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Глава Минобороны Украины Резников заявил о разработке перспективной украинской ракеты с дальностью до одной тысячи километров

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Глава Минобороны Украины Резников заявил о разработке перспективной украинской ракеты с дальностью до одной тысячи километров

Украинская армия в перспективе получит на вооружение дальнобойные ракеты собственной разработки, работы в этом направлении уже ведутся. Об этом заявил министр обороны Украины Алекей Резников.


Глава украинского военного ведомства ответил на вопрос журналистов о возможности возобновления производства дальнобойных ракет. Он считает, что у Киева имеются все шансы разработать собственную ракету с дальностью поражения до 1 тысячи километров и даже более. В настоящее время Украина вкладывает средства в перспективные разработки в этом направлении.

У нас с вами официально существует утвержденная ракетная программа. На нее официально уже выделяют из бюджета средства. (...) У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более тысячи километров

- заявил Резников.

По словам министра, у Украины имеется богатый опыт в разработке ракет. В частности, в последние годы был успешно реализован проект противокорабельных ракет "Нептун", которые позволили прикрыть Черноморское побережье от российских боевых кораблей, особенно десантных. Кроме того, разработан оперативно-тактический комплекс "Гром-2".

Резников подчеркнул, что сейчас западные партнеры Украины отказывают в поставках дальнобойных ракет, потому что боятся обострения ситуации. Но как только у Киева появятся собственные ракеты с дальностью более 400 км, так США сразу предоставят свои ракеты.

Как только наши партнеры будут знать, что наши ракеты, с определенными нашими названиями, летят больше, чем на 200, 300 и 400 км – я убежден, что появятся ATACMS и остальные

- добавил он.
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8 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:47
    -1
    А вот теперь точно превентивный удар: операция "Арбалет".
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:59
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      А вот теперь точно превентивный удар: операция "Арбалет".

      Было неплохо и очень правильно. Вас бы да на место картонного маршала, а то у него все красные фломастеры высохли.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:47
    0
    Ему придется засунуть его в задницу
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:54
    0
    Украинская армия в перспективе получит на вооружение дальнобойные ракеты собственной разработки,

    Вполне реально. Южмаш и КБ Южное работают, а с западной помощью тем более. Но им нужно время. Минимум миниморум год, если на основе имеющихся разработок. Поэтому Днепропетровск нужно брать или разбомбить КБ и завод в труху. Неплохо заодно бы, харьковский Турбоатом и фирму Ивченко в Запоре.
    1. solar
      solar Сегодня, 22:02
      0
      К созданию и производству Нептуна, к примеру, Южмаш не имел никакого отношения. Южмаш- не единственый завод на Украине, связанный с производством ракет.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:55
    0
    Свои ракеты США, конечно, предоставят. Но с наличием украинских ракет это никак не связано - ОТРК Гром у Киева уже есть.
  5. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 21:58
    0
    Перспектива у вас только одна, висеть вам на виселице как военным преступникам.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 22:02
    0
    Цитата: Румaтa
    Цитата: Иезекиль 25-17
    А вот теперь точно превентивный удар: операция "Арбалет".

    Было неплохо и очень правильно. Вас бы да на место картонного маршала, а то у него все красные фломастеры высохли.

    Такое решение принимает президент.