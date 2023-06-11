«Теперь ты женатый»

Эпизод I новой сказки с продолжением
Часть юмористическая, добрая, невероятная
Все герои, времена и местность вымышлены. Автор ни за что не отвечает, это просто его старческие маразматические воспоминания.
Знатный Тормоз
Жил был себе Серж, дембельнулся, восстановился, вообще ни кого не трогал, учился и паял себе всякие там радиоэлектронные штучки-дрючки. Ну вот реально можно хлебом не кормить – как броситься воплощать в жизнь, что ему в его «сумрачный гениальный мозг» взбредет – надо напоминать ему, что сутки уже прошли, а у него маковой росинке во рту не было еще.
Телосложением его Бог не обидел, чуть-чуть хилее Сергея был, в детстве занимался тяжелой атлетикой, пресс был накачан по самое не могу, никто ни разу при моей памяти его ему не пробил. Единственный трабл был в том, что у него было какое-то неизлечимое – как ему доктора говорили – редкое заболевание, и его тело было слегка отечным. На вид – рыхля рохлей, тока там под слоем отечности кг так 100 одних железных мышц. Поэтому вторая кличка у него была Тюлень. Но первая и основная – Знатный Тормоз, сокращенно – просто Тормоз.
К любому делу он подходил основательно! Сначала изучит со всех сторон, рассмотрит разные варианты событий и только потом приступает к делу. Но если начинал – то в его мировоззрении было, что он начал – надо обязательно закончить. Поэтому со стороны и казалось, что он тормозит, где надо и даже там, где не надо!
…Забежал как-то Серж ну вот буквально на пять секунд к Сергею в пятницу вечером одолжить у него то ли припой, то ли канифоль, и тут его жизнь резко, основательно и бесповоротно изменилась…
«А кто не спрятался, то я не виноват»
Сергея на месте в его каморке для женатиков Серж не застал – скоро было начало дискотеки, и начальник студенческой самообороны уже бдил на своем рабочем месте.
Жена Сергея со своей подругой договорилась заранее, что они вместе отожгут на дискотеке – под присмотром её мужа. А тут в тот день начало её сильно тошнить, чувствовала она себя очень сильно неважно, и когда пришел Серж – она ничтоже сумняшеся вручила его лапищу в хрупкую ладошку Насти и пинками выгнала их на дискотеку.
Нормальный пацан сразу бы заподозрил что-то неладное – но только не Знатный Тормоз. Он еще и отмазку придумать не успел, почему ему никак нельзя на дискотеку – а они уже вместе входили туда…
…После дискотеки, он, как истинный джентльмен, пошел ее ночью в полночь провожать… Настя жила в дальней общаге меда от нас и в другом районе, ну километров так эдак 10, наверное…
Пока шли по нашему району – была тишь, гладь да Божья благодать – работа Сергея, описана в сказке «Теперь ты дембель». А теперь – дискотека.
А вот когда зашли в другой район… Навстречу вышла гоп-стоп компания, человек так в 10–15… Ну там как обычно: «Дяденька, дай закурить, и пошел бы отседова подальше и целым и невриимым, а мы твою подругу уж как-то сами проводим домой»…
Пока Серж замер, решая кучу важных для себя вопросов:
– как сильно бить или просто покалечить;
– всех или только быка, что понтуется;
– если калечить – в грудину по-серьезному или так по-божески, только в челюсть и сломать;
– с одного удара или покрасоваться, как в индийских фильмах, минут на 5?
Голос из зала
В драке мы Сержа видели только два раза... Но нам хватило за глаза и за уши впечатлений... Первый раз когда он чесал затылок и думал, как поступить с фулиганьем – об него все руки поломали и сами смылись... Во второй раз было серьезней... Ему велосипедной цепью попробовали по лицу заехать... Мы нашей компанией, включая Сергея, его смогли завалить с пятой, наверное, попытки, скрутить и не дать Сержу убить толпу человек так в 20 аль там 25... Не любил он железо... Он же радиоэлектронник... Серж, в смысле...
Настя сделала выбор за него… Она отпустила лапищу Сержа, куда-то там одним пальцем в разводилу тыркнула, и быка скопытило… Железный экспандер отлетел метра на три, сам пацан где-то на столько же… А как красиво он его сжимал, то в левой руке, то в правой!
А потом она так мягко и говорит гоп-стоп-компании:
– Если через 15 минут скорая не приедет – он умрет. Телефон-автомат за углом, 50 м до него, можно звонить без 2 копеек, телефон скорой 03, можно мы пройдем, вы же ведь не будете против?
