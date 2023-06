Битва при Арке (1303) – пиррова победа фламандцев

Предыстория



Брюггская заутреня. Изображение с «Оксфордского сундука».



Миниатюра из «Больших французских хроник», изображающая битву при Куртре.

Состав и численность войск в сражении

Сражение



Фаланга фламандских ополченцев. Изображение с «Оксфордского сундука».



Годендаг. Один из символов фламандского восстания.

Результат сражения



Битва при Монс-ан-Певеле. Картина художника XIX века Шарля-Филиппа-Огюста Ларивьера.

Литература и первоисточники

В 1297 году граф Фландрский Ги де Дампьер поднял восстание против своего сюзерена – французского короля Филиппа IV Красивого. В этом начинании он был поддержан англичанами и их правителем Эдуардом I Длинноногим, который к тому моменту уже три года вел войну с Францией.Ход восстания в целом складывался неудачно. В следующем году Длинноногий «выбыл из игры», подписав с французами перемирие, и оставил Ги один на один с врагом. В результате в 1300 году он был вынужден сдаться Филиппу на капитуляцию и угодил в тюрьму. Французским наместником во Фландрии был назначен Жак де Шатийон.Независимым городам Фландрии, где всем заправляли бюргеры, постоянное французское военное (те войска, что находились во Фландрии, были фактически единственной постоянной армией короля Филиппа) и административное присутствие очень не нравилось. Потому в мае 1302 года был поднят очередной мятеж, руководителем которого стал Вильгельм Юлихский.Этот «очень храбрый и отважный сердцем юноша» (по выражению автора Гентских анналов) прибыл в Брюгге, где при поддержке тамошней коммуны фактически поднял восстание, а когда наместник Фландрии выдвинулся с войском для его усмирения, он покинул город со своими сторонниками и начал собирать людей из других фламандских земель для борьбы с французами (к Вильгельму присоединились его дядя Ги Намюрский и Петер Конинк).Перед вступлением войск короля в город его покинуло ещё 5 тысяч человек, которые симпатизировали мятежу. А когда Жак де Шатийон вошел в Брюгге вместе с армией, фламандские повстанцы вернулись и, соединившись с оставшимися местными жителями (в т. ч. и теми, которые ранее поддерживали французов), в ночь с 17 на 18 мая ворвались в город и устроили кровавую резню своих врагов, впоследствии прозванную Брюггской заутреней.Одержав победу над «оккупантами», мятежники начали активно агитировать другие города присоединиться к их движению. Положительно ответили на этот призыв почти все, кроме Гента, где сторонники короля оказались влиятельнее и сильнее сторонников восстания.Филипп Красивый был полон решимости отомстить за произошедший ужас и отправил против фламандцев крупную армию, состоящую в основном из рыцарей под командованием Роберта II де Артуа. 11 июля 1302 года она сошлась в битве с войском Вильгельма Юлихского и Ги Намюрского, а также других предводителей мятежа при Куртре, где армия была вдребезги разгромлена.Несмотря на оглушительное поражение, Франция продолжила войну, не пожелав заключать мир. Впоследствии произошел ещё ряд боевых операций. Французский король лично выступал в поход против мятежников, но из-за проблем с фуражом был вынужден отступить.Фламандцы в свою очередь осаждали и взяли несколько городов во Фландрии и Голландии (последняя выступала в конфликте на стороне Филиппа IV). В марте 1303 года Вильгельм Юлихский собрал свою армию в окрестностях Касселя и двинул её на город Сент-Омер, а также на находящийся рядом городок Арк.Как сообщают Гентские анналы, там расположился отряд французских «наемников» под командованием Жака де Байонна и Гоше де Шатийона (коннетабль Франции), совершающий разорительные набеги на земли Фландрии. Судя по всему, его и собирался разбить фламандский военачальник, ведь на тот момент это было единственное крупное воинское соединение Филиппа IV на мятежной земле.