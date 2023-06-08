Сообщается о новых ракетных ударах по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях

В подавляющем большинстве подконтрольных киевскому режиму регионов объявлена воздушная тревога. На данный момент (20:40 мск) сирены воздушной тревоги слышны на Украине повсюду, кроме единственного региона – Тернопольской области в западной части страны. С чем связано то, что в Тернополе воздушная тревога к настоящему моменту, в отличие от всей территории Украины, не была объявлена, сначала не сообщалось. Теперь мэр Тернополя заявил о «сбое, который произошёл в системе оповещения и передачи информации».Украинская сторона заявляет о полёте крылатых ракет «Калибр» с разных направлений.Украинская версия карты воздушной тревоги, в которую включены и российские регионы:Появились сообщения о первых взрывах в результате вечерних ударов. По некоторым данным, взрыв прогремел в Черкасской области. В сети появились сообщения о том, что объект, где произошёл взрыв, расположен в районе Умани – города, являющегося достаточно крупным транспортным узлом, в котором сходятся дороги из Киевской, Кировоградской, Винницкой и других областей.Воздушная тревога объявлена и в Киеве. Это говорит о том, что ракеты для поражения целей (если таковые действительно направлены на украинскую столицу) заходят с севера или северо-востока.Сообщается об ударах по пунктам дислокации ВСУ в оккупированной части Запорожской области. Там украинское командование пытается провести перегруппировку сил и средств, судя по всему, для новой попытки атаковать в южном направлении.Напомним, что минувшей ночью ВС РФ ракетных ударов по тыловым районам, контролируемым украинским режимом, не наносили.