Ну еще несколько секунд толпа сама тормозила, решая, возражают они или нет, пока Настя им не улыбнулась «своей фирменной улыбкой»…
Ну как вам, уважаемые читатели, передать… Смотрите вы в глаза пигалице и понимаете – вот она, сама смерть, пришла за тобой, и без вариантов!
Ну их, конечно же, пропустили, и вроде бы кто-то даже побежал звонить по 03. По 02 точно не звонили. И сводок по району со смертельным исходом не было зафиксировано.
Пока дошли, пока Серж прочитал все стихи, что знал – было раннее утро.
Серж, когда вернулся– сразу начал собираться, хотел было переехать из нашей общаги к черту на куличках в общагу к своему земеле. Говорили ему в комнате общаги – бери документы и деньги только – и тикай! Нет, он же еще и знатным хомяком был, и почти собрал два здоровенных баула со своим барахлом… Ну вот буквально полчаса ему не хватило…
И тут в их комнату заходит Настя… Ей что-то было неспокойно на душе… И она решила на всякий случай проконтролить Сержа… А то вдруг с ним что-то случилось по дороге домой?!
Как говорил один из демебелей, который валялся в комнате Сержа и давал ему ценные советы, что ему нужно сделать – он так никогда в жизни команду «Рота, подъём!» так быстро не выполнял, даже в учебке для сержантов, когда их там дрессировали…
Настя просто их культурно попросила выйти покурить, лучше – до вечера, но если до следующего утра – то она на них зла держать не будет…
…В лесу раздавались крики и стоны…
Отец их рубит – а я отвожу.
Горе мое луковое
В общем, смыться у Сержа от Насти не получилось – и он начал ухаживать за ней.
Настя была с Дальнего Востока, в крови у нее явно то ли японцы были, то ли корейцы, то ли китайцы – но ведьмы были точно! Её с детства обучали мануальной терапии и иглоукалыванию, она тело человека знала ну на ять с плюсом.
Ну вот например – что значит пробить пресс у Сержа?! Хы! Да я с пару десятков споров на ящик пива организовал… Условия были простые до безобразия. Мы выставляем ящик пива, они выставляют ящик пива. Я засекаю на своих моднявых электронных часах «Монтана» 3 минуты, и у оппонента Сержа есть три попытки пробить ему пресс. Обычно себе руку калечили с первого удара по прессу Сержа, очень редко кто решался на вторую попытку, третью я не помню совсем.
Ни разу не проиграли!
А Настя так легонечко Сержу в район пресса своим пальчиком тык – и Серж валяется не хуже, чем мертвый! Ну это она не специально – а просто в качестве примера, когда запалила нас на таком споре и наглядно объяснила, что поговорка «сила есть – ума не надо» работает и в обратную сторону.
После этого мы еще раз 5 только споры проводили – но уже сильно подпольно от Насти, и ценник взлетел до двух ящиков за право ударить по прессу Сержа и проиграть. Потому что Настя мне недвусмысленно заявила, открутит мне все, что можно открутить (и даже то, что нельзя) – если я еще раз такой спор устрою.
С одной стороны, мне было страшно до ужаса… До ужасного ужаса…
С другой стороны – в Сержа я верил, и халявные 2 ящика пива в студенчестве на дороге не валялись на каждом шагу – это было в эпоху жесточайшего дефицита буквально на все! И, наверное, мой/наш (нужное подчеркнуть) бизнес продолжался бы еще и еще…
Но меня так скрутило по травме позвоночника… Пришлось добровольно под пальчики Насти лечь…
Когда после сеанса вышел не то что огурчиком – буквально море по колено – я понял, пора завязывать разводить детей в песочнице и что нас ждут великие дела! Особенно, когда Настя буквально за несколько месяцев знакомства с Сержем от отечности на его теле не оставила и следа! Опишу в следующих сказках!
...Споры, кстати, начались буквально на ровном месте. Сидим, расписываем пульку, культурно так леща под пиво употребляем, и тут Серж промолвился, что никто никогда не пробил его пресс – даже его тренер. Ну там явно две бутылки пива с Сергея на душу населения было, и он предложил пойти, чисто ради спортивного интереса, покурить, и он де попробует… Пульку мы так и не дописали тогда…
Сергей тормозом не был, подал своей жинке красивую историю – вышел, мол, де из общаги чисто покурить, тут фулиганьё набежало, он им кия-кия – и немного повредил себе руку… Недели на две эдак… Тогда прокатило.