Как сообщает историк Ян Вербрюгген, повстанцы наступали пятью отрядами: в авангарде шли бойцы из Ипра, затем два подразделения из Берга (Сент-Виноксбергена), при которых, судя по всему, находился обоз, и наконец ещё два отряда под командованием лично Вильгельма Юлихского. Американский исследователь Келли де Врайс считает, что войско фламандцев было разделено на три отряда, которые находились на довольно большом расстоянии друг от друга: ипрцы, бергцы и тот, что под командованием Вильгельма Юлихского (он самый большой).Зачем Вильгельм разделил свои силы, нарушив таким образом одну из заповедей военного искусства, источники не говорят, но Гентские анналы называют его действия «необдуманными» и «ребяческими». Скорее всего, войско повстанцев, которое участвовало в битве при Арке, было полностью пешим, хотя некоторые бойцы, видимо, добирались до поля боя на конях.Вообще, почти вся фламандская армия представляла собой пешее ополчение, ведь она состояла не из рыцарей, как в большинстве европейских государств того времени, а из простолюдинов (в основном городских ремесленников).Это было связано с тем, что местные дворяне в массе своей не поддержали мятеж и выступили на стороне Франции. Тем не менее фламандские ополченцы были достаточно богаты для того, чтобы позволить себе хорошую экипировку, которая, конечно, уступала рыцарской, но ненамного. Фактически, фламандских воинов можно отнести в класс тяжелой пехоты.В то же время во Франции основной костяк войска составляли именно рыцари. В большинстве случаев они сражались на конях, однако в случае необходимости могли спешиться. Пехота в армии короля Филиппа также присутствовала, но столь серьёзной роли не играла.Что же до численности армий в битве при Арке, то тут всё обстоит несколько сложнее. Касаемо войск Вильгельма Юлихского, источники дают разные оценки – от 10 до 50 тысяч человек, но упомянутый Келли де Врайс считает эти сведения завышенными, и с ним нельзя не согласиться. Армия, превышающая 10 тысяч человек, была очень большой даже по меркам относительно развитой и заселенной Западной Европы.Скорее всего, фламандцев действительно было меньше указанной цифры, но насколько много, сказать трудно. Данные по французам также очень разные. Хронист Гийом Гиар (участник сражения на стороне короля) называет цифру в 1 600 человек, однако он учитывает только тяжелую рыцарскую конницу, хотя известно, что пехота принимала участие в битве.Согласно Гентским анналам, в битве принимало участие 800 рыцарей, многие из которых были лилиардами (знатные фламандцы – сторонники короля). О пехоте (за исключением гарнизона города Арк) в этом источнике упоминаний нет. Итальянский средневековый историк и государственный деятель Джованни Виллани оценивает численность французов в 4 000 человек, а по самой максимальной (и, очевидно, многократно завышенной) оценке их было 20 000.Подводя итог, становится очевидно, что точную численность сил противоборствующих сторон установить нельзя. Тем не менее де Врайс сообщает, что французы явно не обладали численным превосходством, ведь об этом говорят почти все первоисточники, а также сам ход боя (об этом чуть позже) И, скорее всего, и в этом случае американский исследователь прав.Битва началась с того, что ипрцы переправились через реку Аа (ныне просто А) и атаковали городок Арк, что к востоку от Сент-Омера. Арк обороняли всего 60 пехотинцев, потому он был без особого труда взят штурмом (защитники были либо убиты, либо обращены в бегство), а тамошняя крепость сожжена. Командующий в Сент-Омере – Жак де Байонн звуком трубы вызвал свою тяжелую кавалерию и решил направить её на фламандцев.Французские рыцари, помня опыт Куртре, боялись своих врагов и поспешили исповедаться перед боем. Священники даровали отпущение грехов всем, кто идет биться с повстанцами, Жак де Байонн произнес короткую речь, которой воодушевил своих воинов и в особенности лилиардов. Отряды французской конницы с развивающимися знаменами и в сопровождении пехоты покинули Сент-Омер и двинулись на врага.