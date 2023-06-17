«Дельфин» – первая российская подлодка

"Миноносец №150" во время спуска на воду. Фото Allmines.net
120 лет назад, в 1903 г. была построена первая российская подводная лодка, впоследствии официально включенная в состав военно-морского флота. «Миноносец №150» или «Дельфин» практически сразу столкнулся с массой трудностей, и его судьбу нельзя было назвать простой. Однако этот корабль помог наработать необходимый опыт и позволил начать полномасштабную разработку и строительство подводного флота.
«Миноносец №113»
В конце 1900 г., изучив иностранные разработки и успехи, морское ведомство Российской Империи приняло решение создать свою собственную подводную лодку. Проектирование поручили специальной комиссии, в которую вошли И.Г. Бубнов, И.С. Горюнов и М.Н. Беклемишев. Им предстояло дополнительно изучить иностранный опыт, а также разработать свой собственный проект подводного судна. Работы следовало завершить весной следующего 1901 г.
Будущая подлодка получила рабочее обозначение «Миноносец №113» и создавалась с соблюдением необходимой секретности. За отведенное время комиссия сформировала и проработала облик корабля, а также организовала закупки необходимых комплектующих и агрегатов.
В мае практически готовый проект представили заказчику в лице Морского технического комитета. Проект получил высокую оценку, и в начале июня (по старому стилю) разрешили готовить постройку полноценного подводного миноносца.
Схема подлодки; указано расположение элементов энергетической установки. Графика Wikimedia Commons
В ходе строительства
Через месяц вышел приказ о начале строительства. Руководителем работ был назначен И.Г. Бубнов. Заказ на техническое проектирование и постройку выдали Балтийскому заводу. Поставка металлических элементов и изделий поручалась Путиловскому и Обуховскому заводам. Электрические агрегаты заказали во Франции, а бензиновый двигатель – в Германии. Закладка корабля «№113» состоялась так же в июле. Для строительства подготовили специальный стапель.
Пока начиналось строительство, М.Н. Беклемишев, отвечавший за электрическую и другие системы, отправился в США для ознакомления с опытом компании Holland. Там он осмотрел одну из строящихся подлодок, а также принял участие в испытаниях другой субмарины, в т.ч. с погружением. По итогам этой командировки российский специалист отметил, что отечественный проект, как минимум, не уступает иностранным разработкам.
В феврале 1902 г. был сформирован первый экипаж будущей подлодки. В него отобрали десять добровольцев с необходимыми знаниями, навыками и личными качествами. Через несколько недель «миноносец» зачислили в списки ВМФ, причем с присвоением нового бортового номера «150».
Тем не менее, строительство еще было далеко от своего завершения. Отсутствовала часть необходимых агрегатов, в т.ч. двигатель надводного хода от компании Daimler. Это изделие не сразу справилось с приемочными испытаниями, и его получили только в апреле 1903 г. В связи с этим было решено готовить подлодку к испытаниям только с электрическими системами.
Подлодка после аварии на ходовых испытаниях. Фото Allmines.net
«№150» на испытаниях
Подлодку без бензинового двигателя спустили на воду в мае 1903 г. и начали готовить к ходовым испытаниям в имеющейся комплектации. В начале июня корабль под командованием капитана 2 ранга М.Н. Беклемишева впервые отошел от заводского причала и развил на электромоторах скорость 5 узлов. Также провели первое пробное погружение, во время которого из-за отсутствия опыта лодка ударилась о дно.
По итогам первого ходового испытания было решено заменить гребной винт и увеличить горизонтальные рули. Кроме того, понадобился мелкий ремонт после столкновения с дном. На этом этапе в Санкт-Петербург прибыл двигатель «Даймлер», и его смонтировали на полагающемся месте. Подготовка к испытаниям в штатной комплектации продолжалась до начала августа.
