёх сверхдержав

        Увидев заголовок я уж с перепугу подумал что прочитав я увижу что там он называет Украину но нет это всё же Китай.
        Ну а дальше он говорит о
        Ситуацию осложняет еще и тот факт, что некоторые региональные страны начинают играть все большую роль в своих регионах, выходя на первый план. Впоследствии часть их сможет претендовать на статус сверхдержав. Но назвать эти страны Милли отказался.

        Ну кто у нас там в лидеры рвётся, Польша от можа до можа, Турция, про Индию упоминать не будем. Украиностан тоже хочет быть великой державой, у него в планах прихватить наши южные земли . За океаном Бразилия тоже хотела бы но не знай как на это посмотрит США.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 21:09
        0
        ВВП давно говорил об этом! Мир много полярный!
    2. grem
      grem Сегодня, 20:38
      0
      Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде,

      Ну наконец то начало доходить до англосаксов ..Россия над этим уже с 2000-х работает ..А еще Россия не хочет видеть СЩА в этом списке и мы над этим очень усиленно работаем вместе китайскими индийскими и т.д. товарищами .
      Пора англосаксам заплатить ЗА ВСЕ ,что они творили и как грабили народы мира Фактов огромное количество накопилось !!!!!!!!
      Россия пока единственная страна ,которая вступила в конфликт и говорит это все в открытую .. hi
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 20:45
        0
        Ещё и Антарктиды.
        Так Наследники Гитлера п, нацисты сохранились. Их никто не нашел. Нл они есть
      2. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 20:48
        +1
        Главное , что бы "утопающие" державы не утащили на дно весь остальной мир .
      3. Fangaro
        Fangaro Сегодня, 21:28
        +2
        Даёшь битву против знаков препинания!!!
        Так, grem? )
    3. Labrador
      Labrador Сегодня, 21:27
      +1
      Если редакция ВО будет приводить...

      +1
      Давно уже твержу: пишите статью, давайте первоисточник!
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:28
    +3
    Цитата: Fangaro
    Если редакция ВО будет приводить цитаты в двух вариантах, в оригинале и в переводе

    Если редакция ВО ещё и ссылки на первоисточники будет приводить, то снимется ещё больше разночтений и толков) Согласитесь, иной раз цитата, выдернутая из контента, может диаметрально менять смысл.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:31
    -1
    Приятно слышать русскому уху.
    Для администрации - комментарий и правда короткий.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:35
      +4
      Видимо генерал собрался в отставку.Раз начал вещать очевидные вещи,идущие вразрез с вашингтонским мейнстримом
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 20:38
    +2
    В защиту Редакции ВО!!! good drinks
    Не судите - да не будете судимы сами (с) Библия
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:38
    0
    Милли - "хромая утка" может нести что хочет.Место ВПК уже наверно застолблено.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:39
    0
    Ich hoffe doch sehr, dass man in 10-15 Jahren auf dem Planeten
    Erde nur noch von zwei Supermächten sprechen wird, nämlich
    China und Russland...!!!
    Von den (ehemaligen !!!!!) vereinigten Staaten von Nord-Amerika,
    USA, wird man dann nur noch in der Vergangenheitsform reden...!!!
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:42
    +4
    Глава Генштаба ВС США Марк Милли заявил о существовании в мире трёх сверхдержав...

    Не может «сверхдержава» всякий раз оправдываться за то, чего не делала, или упрашивать мировое сообщество выслушать собственную точку зрения.
    Сверхдержава не имеет права появляться в мире с белым флагом...Даже на спортивной арене...
    Сверхдержава не может вымирать, расточая свой человеческий ресурс направо и налево...
    1. gsev
      gsev Сегодня, 20:51
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Сверхдержава не может вымирать,

      Сверх державами были Османская империя, держава Чингисхана, орда Тамерлана, Голландия, Великобритания, СССР, США. Но все, кроме одной к сегодняшнему дню приходили в упадок. Любое государство до коренной трансформации живет всего в среднем 600 лет.
  8. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 20:48
    0
    где есть как минимум три сверхдержавы - США, Китай и Россия
    то бензоколонка, то сверхдержава, вы уж определитесь там, а по чесноку с такой промышленностью на сверхдержаву не тянем
  9. Юджин-Евгений
    Юджин-Евгений Сегодня, 20:58
    +1
    Нужно больше сверхдержав. Калифорния, Техас, Новая Англия...
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:04
    +2

    "-Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу."
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:31
    -1
    Цитата: sdivt
    Цитата: Fangaro
    Если редакция ВО будет приводить цитаты в двух вариантах, в оригинале и в переводе

    Если редакция ВО ещё и ссылки на первоисточники будет приводить, то снимется ещё больше разночтений и толков) Согласитесь, иной раз цитата, выдернутая из контента, может диаметрально менять смысл.


    Согласен!
    Но без текста оригинала в новости можно и синее сделать мягким, и жёлтое - круглым.
  12. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:35
    0
    . региональные страны начинают играть все большую роль в своих регионах, выходя на первый план. Впоследствии часть их сможет претендовать на статус сверхдержав. Но назвать эти страны Милли отказался.

    Чего там называть-то. Как минимум Иран, Турция и Индия добавятся. И будем как пауки в банке wassat
    До 90-х было действительно проще