Первой силой, с которой столкнулись французы, стали как раз таки ипрцы, против которых Жак де Байонн оставил в качестве заслона часть своей пехоты (согласно Вербрюггену, местное ополчение, которое в случае чего могло отступить в Сент-Омер и укрыться от врага там), а с 800 или 1 300 рыцарями (во втором случае упоминаются ещё 300 кавалеристов в резерве под командованием Удара (?) де Мобюиссона) и остальной пехотой направился к Бландеку (примерно 3 километра к востоку от Сент-Омера), где из засады, организованной в небольшой роще, атаковал бергцев.Автор Гентских анналов пишет, что они разбрелись по окружающей местности, не были готовы к сопротивлению и, несмотря на то, что «сражались доблестно, как целая группа роландов» (по выражению автора хроники Фландрии), были разгромлены. Вербрюгген пишет, что сначала был разбит первый отряд из Берга, а потом подошедший ему на помощь второй.Видимо, исход боя во многом был решен за счёт французского резерва, который атаковал второе фламандское подразделение тогда, когда остальные рыцари ещё добивали первое и, если бы не подошедшая подмога, могли бы попасть под неожиданный удар. Повстанцы потеряли примерно 1 000 человек, большинство из которых были конюхами и возничими. Окрыленная победой французская кавалерия направилась дальше, желая напасть на фламандцев, шедших в арьергарде.Вильгельм Юлихский, который, по данным Гентских анналов, всё ещё находился в Касселе и «либо спал, либо играл», узнал об этом, бросил все дела и как можно быстрее направился на помощь соратникам. Прибыв на поле предстоящего сражения, он приказал своим конным воинам спешиться (Гентские анналы объясняют это тем, что лошадей было меньше, чем у врагов, и видимо, подразумевается, что французы, пользуясь численным превосходством, рассеяли бы фламандскую конницу) и всем вместе приказал образовать круглый строй, «наподобие чаши или короны» (Вербрюгген пишет о том, что фламандец таким образом объединил два своих отряда в один большой), а сам расположился в центре.Мятежники, ощетинившееся во все стороны пиками и годендагами (дубинами с заостренными металлическими наконечниками), приготовились встретить врага. Это построение было практически не пробиваемым для рыцарской кавалерии, и, понимая это, воины короля не решались атаковать в лоб, а скакали вокруг в надежде найти слабые места и ударить туда, нанеся противнику наибольший урон. Тех же, кто приближался к фламандцам слишком близко, моментально убивали.То же самое, правда, происходило с теми повстанцами, которые выбивались из строя и слишком далеко отходили от своих. О событиях, которые произошли в дальнейшем, источники сообщают по-разному. Фактически, мы имеем дело с двумя версиями развития сложившейся ситуации.Согласно первой версии, ни французы, ни фламандцы не предпринимали никаких решительных действий на протяжении двух часов, пока бойцы из Ипра и Берга не пришли в себя и не поспешили на помощь Вильгельму Юлихскому. Французы не ожидали этого и обратились в бегство, направившись к Сент-Омеру. Фламандцы преследовали их так долго и энергично, как могли. Французские «наемники» потеряли некоторое количество людей, которые утонули при попытке пересечь реку либо были растоптаны или задохнулись в давке, возникшей из-за спешки при переходе через некие узкие проходы, но всё же большая их часть сумела запереться в Сент-Омере.Мятежники подошли к городу и простояли в его окрестностях всю ночь, так и не дождавшись кого-нибудь, кто решился бы вступить с ними в новую битву. На следующий день фламандцы отступили с поля боя, не сумев в итоге ни взять Сент-Омер, ни нанести решительного поражения врагу.Анонимный автор Гентских анналов (профламандский источник, на котором, в общем-то, основывается эта версия) прямо пишет: «и очевидно вследствие справедливого Божьего суда, он (Вильгельм Юлихский) после сражения при Куртре больше никогда ни в какой войне или деле не добивался успеха». То есть фламандцы не считали сражение при Арке полноценной победой.