Вскоре испытания возобновились. В целом подлодка справилась с ними, однако показала необходимость тех или иных доработок. Выходы в море, доводка и отработка конструкции продолжалась до середины октября. Тогда же «Миноносец №150» приняли в состав Балтийского флота. Однако начало службы отложили на несколько месяцев. В связи с наступлением холодного времени года подлодку подняли на берег и поставили на территории Балтийского завода. Во время такой зимовки совершенствование конструкции продолжилось.
Технический облик
Первая российская подлодка «№113 / №150» была достаточно компактной – размеры ограничили для упрощения строительства. Она имела длину ок. 20 м при наибольшей ширине 3,7 м. Надводное водоизмещение достигло 113 т; полное изначально составляло 125 т, но по мере доработок увеличилось до 135 т.
"Дельфин" у причала, 1904 г. Фото ЦКБ МТ "Рубин"
Подлодку построили по однокорпусной схеме. Использовался прочный корпус веретенообразной формы с круглым сечением по всей длине. Корпус изготовили из стальных листов толщиной 8 мм, дополненных силовым набором с поперечными и продольными элементами. Конструкция была рассчитана для погружения на глубину 50 м с большим запасом прочности. Сверху на корпусе имелась цилиндрическая рубка с иллюминаторами и входным люком.
Внутри прочного корпуса разместили три балластные и две балансировочные цистерны, а также шесть баллонов сжатого воздуха. Главный балласт принимался через кингстоны самотеком. При этом воздух из цистерн подавался внутрь корпуса, из-за чего погружаться приходилось с открытым рубочным люком и закрывать его только в последний момент.
Вблизи центра корпуса разместили бензиновый ДВС надводного хода «Даймлер» мощностью 300 л.с. Позади него находился гребной электромотор французской фирмы «Сотерн-Гарле» мощностью 120 л.с., также выполнявший функции генератора. Двигатели вращали общий гребной вал, соединенный с гребным винтом через понижающий редуктор. На валу перед и после электромотора имелись кулачковые муфты, за счет которых силовая установка могла работать на нескольких режимах. Перед ДВС находилась аккумуляторная батарея из 64 элементов на 3600 А•ч.
В надводном положении корабль должен был использовать бензиновый двигатель и мог заряжать батареи. В этом случае максимальная скорость хода достигала 9 узлов. Заряжать батареи при помощи ДВС можно было и без вращения гребного вала. Под водой использовались батареи и электромотор. Они давали скорость до 6 узлов. При экономической скорости 5 узлов лодка могла оставаться под водой до 4 суток и пройти до 60 морских миль, причем аккумуляторы обеспечивали не только движение, но и бытовые нужды экипажа.
Корабль в море, 1904 г. Фото Wikimedia Commons
Вооружение подлодки состояло из двух наружных торпедных аппаратов системы Джевецкого. По одному такому изделию находилось по бортам палубы. Боекомплект включал две 381-мм торпеды Уайтхеда обр. 1898 г. Стрельба осуществлялась вперед по курсу. Дальность хода торпед – 8 кабельтовых.
Штатный экипаж «Миноносца №150» включал десять человек: командир, его помощник, двое машинистов, двое рулевых и четыре минера. Подлодка не отличалась большими внутренними объемами, и условия работы оставляли желать лучшего. Тем не менее, внутри корабля удалось предусмотреть места для отдыха и даже диваны для офицеров. Лодка имела цистерну для питьевой воды, а также несла набор электроприборов для приготовления консервированной пищи.
Подлодка на службе
Весной 1904 г., когда позволили погодные условия, «Миноносец №150» вновь спустили на воду, и он начал свою службу. В конце мая подлодке присвоили новое имя «Дельфин». В течение нескольких недель экипаж готовил корабль к выходу в море для восстановления навыков и освоения техники.
