В МИД Кубы прокомментировали публикацию в прессе США о якобы договоре по размещению военной базы Китая на кубинской территории

Эта база КНР на Кубе позволит отслеживать перемещение военных кораблей США, следить за американскими военными базами, множество которых расположено на юго-востоке Штатов. Китай сможет осуществлять разведку, получать данные перехватов электронных сообщений, телефонной и спутниковой связи.

В этом плане ситуации стала гораздо более сложной.

Американское издание Wall Street Journal вышло с материалом, в котором говорится о договорённостях между властями Кубы и Китая о размещении на кубинской территории военной базы Китайской Народной Республики. Американские журналисты со ссылкой на неназванные источники пишут о том, что в результате действия договорённостей Китай разместит на Кубе оборудование, которое «позволит осуществлять шпионскую деятельность, проводя прослушку и радиоэлектронную слежку за юго-восточными штатами США».Из материала:Источники WSJ пишут о том, что Куба согласилась на размещение военной базы КНР, якобы получив от Пекина «миллиарды долларов».У координатора по стратегическим коммуникациям в администрации Байдена Джона Кирби репортёры поинтересовались подробностями. Кирби заявил, что информация WSJ «является неточной», но что-либо конкретизировать отказался.Тем временем замглавы МИД Кубы Карлос де Коссио назвал публикацию в американской газете «абсолютно лживой и необоснованной». По его словам, американская пресса в очередной раз подтверждает свой статус ангажированного источника дезинформации.Напомним, что накануне глава объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил о том, что в отличие от времён холодной войны сегодня в мире уже не 2, а 3 сверхдержавы: США, Россия и Китая.Милли: