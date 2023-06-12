«Уничтожим фашистского зверя в его логове» на современный лад. По итогам четырёх дней наступления

Я уже говорил о том, что те подразделения, которые готовились по стандартам НАТО на НАТОвских же базах, будут малоэффективны в реальном бою с серьёзным и мотивированным противником. Первые дни украинского наступления доказали правоту данного мнения.
То, чем так гордились западные инструкторы, то, что в западной военной науке называют mission command (управление задачами), в варианте современной войны сыграло злую шутку с ВСУ. Младшие офицеры взводного и ротного звена оказались полностью не готовы к западному варианту ведения войны.
Повторюсь, американцы очень гордятся именно этим «изобретением» военных учёных. Суть его проста. Любой командир вправе сам принимать решения для выполнения поставленной задачи. Старший начальник же просто помогает подразделению в случае необходимости.
В принципе, это тактика работы подразделений спецназа, которые действуют автономно. Но такая тактика полностью игнорирует решение задач частями и соединениями. Решение командира взвода-роты может не соответствовать решению комбата, комбрига и выше.
Что мы и увидели в ходе боёв 8 июня. Не надо быть специалистом в военном деле, чтобы понять, как глупо выглядели попытки прорыва нашей обороны. Техника в колоннах в ближайшем тылу – это прекрасная цель для штурмовиков ВКС.
Пехота, которую бросают прямо на ЛБС с помощью бронемашин и которая остаётся практически без прикрытия, превращаясь в мясо. Ощущение такое, что для ВСУ личный состав просто помеха и его необходимо утилизировать с помощью наших ВС.
Танки, которые разворачиваются в боевой порядок прямо на минных полях, при этом действуют без всякой помощи инженерных машин и просто горят на минах... А потом, после того как командиры понимают всю пагубность такого наступления, танки прячут в ближайших лесополосах, прямо на виду у нашей разведки…
Не секрет, что в наступлении потери всегда выше, чем у обороняющихся. Но чтобы так, бездумно, против всех законов войны, против обычной логики, действовали наступающие – действительно вселяет некоторые сомнения в адекватности украинского командования.
Бои будут кровавые, но наступление уже обречено
Рискну высказать мнение, которое сложилось у меня после четырёх дней наступления. ВСУ не выполнили поставленных задач и тем самым обрекли десятки тысяч собственных солдат на глупую, никому не нужную смерть. Главной задачей первых двух дней, как мне думается, был прорыв первой линии обороны на каком-то из участков и развитие наступления в тылу обороняющихся.
В сотый раз пишу о том, что считаю главным – основным направлением наступления планировалось южное направление. Главным было выйти к береговой линии и получить возможность быстрой переброски войск и техники морем. Мелитополь, а затем и Мариуполь.
То, что наше командование это понимало, стало ясно после того, как в одесском порту внезапно был потоплен последний десантный корабль украинского ВМФ. Тем самым, даже в случае успеха прорыва, ВСУ лишилось возможности переброски тяжелой техники морским путём.
Но праздновать победу рано. Всё только начинается. Бои предстоящих дней будут жестокие. ВСУ, понимая, что даже остановка наступления не спасёт армию, будут драться отчаянно. Наши парни, как показали предыдущие дни, тоже бегать не собираются, и «молотьба» будет продолжаться.
Становится понятным вчерашний визит министра обороны России Сергея Шойгу в зону СВО. Озвучены две важнейшие задачи на сегодня. Первая – быстрый ремонт техники и вооружения с последующей передачей в войска. И вторая – обеспечение доставки необходимого количества боеприпасов всем частям и подразделениям на передке.
Напомню одну цифру, о которой мало кто знает, кроме специалистов. По итогам Второй мировой войны в среднем каждый танк, участвующий в боях, был в ремонте три раза! Не думаю, что сегодня цифры будут намного отличаться. Цель поражена и цель уничтожена – это разные понятия. Те, что поражены, «уходят на лечение» в рембаты. Всё ровно так же, как и с личным составом. Рембат-госпиталь для техники и вооружения…
У противника с этим вопросом дело обстоит точно так же. За исключением гораздо меньших возможностей ремонта, связанных с разнообразием «пациентов». Такое многообразие сильно уменьшает возможности восстановления бронемашин и порождает каннибализм. Ремонт машин за счёт «окончательного убийства» подобных путём донорства.
Вчера ВСУ начали использовать резервы, предназначенные для развития прорыва и действий в тылу российской обороны. Что говорит о том, что наступающие истощены и практически не способны к продолжению боевых действий. Отводят потрёпанные бригады и вводят в бой новые.
На момент написания материала достоверно известно о 15 бригадах ВС Украины, пока находящихся в резерве. Вполне логично было бы предположить, что эти бригады будут использованы для укрепления обороны на случай контрнаступления армии России. Но после вчерашней мясорубки появились сомнения в адекватности командования ВСУ и киевской власти в целом.
Если сегодня, 9 июня, ВСУ будет продолжать «наступать» в том же духе, можно с уверенностью утверждать, что широко анонсированное контрнаступление ВСУ провалилось. И через пять-десять дней активность хохлов станет снижаться. И тогда появятся варианты для российской армии. Но пока об этом говорить рано.
Повторюсь, бои предстоят жестокие. Мы узнаем имена ещё многих героев. Для обеих сторон сегодня настал момент истины. Тот самый перелом, который во многом определит ход событий в дальнейшем.
Не стоит думать, что зверя ранили
Когда-то наши деды и прадеды придумали прекрасное определение для своей окончательной цели – логово зверя! Сегодня наши бойцы тоже идут к такому же логову, но другого зверя. Просто вместо немецкого фашиста их целью является украинский фашист.
И зверь это чувствует. Зверь чувствует, как испугались «шерханы и табаки», ещё недавно внушавшие ему мысль о том, что они обязательно помогут, если… Как изменилось отношение к украинцам в среде простых членов «стаи», народов Европы. Чувствует, но не знает наверняка.
Пока зверь даже не ранен. Он просто напуган. Охотники прекрасно понимают разницу. Напуганный зверь будет совершать роковые ошибки, в отличие от раненого, который постарается подороже продать свою жизнь.
Отсюда простая и очень сложная задача — стоять на рубежах обороны. Стоять как стояли под Москвой в 1941-м. Стоять, чтобы потом пойти с победами вперёд. А зверя мы добьём. И логово уничтожим...