Однако вскоре произошла первая авария. В середине июня у причала Балтийского завода отрабатывалось погружение. Вместе с экипажем на борту присутствовали флотские специалисты – всего 37 чел. Командир корабля лейтенант А.Н. Черкасов не учел перегруз и не дал вовремя команду на закрытие рубочного люка. Внутрь корпуса попала вода, и лодка затонула. Погибло 25 чел., в т.ч. командир.
Подлодки Сибирской военной флотилии, 1908 г. Крайняя слева - "Дельфин". Фото u-boat-laboratorium.com
Через несколько дней «Дельфин» подняли и отправили на ремонт. После восстановления и замены агрегатов подлодка вернулась на службу. Вскоре ей предстояло впервые принять участие в реальной военной операции.
В ноябре 1904 г. «Дельфин» погрузили на железнодорожную платформу и отправили во Владивосток для участия в войне против Японии. Перевозка и подготовка к службе на новой базе в составе Сибирской флотилии заняла несколько месяцев, и только в феврале корабль вышел на боевую службу. Вместе с несколькими другими вымпелами «Дельфин» охранял бухту Преображения. Встреч с противником не было, и экипаж не получил возможности использовать оружие.
Вскоре, в начале мая, при проведении ремонта, несмотря на вентиляцию, произошло возгорание паров бензина. Взрыв привел к затоплению подлодки и убил одного из моряков. Подлодку попытались поднять, но несколько таких мероприятий срывались из-за новых взрывов и хлопков. Все это затянуло восстановление и возврат лодки в строй.
«Дельфин» вновь начал службу только в конце 1905 г., после окончания Русско-Японской войны. В течение нескольких следующих лет шла обычная служба мирного времени. Экипаж под руководством разных командиров регулярно выходил в море и совершенствовал свои навыки. К счастью, в этот период обошлись без крупных аварий и потерь личного состава. Однако в декабре 1914 г. на подлодке произошел новый взрыв – на этот раз из-за выделения горючих газов при зарядке батарей. Подлодку вновь удалось отремонтировать и вернуть в строй.
"Дельфин" во время службы на Севере. Фото Музей КСФ
В 1916 г. было принято решение о переводе первой отечественной подводной лодки в состав флотилии Северного Ледовитого океана. Новой базой стал порт Александровск (ныне г. Полярный, Мурманская обл.) Перевозка по железной дороге, по рекам и морю, а также последующая подготовка к службе завершились в сентябре. В течение нескольких следующих месяцев флотилия из нескольких подлодок, в т.ч. «Дельфина», защищала берега Кольского полуострова.
В августе следующего 1917 г. командование решило списать первую отечественную подлодку. За годы службы, включавшие несколько аварий, корабль и его агрегаты выработали назначенный ресурс. Капитальный ремонт и восстановление механизмов уже не имели смысла ввиду появления подлодок новых поколений и типов. «Дельфин» разоружили и разукомплектовали. Пустой корпус оставили на берегу. В 1920 г. его разобрали на металл.
Ценный опыт
Проект «Миноносец №113» или «Дельфин» был первой российской попыткой самостоятельно разработать и построить подводную лодку современного облика. Основные задачи этого проекта были успешно решены. Подлодку разработали, построили, провели через испытания и приняли в состав ВМФ. Более того, за время службы она даже успела поучаствовать в войне, хотя и не имела встреч с противником.
При этом не все шло гладко. Отсутствие необходимого опыта, а также технические и технологические ограничения серьезно повлияли на проект и на эксплуатацию готовой подлодки. Конструкция корабля в целом и отдельных механизмов или систем не отличалась совершенством, а служба в составе флота сопровождалась регулярными авариями, в т.ч. с человеческими жертвами.
Тем не менее, подлодка «Дельфин» показала, что российские конструкторы и кораблестроители способны разрабатывать и строить подобную технику, не уступающую современным зарубежным образцам. Кроме того, именно с нее начался длительный и плодотворный процесс развития и строительства отечественного подводного флота, продолжающийся до сих пор. И историческое значение миноносца №113 / №150 трудно переоценить.