Вторая версия разительно отличается от первой.Гийом Гиар, который, как уже упоминалось, участвовал в сражении на стороне Франции, писал, что Жак де Байонн разработал план, согласно которому он разделил свое войско на 4 части (баталии): первые две должны были атаковать «переднюю» часть фламандского построения (видимо, она находилась напротив той стороны, откуда на поле боя прибыли французы), а остальные наносили удар с правого и левого флангов.Французский командующий не стал использовать все имеющееся силы для боя, а часть воинов оставил в резерве, на случай подхода к противнику подкреплений извне. Рыцари предприняли несколько атак, в результате которых фламандцы понесли ощутимые потери и были оттеснены на небольшое расстояние, но прорвать строй и разгромить их так и не удалось. Французы тоже потеряли много людей в этих бесплодных атаках и очень устали.Потому, когда наступила ночь, Жак де Байонн отдал приказ начать отступление, и его воины направились в Сент-Омер. Фламандцы начали преследование. Несколько раз французы поворачивали обратно, будто бы собираясь вновь вступить в бой, но так и не сделали этого. Французская пехота, которая недавно закончила грабить вражеский обоз и не участвовала в основном столкновении, была перехвачена и разбита ипрцами, но в итоге войска короля Филиппа смогли дойти до Сент-Омера. Повстанцы не решились штурмовать или осаждать этот город и через некоторое время отступили, оставив поле боя.Очевидно, что фламандцы одержали тактическую победу в сражении при Арке, ведь поле боя осталось за ними. Однако победа была одержана ценой очень больших потерь (чего стоит только разгром контингентов из Берга), да и не принесла фламандцам почти ничего.Как уже написано выше, повстанцам не удалось ни разгромить своего врага полностью, ни установить контроль над Арком и Сент-Омером, и в итоге они были вынуждены отступить. Так что если присуждать тактическую победу мятежникам, то с оговоркой, что она – пиррова.Стратегический же успех следует отдать французам по всё тем же причинам, но и они потеряли много людей – Гийом Гиар пишет о гибели 300 рыцарей, но пехоту он опять не учитывает.В следующем году Филипп Красивый начнёт новую кампанию во Фландрии и возглавит армию лично. Этот поход закончится поражением повстанцев в битве при Монс-ан-Певеле, где погибнет прославленный фламандский полководец Вильгельм Юлихский.Что же до тактических особенностей баталии при Арке, то тут мы видим яркий пример тактики тяжелой пехоты первой половины XIV века. Но обо всем по порядку.Во-первых, следует сказать, что Вильгельм Юлихский действительно повел себя слишком самонадеянно, когда разделял свои силы. И в данный момент не важно, на три отряда или на пять. Факт остаётся фактом – это была его ошибка, и она отрицательным образом сказалась на ходе битвы для фламандцев. История не терпит сослагательного наклонения, но, если бы Вильгельм держал свои войска в едином кулаке, не оставляя между ними большого расстояния, всё могло бы сложиться по-другому. Возможно, фламандец разделил свои силы для того, чтобы быстро найти наиболее подходящее место для сражения и расположить там свои войска.Этим можно было бы объяснить то, что обоз двигался в середине войска, а не в арьергарде, где находилась самая крупная группировка. Эту гипотезу выдвигает Де Врайс, однако тут же её опровергает, заявляя, что она никак не подтверждается первоисточниками. И это правда так.Также Де Врайс, анализируя сражение, приходит к выводу, что мятежники действительно превышали по численности своих противников, ведь несмотря на разгром значительной части своей армии, Вильгельм Юлихский сумел отбиться от французов, да ещё и перешёл в контрнаступление, загнав их в город. Если бы его армия была меньше вражеской, то она бы вряд ли добилась бы таких успехов.