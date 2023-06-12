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«Уничтожим фашистского зверя в его логове» на современный лад. По итогам четырёх дней наступления

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«Уничтожим фашистского зверя в его логове» на современный лад. По итогам четырёх дней наступления

Я уже говорил о том, что те подразделения, которые готовились по стандартам НАТО на НАТОвских же базах, будут малоэффективны в реальном бою с серьёзным и мотивированным противником. Первые дни украинского наступления доказали правоту данного мнения.


То, чем так гордились западные инструкторы, то, что в западной военной науке называют mission command (управление задачами), в варианте современной войны сыграло злую шутку с ВСУ. Младшие офицеры взводного и ротного звена оказались полностью не готовы к западному варианту ведения войны.

Повторюсь, американцы очень гордятся именно этим «изобретением» военных учёных. Суть его проста. Любой командир вправе сам принимать решения для выполнения поставленной задачи. Старший начальник же просто помогает подразделению в случае необходимости.

В принципе, это тактика работы подразделений спецназа, которые действуют автономно. Но такая тактика полностью игнорирует решение задач частями и соединениями. Решение командира взвода-роты может не соответствовать решению комбата, комбрига и выше.

Что мы и увидели в ходе боёв 8 июня. Не надо быть специалистом в военном деле, чтобы понять, как глупо выглядели попытки прорыва нашей обороны. Техника в колоннах в ближайшем тылу – это прекрасная цель для штурмовиков ВКС.

Пехота, которую бросают прямо на ЛБС с помощью бронемашин и которая остаётся практически без прикрытия, превращаясь в мясо. Ощущение такое, что для ВСУ личный состав просто помеха и его необходимо утилизировать с помощью наших ВС.

Танки, которые разворачиваются в боевой порядок прямо на минных полях, при этом действуют без всякой помощи инженерных машин и просто горят на минах... А потом, после того как командиры понимают всю пагубность такого наступления, танки прячут в ближайших лесополосах, прямо на виду у нашей разведки…

Не секрет, что в наступлении потери всегда выше, чем у обороняющихся. Но чтобы так, бездумно, против всех законов войны, против обычной логики, действовали наступающие – действительно вселяет некоторые сомнения в адекватности украинского командования.

Бои будут кровавые, но наступление уже обречено


Рискну высказать мнение, которое сложилось у меня после четырёх дней наступления. ВСУ не выполнили поставленных задач и тем самым обрекли десятки тысяч собственных солдат на глупую, никому не нужную смерть. Главной задачей первых двух дней, как мне думается, был прорыв первой линии обороны на каком-то из участков и развитие наступления в тылу обороняющихся.

В сотый раз пишу о том, что считаю главным – основным направлением наступления планировалось южное направление. Главным было выйти к береговой линии и получить возможность быстрой переброски войск и техники морем. Мелитополь, а затем и Мариуполь.

То, что наше командование это понимало, стало ясно после того, как в одесском порту внезапно был потоплен последний десантный корабль украинского ВМФ. Тем самым, даже в случае успеха прорыва, ВСУ лишилось возможности переброски тяжелой техники морским путём.

Но праздновать победу рано. Всё только начинается. Бои предстоящих дней будут жестокие. ВСУ, понимая, что даже остановка наступления не спасёт армию, будут драться отчаянно. Наши парни, как показали предыдущие дни, тоже бегать не собираются, и «молотьба» будет продолжаться.

Становится понятным вчерашний визит министра обороны России Сергея Шойгу в зону СВО. Озвучены две важнейшие задачи на сегодня. Первая – быстрый ремонт техники и вооружения с последующей передачей в войска. И вторая – обеспечение доставки необходимого количества боеприпасов всем частям и подразделениям на передке.

Напомню одну цифру, о которой мало кто знает, кроме специалистов. По итогам Второй мировой войны в среднем каждый танк, участвующий в боях, был в ремонте три раза! Не думаю, что сегодня цифры будут намного отличаться. Цель поражена и цель уничтожена – это разные понятия. Те, что поражены, «уходят на лечение» в рембаты. Всё ровно так же, как и с личным составом. Рембат-госпиталь для техники и вооружения…

У противника с этим вопросом дело обстоит точно так же. За исключением гораздо меньших возможностей ремонта, связанных с разнообразием «пациентов». Такое многообразие сильно уменьшает возможности восстановления бронемашин и порождает каннибализм. Ремонт машин за счёт «окончательного убийства» подобных путём донорства.

Вчера ВСУ начали использовать резервы, предназначенные для развития прорыва и действий в тылу российской обороны. Что говорит о том, что наступающие истощены и практически не способны к продолжению боевых действий. Отводят потрёпанные бригады и вводят в бой новые.

На момент написания материала достоверно известно о 15 бригадах ВС Украины, пока находящихся в резерве. Вполне логично было бы предположить, что эти бригады будут использованы для укрепления обороны на случай контрнаступления армии России. Но после вчерашней мясорубки появились сомнения в адекватности командования ВСУ и киевской власти в целом.

Если сегодня, 9 июня, ВСУ будет продолжать «наступать» в том же духе, можно с уверенностью утверждать, что широко анонсированное контрнаступление ВСУ провалилось. И через пять-десять дней активность хохлов станет снижаться. И тогда появятся варианты для российской армии. Но пока об этом говорить рано.

Повторюсь, бои предстоят жестокие. Мы узнаем имена ещё многих героев. Для обеих сторон сегодня настал момент истины. Тот самый перелом, который во многом определит ход событий в дальнейшем.

