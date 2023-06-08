Глава Минобороны Украины Резников заявил о разработке перспективной украинской ракеты с дальностью до одной тысячи километров

У нас с вами официально существует утвержденная ракетная программа. На нее официально уже выделяют из бюджета средства. (...) У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более тысячи километров

Как только наши партнеры будут знать, что наши ракеты, с определенными нашими названиями, летят больше, чем на 200, 300 и 400 км – я убежден, что появятся ATACMS и остальные

Украинская армия в перспективе получит на вооружение дальнобойные ракеты собственной разработки, работы в этом направлении уже ведутся. Об этом заявил министр обороны Украины Алекей Резников.Глава украинского военного ведомства ответил на вопрос журналистов о возможности возобновления производства дальнобойных ракет. Он считает, что у Киева имеются все шансы разработать собственную ракету с дальностью поражения до 1 тысячи километров и даже более. В настоящее время Украина вкладывает средства в перспективные разработки в этом направлении.- заявил Резников.По словам министра, у Украины имеется богатый опыт в разработке ракет. В частности, в последние годы был успешно реализован проект противокорабельных ракет "Нептун", которые позволили прикрыть Черноморское побережье от российских боевых кораблей, особенно десантных. Кроме того, разработан оперативно-тактический комплекс "Гром-2".Резников подчеркнул, что сейчас западные партнеры Украины отказывают в поставках дальнобойных ракет, потому что боятся обострения ситуации. Но как только у Киева появятся собственные ракеты с дальностью более 400 км, так США сразу предоставят свои ракеты.- добавил он.