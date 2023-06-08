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Сообщается о новых ракетных ударах по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях

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Сообщается о новых ракетных ударах по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях

В подавляющем большинстве подконтрольных киевскому режиму регионов объявлена воздушная тревога. На данный момент (20:40 мск) сирены воздушной тревоги слышны на Украине повсюду, кроме единственного региона – Тернопольской области в западной части страны. С чем связано то, что в Тернополе воздушная тревога к настоящему моменту, в отличие от всей территории Украины, не была объявлена, сначала не сообщалось. Теперь мэр Тернополя заявил о «сбое, который произошёл в системе оповещения и передачи информации».


Украинская сторона заявляет о полёте крылатых ракет «Калибр» с разных направлений.

Украинская версия карты воздушной тревоги, в которую включены и российские регионы:



Появились сообщения о первых взрывах в результате вечерних ударов. По некоторым данным, взрыв прогремел в Черкасской области. В сети появились сообщения о том, что объект, где произошёл взрыв, расположен в районе Умани – города, являющегося достаточно крупным транспортным узлом, в котором сходятся дороги из Киевской, Кировоградской, Винницкой и других областей.

Воздушная тревога объявлена и в Киеве. Это говорит о том, что ракеты для поражения целей (если таковые действительно направлены на украинскую столицу) заходят с севера или северо-востока.

Сообщается об ударах по пунктам дислокации ВСУ в оккупированной части Запорожской области. Там украинское командование пытается провести перегруппировку сил и средств, судя по всему, для новой попытки атаковать в южном направлении.

Напомним, что минувшей ночью ВС РФ ракетных ударов по тыловым районам, контролируемым украинским режимом, не наносили.
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3 комментария
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:49
    +1
    Опаздали
    Ракеты кончаются уже 9й месяц.
    И мы опоздали на марше долбануть.
    Можно и нужно поправить настроения бандеры.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:09
    +2
    "...Sed delendam censeo Carthaginem..."
  3. БойКот
    БойКот Сегодня, 21:48
    0
    Там украинское командование пытается провести перегруппировку сил и средств, судя по всему, для новой попытки атаковать в южном направлении
    Хочется верить, что через пару-другую минут количество украинского командования уменьшиться. Хаос в управлении - это сейчас вишенка на торте контрнаступа.