Фламандцы применили в бою тактику, которая была необходима для обеспечения победы пехоты над тяжелой рыцарской конницей, и отчасти удачно. Ни отряды из Ипра, ни те, что под личным командованием Вильгельма Юлихского не были побеждены врагом. Лишь бергцы были поражены, однако это было связано, скорее, с неожиданностью французского удара, к которому жители Сент-Виноксбергена оказались не готовы. В свою очередь ипрцы (пехотинцы, конных воинов в их рядах не было), которые выстроились в сплошную линию, подобную той, что была при Куртре, вовсе не были атакованы конницей.Возможно, это было связано с горьким опытом той крайне неудачной для Франции баталии, повторять который рыцари короля не хотели и очень этого боялись (хотя при Куртре значительную роль сыграл рельеф местности, а именно рвы и топи, за которыми встали фламандцы). Со строем в форме «чаши или короны» французы до этого не сталкивались в каких-либо крупных сражениях, но тем не менее понимали, что необдуманная атака этого боевого порядка ничего хорошего им не сулит.Однако, скорее всего, она таки была предпринята, ведь отрицают этот факт только Гентские анналы, а остальные источники сообщают об обратном. Атака эта была безуспешной по причине того, что, когда рыцари врезались в этот строй, они или их кони напарывались на множественные, торчащие отовсюду пики и годендаги и погибали, а выжившие были вынуждены отступать обратно, не имея возможности прорваться дальше.При этом найти какие-либо слабые места в строю было проблематично, а обойти построение с тыла невозможно и бессмысленно, ведь оно имело круглую форму и было защищено со всех сторон. Так повторялось несколько раз, пока в итоге французы не начали всеобщий отход с поля брани то ли потому, что окончательно выдохлись, то ли из-за наступления темноты. Хотя и то и то одновременно могло служить причиной для такого решения.Как мы видим, фландрские повстанцы избрали в этой, да и во многих других битвах оборонительную тактику. Они не атаковали рыцарей сами, а стояли на одном месте в ожидании вражеского нападения, ведь понимали, что если они будут наступать, то их строй развалится на ходу, и они будут уничтожены стремительным ударом тяжелой кавалерии, что произошло например с бергцами. Потому даже при преследовании французов, когда они разворачивались снова, намереваясь атаковать, фламандцы останавливались и выстраивались в боевой порядок.Тактику, которую применили войска Вильгельма Юлихского в этом бою, впоследствии использовали почти все пехотинцы первой половины XIV века и в последующее время, когда имели счастье столкнуться с рыцарской конницей, остававшейся очень грозной силой на протяжении всего Средневековья, вопреки мифам о «пехотной революции», якобы произошедшей после битвы при Куртре.При написании статьи автором в качестве первоисточника использовались Гентские анналы. Эта хроника была написана около 1308–1310 гг. анонимным монахом-францисканцем родом из Гента, потому она и были названа так. В анналах повествуется о событиях, произошедших во Фландрии в период с 1297 по всё тот же 1310 год. То есть начиная с восстания Ги де Дампьера и заканчивая крестовым походом бедняков 1309 года, а также некоторыми последующими событиями.Этот источник в целом отражает фламандский взгляд на восстание 1297–1305 гг., однако иногда позволяет себе критиковать действия мятежников, что мы и увидели на примере битвы при Арке. Тем не менее Гентские анналы (как, впрочем, и почти любой первоисточник) очень предвзяты, и к сведениям, которые в них содержатся, следует относиться предельно критически.Из научной исторической литературы были использованы книги Келли де Врайса «Пехотные приемы ведения войны в начале XIV века» (K. R. DeVries, «Infantry Warfare in the Early Fourteenth Century», Woodbridge, 1996, pp. 23–31) и Яна Вербрюггена «Искусство ведения войны в Западной Европе в Средние века» (Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages, Amsterdam – N. Y. – Oxford, 1979, pp. 194–197), которые и послужили основными источниками информации при написании данной статьи.