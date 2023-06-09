Пресса США: Пентагон готовит новый пакет военной помощи Украине, основу которого составят средства ПВО

Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины, понимая, что на кону (исход конфликта) и репутация Байдена

Соединенные Штаты готовят новый крупный пакет военной помощи Украине, основу которого составят средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg.Агентство, ссылаясь на неназванные источники утверждает, что Пентагон готовится объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более 2 млрд. долларов, официальное заявление по этому поводу должно последовать сегодня, т.е. 9 июня 2023 года. Что конкретно войдет в новую помощь пока не известно, но источники заявляют, что основу составят противовоздушные средства, включая боеприпасы.Предварительно, Пентагон выделит более 2 млрд. долларов на закупку пусковых установок и ракет зенитного комплекса Hawk и двух типов усовершенствованных зенитных ракет для ЗРК Patriot.Между тем, ряд высокопоставленных американских политиков считает, что дальнейшая помощь Украине будет зависеть от успехов контрнаступления, которое началось на Запорожском направлении. Высказывается предположение, что в случае провала стратегии Киева, будет нанесен репутационный удар как по Западу в целом, так и по США во главе с Байденом в частности.В Белом доме прямо заявляют, что их не устраивает победа России, поэтому финансирование Киева может сократиться и Зеленского будут настойчиво подталкивать к заключению мира.- заявил один из неназванных сотрудников администрации Байдена.Сам американский президент заявляет, что Запад сделал все для победы Украины в этом контрнаступлении, а он сам "настроен оптимистически".