Начавшееся еще ночью наступление ВСУ на Ореховском участке Запорожского направления до сих пор не прекращено, противник предпринимает попытки прорвать оборону 291 и 70 полков 42 дивизии, которых поддерживают подразделения 45 и 22 бригад спецназа. За более чем 17 часов противник не только не смог продвинуться вперед, наши еще и отбили позиции на первой линии, потерянные в самом начале попытки прорыва.
Как сообщает ряд российских ресурсов, ближе к вечеру подразделения 291 полка вернули под контроль высоту в районе Работино и все позиции на участке, потерянные в самом начале наступления ВСУ. Поддержку бойцам оказывали подразделения 70 полка, разведчики и спецназ ЮВО.
Пока отброшенный противник проводил перегруппировку, наши эвакуировали раненых и подтянули подкрепления. Сейчас противник затеял перетасовку подразделений, спрятав уцелевшие танки в лесопосадках, в ближайшее время наши ожидают возобновления боевых действий. Артиллерия работает не переставая, фронт не затихает ни на минуту.
Согласно сообщениям с передовой, командование ВСУ для переброски подразделений ближе к фронту использует бронеавтомобили Humvee, которые беспрерывно подвозят пехоту. Противник размещает свои силы в серой зоне, наши бьют по их расположению, заодно накрыли один броневик, возможно, что вместе с "немцами" (так украинских националистов называют наши).
Между тем, пошла информация из Харькова, Запорожья и Днепропетровска о большом количестве раненых, поступающих со всех направлений линии соприкосновения. Сообщается о нехватке крови, очень большое количество тяжелых, а поток раненых не прекращается.