Не стоит думать, что зверя ранили


Когда-то наши деды и прадеды придумали прекрасное определение для своей окончательной цели – логово зверя! Сегодня наши бойцы тоже идут к такому же логову, но другого зверя. Просто вместо немецкого фашиста их целью является украинский фашист.

И зверь это чувствует. Зверь чувствует, как испугались «шерханы и табаки», ещё недавно внушавшие ему мысль о том, что они обязательно помогут, если… Как изменилось отношение к украинцам в среде простых членов «стаи», народов Европы. Чувствует, но не знает наверняка.

Пока зверь даже не ранен. Он просто напуган. Охотники прекрасно понимают разницу. Напуганный зверь будет совершать роковые ошибки, в отличие от раненого, который постарается подороже продать свою жизнь.

Отсюда простая и очень сложная задача — стоять на рубежах обороны. Стоять как стояли под Москвой в 1941-м. Стоять, чтобы потом пойти с победами вперёд. А зверя мы добьём. И логово уничтожим...
Автор:
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10 комментариев
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  1. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 03:44
    -1
    Наконец-то вменяемый комментарий событий, но ... что есть наша победа? В 41-ом-42-ом было понятно: Берлин, рейхстаг, далеко, но выхода нет. А сейчас Вашингтон, белый дом, далеко, но реально ли?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 05:04
      +2
      Цитата: IgorZ
      В 41-ом-42-ом было понятно: Берлин, рейхстаг, далеко, но выхода нет.

      Да не было такого. Даже в 1944, с выходом на границу решали вопрос, а стоит ли идти дальше... Слишком уж тяжело давался каждый шаг на этом пути.
      На момент написания материала достоверно известно о 15 бригадах ВС Украины, пока находящихся в резерве.
      И о 3 управлениях Армейских Корпусов, с подразделениями усиления. А это совсем иной уровень проведения операций
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 06:14
        0
        Цитата: svp67
        Да не было такого.

        Как раз таки было.

        Цитата: svp67
        Даже в 1944, с выходом на границу решали вопрос, а стоит ли идти дальше...

        И кто решал? Не слышал о таком!
        На самом деле ни какого выбора не было, кроме того как идти до конца, до Берлина. Что и произошло. Все остальное - спекуляции на данную тему.
    2. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 05:18
      +2
      Цитата: IgorZ
      что есть наша победа?

      Наша победа,это то ,что власти РФ считают за победу. А власти РФ считают за победу, выход на договоренность с признаваемым ими правительством Зеленского. Пока что эта победа не просматривается от слова совсем.
      P.S Можно,конечно,исходить из абстрактно понимаемых интересов России и считать победой взятие Вашингтона,Лондона или в минимальном варианте Львова. Но на реальность такое понимание не окажет никакого воздействия.
  2. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 05:11
    +2
    Не говори гоп.пока не перепрыгнешь. Пока сражаемся в обороне намного лучше чем осенью 22-го, на главном направлении успеха противник не имел и понес существенные потери.
    Но во-первых- сама постановка вопроса ,что на 16 месяц операции мы радуемся ,что не отступаем уже говорил о тяжелой общей ситуации, и во -вторых все-таки противник наступает ,и на севере Артемовска нас немного подвинул и вчера Времьемский выступ срезал.
    Сейчас задача номер один-просто удержаться , выбить его технику и главным образом подготовленный личный состав.
  3. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 05:17
    +2
    1. Первая статья господина Ставера, с которой я полностью согласен.
    2. С украинцами злую шутку проделало чувство национального превосходства. "Белый Господин не мог ошибаться, его стреляющие палки обладают божественным могуществом". Сейчас украинские солдаты умирают исключительно по вине своей веры в собственную исключительность. Презрение к русским ведёт их на смерть.
    В целом, сама идея украинства это шизофрения и суицид.
    3. Согласен, наступает момент истины. Стойкости нашим парням.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:07
      -1
      Момент истины ещё впереди, меньше слушайте сводки К., отчёты Ш. Ставер как всегда "в своём репертуаре"
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:18
    0
    Повторюсь, бои предстоят жестокие.

    Ну это очевидно.
    Хотелось бы поподробнее понять какой характер примут эти бои.
    По мере уничтожения резервов ВСУ и выхода в утиль тех кто может штурмовать наши боевые порядки укронацики наверняка перейдут к тактике нанесения ударов из за засад и внезапных наскоков...это помимо усиления диверсионно-террористической деятельности в нашем тылу.
    Жаркое предстоит лето. what
    Видно что враг готов идти до конца...до своего конца...нет никакого разума и понимания у руководства Украины, что они ведут свой народ и страну в пропасть военного поражения. .
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:09
      0
      . они ведут свой народ и страну в пропасть военного поражения
      недооценка врага - кратчайший путь к нашему поражению
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:41
    +2
    С автором можно согласиться в том, что тактика НАТО, по которой натаскивали подразделения ВСУ дала не только сбой, но и показала свою неэффективность подтвержденную боевыми потерями. А ведь вперед шли, как считали в Киеве, самые боеспособные подразделения обученные по стандартам НАТО и усиленные западной бронетехникой. Можно согласится и в том, что впереди предстоят еще трудные и даже очень трудные бои, которые в итоге должны сломить наступательный потенциал противника. За происходящем сегодня на Донбассе действительно наблюдают во всем мире и делают свои выводы. Хотелось бы, чтобы те кто очень тяготеет к НАТО сделали из происходящего свои выводы.