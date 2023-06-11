«Теперь ты женатый»

Эпизод I новой сказки с продолжением



Часть юмористическая, добрая, невероятная

Знатный Тормоз

«А кто не спрятался, то я не виноват»

Голос из зала

В драке мы Сержа видели только два раза... Но нам хватило за глаза и за уши впечатлений... Первый раз когда он чесал затылок и думал, как поступить с фулиганьем – об него все руки поломали и сами смылись... Во второй раз было серьезней... Ему велосипедной цепью попробовали по лицу заехать... Мы нашей компанией, включая Сергея, его смогли завалить с пятой, наверное, попытки, скрутить и не дать Сержу убить толпу человек так в 20 аль там 25... Не любил он железо... Он же радиоэлектронник... Серж, в смысле...

Горе мое луковое