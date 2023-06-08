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«Мы настроены оптимистично»: Джо Байден заявил, что Запад сделал всё для успешного контрнаступления украинской армии

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«Мы настроены оптимистично»: Джо Байден заявил, что Запад сделал всё для успешного контрнаступления украинской армии

Запад сделал все для начала контрнаступления украинской армии, в США уверены, что все завершится победой Киева. С таким заявлением выступил Джо Байден.


Американский президент выступил на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, прибывшим в Вашингтон с визитом. Отвечая на вопросы журналистов о продолжении военной помощи Украине на фоне начавшегося наступления ВСУ, Байден заявил, что ситуация развивается нормально и в Вашингтоне уверены в положительном результате. По его словам, западные страны сделали все необходимое для начала контрнаступления, но о его начале должны объявлять в Киеве.

Во-первых, о военных операциях должны говорить украинцы. Я не стану здесь этого делать. Мы сделали все, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать (...) Мы настроены оптимистично

- заявил американский президент.

Байден подтвердил, что США и далее будут оказывать военную помощь Украине, хотя против этого выступают республиканцы во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти.

По данным западной прессы, Украина начала контрнаступление 4-5 июня, ударив сразу на нескольких направлениях в попытках прорывать оборону российской армии. В то же время киевские власти не признают начала масштабной наступательной операции, заявляя, что все сообщения о боях на Запорожском направлении - это пропаганда Кремля, а видео и снимки постановочные.

Между тем, прифронтовые госпитали и больницы забиты ранеными украинскими военными, поступающими с линии боевого соприкосновения.
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29 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 22:27
    0
    Дименция и кокаинум замечательная пара. Скоро плутон захватят! good
    1. Borik
      Borik Сегодня, 22:37
      0
      Байден заявил, что ситуация развивается нормально и в Вашингтоне уверены в положительном результате.
      США уверены, что все завершится победой Киева.
      А Киев об этом знает? Они же сами заявляют что никакого наступления нет.
      киевские власти не признают начала масштабной наступательной операции, заявляя, что все сообщения о боях на Запорожском направлении - это пропаганда Кремля, а видео и снимки постановочные.

      Так это значит пропагандическая ложь Вашингтона. Что Киев проводит наступательную операцию
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 23:26
        0
        Наступательная операция это когда войска прорывают оборону и идут вперед. Если войска недолго едут вперед и не дойдя до вражеских позиций погибают и разбегаются, то это трудно назвать наступлением, это безуспешные атаки.
    2. olegff68
      olegff68 Сегодня, 23:10
      +3
      Ну судя по тому, что Джо на второй срок собрался, он по жизни сильно оптимист.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 22:28
    +2
    Говорить больному, что он умрёт нельзя; по правилам медицинской этики.
    1. Комментарий был удален.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 22:58
      -2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Говорить больному, что он умрёт нельзя; по правилам медицинской этики.

      По правилам медицинской этики
      человеку можно говорить что он всё равно раньше или позже неизбежно умрёт только, если он абсолютно здоров.))))
    3. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 23:16
      +1
      Медицинская сестра катит коляску с пациентом по больничному
      коридору, больной жалобно спрашивает:
      - А может, лучше в отделение реанимации?
      Сестра сердито отвечает:
      - Больной, не занимайтесь самолечением! Врач сказал в морг,
      значит в морг!
      1. Borik
        Borik Сегодня, 23:55
        0
        А этого дедушку вынесли из морга и отвезли в Белый дом. Думали что он вскоре окочурится да не тут-то было он ещё и на второй срок собирается в этом домике пожить..
  3. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 22:28
    -4
    Всё идёт к третьей мировой. И наверное последней,если у путина есть яйца.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 22:33
      0
      Цитата: lis-ik
      Всё идёт к третьей мировой. И наверное последней,если у путина есть яйца

      Это надо хорошо осмыслить. А вы где-то философ в душе... коммерс. good laughing
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 23:00
      -2
      Цитата: lis-ik
      если у путина есть яйца.

      Попробуйте выслать ему бандеролью Виагру.
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 22:29
    +3
    "Joe Biden a déclaré que l'Occident a tout fait pour réussir la contre-offensive de l'armée ukrainienne"

    Biden ouvre t il déjà le "parapluie" !?
    Car pour moi cette phrase peut pouvoir dire : "l'Occident à tout fait pour la réussite, si cela ne fonctionne pas c'est de la faute à l'Ukraine , pas la notre "

    «Джо Байден заявил, что Запад сделал все, чтобы добиться успеха в контрнаступлении украинской армии» Неужели Байден уже раскрывает "зонтик"!? Потому что для меня эта фраза может сказать: «Запад сделал все для успеха, если не получается то виновата Украина, а не наша»
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 22:47
      0
      Цитата: YanniKounnar
      Джо Байден заявил, что Запад сделал все, чтобы добиться успеха в контрнаступлении украинской армии»

