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Пресса США: Пентагон готовит новый пакет военной помощи Украине, основу которого составят средства ПВО

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Пресса США: Пентагон готовит новый пакет военной помощи Украине, основу которого составят средства ПВО

Соединенные Штаты готовят новый крупный пакет военной помощи Украине, основу которого составят средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg.


Агентство, ссылаясь на неназванные источники утверждает, что Пентагон готовится объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более 2 млрд. долларов, официальное заявление по этому поводу должно последовать сегодня, т.е. 9 июня 2023 года. Что конкретно войдет в новую помощь пока не известно, но источники заявляют, что основу составят противовоздушные средства, включая боеприпасы.

Предварительно, Пентагон выделит более 2 млрд. долларов на закупку пусковых установок и ракет зенитного комплекса Hawk и двух типов усовершенствованных зенитных ракет для ЗРК Patriot.

Между тем, ряд высокопоставленных американских политиков считает, что дальнейшая помощь Украине будет зависеть от успехов контрнаступления, которое началось на Запорожском направлении. Высказывается предположение, что в случае провала стратегии Киева, будет нанесен репутационный удар как по Западу в целом, так и по США во главе с Байденом в частности.

В Белом доме прямо заявляют, что их не устраивает победа России, поэтому финансирование Киева может сократиться и Зеленского будут настойчиво подталкивать к заключению мира.

Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины, понимая, что на кону (исход конфликта) и репутация Байдена

- заявил один из неназванных сотрудников администрации Байдена.

Сам американский президент заявляет, что Запад сделал все для победы Украины в этом контрнаступлении, а он сам "настроен оптимистически".
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6 комментариев
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  1. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 06:27
    +2
    По экстренным пакетам военной помощи хорошо видно что именно выбито ракетными ударами. Судя по всему Патриоты знатно потрепали)
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:32
    +1
    Пентагон готовится объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более 2 млрд.
    Пока слова Байдена о помощи Киеву столько сколько потребуется продолжают воплощаться в реальных действиях.
    Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины, понимая, что на кону (исход конфликта) и репутация Байдена
    Странно, что эта "репутация" еще существует после скандалов с его сыном и обвинении самого Байдена в коррупции. Я уже не говорю о физическом состоянии того кто собрался на второй срок. Нельзя испортить то чего не существует по крайней мере для большей части американцев. А "оптимизм" Байдена по поводу успеха украинского "контрнаступления" очевидно скоро поубавится.
  3. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 06:34
    0
    Цитата: Бодипанчер
    По экстренным пакетам военной помощи хорошо видно что именно выбито ракетными ударами. Судя по всему Патриоты знатно потрепали)

    Потрепали может быть, что точно понятно, весь боекомплект в молоко отстреляли, если что в рабочем состоянии осталось, то ракет то нема.
  4. Наган
    Наган Сегодня, 06:35
    0
    Hawk - это серьезно. Было. В середине прошлого века (оригинальная разработка принята на вооружение в 1959). Конечно с тех пор было несколько модернизаций, но в США они уже сняты с вооружения.
    А вот ракеты к Patriot - это действительно серьезно, если уметь с ними обращаться. Но прошлый боекомплект бандерлоги, пытаясь сбить "Кинжал", высадили в белый свет как в копеечку, и притом были повреждены (по некоторым утверждениям настолько, что восстановлению не подлежат) радар и несколько пусковых.
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:41
    0
    И зачем украм ещё ПВО?.
    Их телеги почитаешь, все сбивается прекрасно банками с огурцами...)))
  6. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:00
    0
    И как эта помощь туда попадет? С помощью "зерновой" сделки, как один из вариантов.