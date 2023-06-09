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В МИД Кубы прокомментировали публикацию в прессе США о якобы договоре по размещению военной базы Китая на кубинской территории

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В МИД Кубы прокомментировали публикацию в прессе США о якобы договоре по размещению военной базы Китая на кубинской территории

Американское издание Wall Street Journal вышло с материалом, в котором говорится о договорённостях между властями Кубы и Китая о размещении на кубинской территории военной базы Китайской Народной Республики. Американские журналисты со ссылкой на неназванные источники пишут о том, что в результате действия договорённостей Китай разместит на Кубе оборудование, которое «позволит осуществлять шпионскую деятельность, проводя прослушку и радиоэлектронную слежку за юго-восточными штатами США».


Из материала:

Эта база КНР на Кубе позволит отслеживать перемещение военных кораблей США, следить за американскими военными базами, множество которых расположено на юго-востоке Штатов. Китай сможет осуществлять разведку, получать данные перехватов электронных сообщений, телефонной и спутниковой связи.

Источники WSJ пишут о том, что Куба согласилась на размещение военной базы КНР, якобы получив от Пекина «миллиарды долларов».

У координатора по стратегическим коммуникациям в администрации Байдена Джона Кирби репортёры поинтересовались подробностями. Кирби заявил, что информация WSJ «является неточной», но что-либо конкретизировать отказался.

Тем временем замглавы МИД Кубы Карлос де Коссио назвал публикацию в американской газете «абсолютно лживой и необоснованной». По его словам, американская пресса в очередной раз подтверждает свой статус ангажированного источника дезинформации.

Напомним, что накануне глава объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил о том, что в отличие от времён холодной войны сегодня в мире уже не 2, а 3 сверхдержавы: США, Россия и Китая.

Милли:

В этом плане ситуации стала гораздо более сложной.
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4 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:09
    +2
    Какая еще Куба...посмотрите количество баз США по всему миру...американцам лучше бы помалкивать на эту тему.
  2. d4.fokin
    d4.fokin Сегодня, 06:27
    +4
    Куба суверенная страна и имеет право входа в любой блок и размещения на своей территории любой базы и оружия, не правда ли,, исключительные,,.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:37
    +2
    Китай на Кубе? На смену СССР пришел. И это ох как не устраивает США. Главное, чтобы не амеровская база там была.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    +1
    Американские журналисты со ссылкой на неназванные источники
    Самая ходовая отмазка у журналюг для публикации заказных статей. Иногда правда добавляют "источник из Пентагона" или "близкий к разведсообществу", чтобы придать хоть какой-то вес информации. Статья напечатана еще и с расчетом на российскую аудиторию. Вот смотрите, вы в свое время ушли, а Китай уже занимает ваше место.
    Марк Милли заявил о том, что в отличие от времён холодной войны сегодня в мире уже не 2, а 3 сверхдержавы: США, Россия и Китая.
    Ну хоть это признает не смотря на американские заявления на высоком уровне о "разорванной в клочья экономики России", "Россия - колос на глиняных ногах" и т.п.