      Байден врет, как дышит. Современные самолеты для ВСУ они зажали.
  5. Легат
    Легат Сегодня, 22:35
    -5
    Знатный конечно ящик Пандоры власть открыла. Если кто не в курсе Украину подготовили для наступления на российские территории. Ну уж извините не я проводил референдумы в Крыму, в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской области и принимал их в состав. Я всецело поддерживаю это решение. Но так не защищает великая держава свои территории. Даже по старым территориям уже отмораживаются лишь бы все к переговорам свести. Чтобы что? Чтобы потом опять через палу лет операцию начать? А у Запада будет постоянный рычаг давления?

    И теоретически партнеры могут Казахстан тот же раздраконить и там СВОшкаться начнем? СССР и США тоже выясняли отношения на чужой территории по понятным причинам. Но это было где-то там далеко. А тут уже атакуют саму территорию России. Это вообще ни разу ненормально
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:35
    0

    Персонаж в суперском фильме был однозначно положительным, но именно это и настораживает.
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 22:39
    +1
    Осторожный оптимизм - это всегда хорошо yes
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:39
    0
    Всё идёт к капитуляции США в очередной раз,но это будет выдано за победу .Байдену не впервой ,он же победил в Афганистане.Успокойтесь ,3 мировой не будет.У них же так весело в их хрустальном замке,выборы по почте,можно судить бывших президентов,парады только гей,неграм по 250 000 $.Америка только жить начала,а тут о какой-то 3 мировой.И самое главное - уже и слишком работать не надо - цирк с ФРС поставлен на поток.Напоминает поздний СССР ,времён Черненко.Самое главное лозунги- это дело чёрненькой бестии.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 22:42
      -1
      В этот раз штаты своего поражения не допустят. Пойдут до конца
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 22:59
        0
        В штатах нельзя умирать не заплатив кредит,банкиры этого не допустят ,они сеять не умеют,они ни чего не умеют ,кроме как деньги из воздуха делать. laughing
      2. БойКот
        БойКот Сегодня, 23:04
        +1
        штаты своего поражения не допустят. Пойдут до конца
        и не поспоришь. Штаты проиграть не могут, так как напрямую не воюют. И до чьего конца они пойдут, вот в чем вопрос.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 23:27
          0
          Ну судя по тому, как спешно в Японии и Германии закрывают АЭС, до конца этих стран американцы точно пойдут
      3. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 23:40
        0
        Цитата: Alister Kroulegg
        В этот раз штаты своего поражения не допустят. Пойдут до конца

        Да бросьте вы из матрасов героев лепить.У них куда ни кинь, везде клин.
        Убиться за украину сейчас, для матрасов означает только то, что придётся отдать пальму первенства Китаю в ускоренном варианте. После того, как штаты "до конца" дойдут, а мы им конец покажем, матрасам десятилетие восстанавливаться придётся и КНР ждать не будет.
        Если не убиться за украину, то у матрасов есть вариант какое то время ещё пободаться с Китаем с перспективой на успех в соотношении 50х50, но в итоге всё равно придётся отдать ему пальму первенства, только с отсрочкой.
        США уже нигде не смогут достичь успеха без фатального поражения для себя. Им сейчас пора бы башку включать и искать варианты не к обострению, а к разрядке, но это не про Бидона и его администрацию поскольку у него и всего его окружения полная мозговая импотенция, сиречь несостоятельность.
    2. ANB
      ANB Сегодня, 23:32
      +1
      . неграм по 250 000 $

      Негры уже сказали, что это мало. Просят по 3 000 000 $ каждому.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:51
    0
    «Мы настроены оптимистично»: Джо Байден заявил, что Запад сделал всё для успешного контрнаступления украинской армии
    Оптимист однако...
    А мы посмотрим, что, как и у кого получится...
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 22:55
    +1
    Цитата: Alister Kroulegg
    В этот раз штаты своего поражения не допустят. Пойдут до конца

    А причём здесь поражение Штатов? Проиграет Украина и Европа: США нет; они получат европейскую промышленость, отвлекут Россию, Украиной пожертвуют и переключаться на Китай.
    1. Комментарий был удален.
  11. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 23:19
    0
    Напомнило.
    Сегодня смок.
    Поздравляю милорд.
  12. МорякЧФ
    МорякЧФ Сегодня, 23:27
    0
    Очень надеюсь, что отобьёмся и заберём утраченные территории хотя бы до Днепра.
  13. faterdom
    faterdom Сегодня, 23:39
    0
    Оптимист. Энтузиаст. Канатоходец Тибул.
  14. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 23:39
    0
    Нет ещё не всё, ядерную войну ещё не развязал. Хотя кто им управлят надеюсь не все мозги потеряли