Не прокатило, когда нас Настя на споре застукала…
Она успела увидеть, как пацан повредил себе руку, ударив по прессу Сержа… Тык пальчиком – Серж валяется молча… Она наклоняется к парню, что валялся под ногами, скуля от боли – пару-тройку нажатий пальцем – боль прошла, посмотрела, отвела к ним в каморку и забинтовала, сказала, как лечить, какими мазями, если не будет помогать – чтобы к ней обратился…
Ну потом рассказала все жене Сергея в красках – они были лучшими подругами, и обе уже замужем жили в нашей общаге, правда, на разных этажах. Аня, жена Сергея, потом его вызвала на допрос с пристрастием, и он сдал всю нашу контору… Ну, в смысле, как было на самом деле, когда он сам руку повредил.
Ох, какой же был тогда у них там скандал! Любо-дорого было посмотреть – правда, с безопасного расстояния. Метала сковородки Аня не хуже, чем я, например, умею метать ножи! Но был Сергей прощен… Потом… На утро… Когда Аня ему шишку йодом обрабатывала…
Насчет ножей…
Знатный Тормоз – это, конечно, у Сержа было не отнять… Но когда он, как в этом эпизоде, обращался с ножом…
Мы просто не замечали ничего – все было смазанно…
И я до сих пор не знаю ни одного человека, который так бы виртуозно мог обращаться с ножом… А так, на всякий случай, у меня такие виртуозы были в учителях, такие – грех жаловаться!
Но владение ножом абсолютно не мешало Сержу быть Знатным Тормозом! Когда Настя выходила резать морковку аль там лук на общую кухню в общаге – делала она всё «медленно и печально». Когда Серж за свои залеты выходил делать то же – вжик! – и всё готово!
А когда мы у него уточняли, за что и как он залетел – ну вот реально под столом от смеха валялись! Да любой на его месте такие отмазки бы залепил – любо-дорого было бы послушать… Но только не он… Тормоз он, тормоз!
Чего, например, было, когда он поперся просить ночью прощения за свой косяк к Насте в морг! Она и училась в меде и подрабатывала в морге при меде же санитаркой по вечерам. Додумался купить букет цветов! Хотя должен был знать, что Настя признавала только живые цветы. Ну там в горшочках – или можно даже семена.
Сказать, что Серж боялся покойников – это не сказать ничего! Он буквально падал в обморок при виде их, а их он перевидал немало, когда ждал Настю на улице при въезде в морг. Там, бывало, и после страшных автомобильных аварий привозили сразу в морг… Он постоянно таскал с собой нашатырный спирт, чтобы не упасть в обморок… И это с его пуленепробиваемой психикой!
В общем, дежурил знакомый сторож в морге, он Сержа впустил вовнутрь, нашел Настю и попытался извиниться… Настя и так была на взводе и еще утром обещала его «в асфальт закатать и березки над его могилкой высадить, чтобы другим неповадно было». А тут еще и по учебе, и по работе её саму, так сказать, взбодрили…
Надо отдать должное Сержу – в кои веки мгновенно понял, что дело пахнет керосином и надо сматываться, куда глаза глядят. Побегал, побегал по моргу, забежал в коридор, одна дверь приоткрыта слегка, вбегает – там с пяток тележек, на них силуэты людей, покрытых простынею. А одна тележка свободная, и на стуле стопка простыней.
Серж, не долго думая, хвать простыню, улегся на свободную тележку и ею прикрылся… Типа – я в домике!
Штирлиц шел по Берлину… И что-то неуловимое выдавало в нем советского разведчика… То ли буденовка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют, который волочился за ним по всему городу…
Вбегает Настя в прозекторскую – всё бы ничего, но у одного трупа выступают из-под простыни кроссовки, которые она самолично выбирала для Сержа… А так да – тишина и спокойствие…
Она набрала было воздух, чтобы высказать «трупу» всё, что она с ним сделает сейчас – но потом до нее дошла сама ситуация – что тот, которого, она собирается задушить собственными руками, уже лежит «хладным трупом» – и ее пробила истерика на хи-хи ха-ха, и она потом только и смогла сказать:
– Ладно, вставай, горе моё луковое… Пошли домой… Нам еще приглашения на свадьбу нашу дописывать надо…
Серж вскочил, взял со стула с простынями букет цветов и попытался снова их Насте вручить… Типа попросить прощения еще раз…
Сил у Насти уже не было сопротивляться, и она у него приняла-таки тот злосчастный шикарнейший букет цветов…
Остальные приключения Сержа, Насти и других читайте в новом сериале «Теперь ты женатый»!