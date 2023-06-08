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Обороняющийся на Ореховском участке 291-й полк 42-й дивизии ВС России вернул все потерянные в начале штурма ВСУ позиции

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Обороняющийся на Ореховском участке 291-й полк 42-й дивизии ВС России вернул все потерянные в начале штурма ВСУ позиции

Начавшееся еще ночью наступление ВСУ на Ореховском участке Запорожского направления до сих пор не прекращено, противник предпринимает попытки прорвать оборону 291 и 70 полков 42 дивизии, которых поддерживают подразделения 45 и 22 бригад спецназа. За более чем 17 часов противник не только не смог продвинуться вперед, наши еще и отбили позиции на первой линии, потерянные в самом начале попытки прорыва.


Как сообщает ряд российских ресурсов, ближе к вечеру подразделения 291 полка вернули под контроль высоту в районе Работино и все позиции на участке, потерянные в самом начале наступления ВСУ. Поддержку бойцам оказывали подразделения 70 полка, разведчики и спецназ ЮВО.

Пока отброшенный противник проводил перегруппировку, наши эвакуировали раненых и подтянули подкрепления. Сейчас противник затеял перетасовку подразделений, спрятав уцелевшие танки в лесопосадках, в ближайшее время наши ожидают возобновления боевых действий. Артиллерия работает не переставая, фронт не затихает ни на минуту.


Согласно сообщениям с передовой, командование ВСУ для переброски подразделений ближе к фронту использует бронеавтомобили Humvee, которые беспрерывно подвозят пехоту. Противник размещает свои силы в серой зоне, наши бьют по их расположению, заодно накрыли один броневик, возможно, что вместе с "немцами" (так украинских националистов называют наши).

Между тем, пошла информация из Харькова, Запорожья и Днепропетровска о большом количестве раненых, поступающих со всех направлений линии соприкосновения. Сообщается о нехватке крови, очень большое количество тяжелых, а поток раненых не прекращается.
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21 комментарий
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 21:09
    +6
    Одним словом МОЛОДЦЫ! Так держать.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 21:13
      +14
      Порвали элитную 47-ю НАТОвскую бригаду. Хваленная западная техника Леопарды, Бредли догорают.
      1. grem
        grem Сегодня, 21:23
        +4
        Цитата: Arzoo
        Порвали элитную 47-ю НАТОвскую бригаду. Хваленная западная техника Леопарды, Бредли догорают.

        Там мотивация у наших (многие рожденные в СССР) просто зашкаливала ..
        Все повторяется в истории и наши деды и прадеды смотря на нас улыбаются..(внучки не подвели, выстояли и кто то погиб )
        Спасибо вам мужики ВЫСТОЯЛИ !!! Эти наркоманы и сатанисты откатились захлебываясь кровью ..Англосаксы притихли и опять что то готовят провокационное(что нибудь подорвут) Нужно быть на чеку !!
        Ну за Россию матушку ,за НАШИХ солдат ! И вечная память павшим .. soldier
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:25
        +12
        наши бьют по их расположению, заодно накрыли один броневик, возможно, что вместе с "немцами"

        Анекдот на злобу дня.
        ПТУРщик говорит:
        — Я подбил один танк «Леопард».
        Артиллерист говорит:
        — А я — целых два!
        Сапер слушает, улыбается и ничего не говорит. laughing
        1. AVA77
          AVA77 Сегодня, 21:38
          +3
          Зачот, улыбнуло....
          Так то все на своем месте. fellow
          Кто сношает в дожить и грязь?
          Наша доблестная связь. wassat
        2. AVA77
          AVA77 Сегодня, 21:51
          0
          Пока связист мотал катушку,
          Сапёр имел его подружку.

          Ходят вот такие байки у связистов laughing
        3. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 21:51
          0
          Цитата: Теренин
          Сапер слушает, улыбается и ничего не говорит.

          Щекотливая ситуация у сапёра. С одной стороны, очевидно, что подбил он куда больше двух штук. А с другой стороны, доказать это куда как труднее.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:11
    +1
    Побольше техники ВСУ уничтожить, поменьше наших потерять!
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 21:11
    +3
    Действительно, чем -то на Курскую битву похоже. Мясорубка как есть. Не думаю, что нацистов хватит больше чем на несколько дней при таких потерях...
    1. Пензяк
      Пензяк Сегодня, 21:15
      +5
      Самые адекватные американцы дали точное определение происходящему: Свинорейх погнали на скотобойню.
  4. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 21:16
    +2
    чисто уточнить: "немцами" там называют "оптом" всех иностранных наёмников, воющих на стороне ВСУ. Для нациков там хватает и других "наименований".
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 21:53
      +1
      чисто уточнить: "немцами" там называют "оптом" всех иностранных наёмников, воющих на стороне ВСУ.

      ВСУ шники не от большого ума оставили кресты на немецкой бронетехнике. . .Генетическая память на эту заразу видимо срабатывает у наших бойцов. am
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:28
    0
    Если всу отправили к Запорожью 50 000 на подкреп, значит 30 000 уже закончились или заставить их идти в атаку уже не могут. Они же планировали эти 50 000 в образовавшуюся брешь бросить.
  6. Теренин
    Теренин Сегодня, 21:28
    +4
    спрятав уцелевшие танки в лесопосадках, в ближайшее время наши ожидают возобновления боевых действий.

    Чем больше мы их уничтожим в обороне, тем меньше будет у нас потерь в наступлении.
  7. AVA77
    AVA77 Сегодня, 21:29
    +3
    Да будет так!
    На минные поля попёрлись.
    Жрите по полной, копайте море. wassat
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:29
    +1
    Это война как её не назови, не возможно не отступать и не наступать. Главное итог!
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:32
    -1
    большом количестве раненых, поступающих со всех направлений линии соприкосновения. Сообщается о нехватке крови, очень большое количество тяжелых, а поток раненых не прекращается.

    Чёрные трансплантологи и покупатели органов в восторге.
    Цены на органы в Европе упали в 2...3 раза.
  10. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 21:40
    +2
    Может зря ругали генералов за то, что придерживают Б/К? А сейчас этот накопленный Б/К ой как пригодился. Да уж болеем за Наших. Заруба там сейчас не детская.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:40
    -1
    Ни одной пяди русской земли укронацистам: только могилы.
  12. БойКот
    БойКот Сегодня, 21:43
    0
    Просто молча снимаю шляпу перед нашими солдатами. Горжусь вами, сынки.
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:50
    0
    Они принимают монументальное избиение. США отправили их на убой