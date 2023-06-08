«Мы настроены оптимистично»: Джо Байден заявил, что Запад сделал всё для успешного контрнаступления украинской армии

Во-первых, о военных операциях должны говорить украинцы. Я не стану здесь этого делать. Мы сделали все, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать (...) Мы настроены оптимистично

Запад сделал все для начала контрнаступления украинской армии, в США уверены, что все завершится победой Киева. С таким заявлением выступил Джо Байден.Американский президент выступил на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, прибывшим в Вашингтон с визитом. Отвечая на вопросы журналистов о продолжении военной помощи Украине на фоне начавшегося наступления ВСУ, Байден заявил, что ситуация развивается нормально и в Вашингтоне уверены в положительном результате. По его словам, западные страны сделали все необходимое для начала контрнаступления, но о его начале должны объявлять в Киеве.- заявил американский президент.Байден подтвердил, что США и далее будут оказывать военную помощь Украине, хотя против этого выступают республиканцы во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти.По данным западной прессы, Украина начала контрнаступление 4-5 июня, ударив сразу на нескольких направлениях в попытках прорывать оборону российской армии. В то же время киевские власти не признают начала масштабной наступательной операции, заявляя, что все сообщения о боях на Запорожском направлении - это пропаганда Кремля, а видео и снимки постановочные.Между тем, прифронтовые госпитали и больницы забиты ранеными украинскими военными, поступающими с линии боевого соприкосновения.