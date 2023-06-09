Ночью противник вновь бросил механизированные группы в наступление в направлении посёлка Работино Запорожской области

Не разделяю радостные рапорты о "разгроме противника". Да, отразили первую атаку. Да, молодцы. Но враг еще не вводил основные силы прорыва, прежде всего, крупные танковые клинья, не вбивал их в наши передовые позиции. А их только в окрестностях Орехова на самом танкоопасном направлении - около 600 танков ВСУ не считая БМП.

Вечером 8-го и в ночь на 9-е июня продолжались бои на Запорожском направлении. Интенсивность украинских атак при этом была значительно ниже, нежели сутками ранее. При этом противник бросал в бой резервные подразделения, одновременно стараясь провести перегруппировку тех сил, которые в ночь с 7-го на 8-е июня понесли значительные потери и были отброшены российскими войсками в районе Орехова и Васильевки.Около 12 часов ночи украинские подразделения командованием были брошены в очередное наступление в направлении посёлка Работино в надежде на то, что находящиеся там подразделения истощены боями предыдущих суток. Использовались несколько механизированных групп (колонн), в каждую из которых входили до 6-7 БМП и до 3 танков И в очередной раз ставка противника была сделана на атакующие действия в ночные часы в надежде на то, что менее активной будет авиация ВКС РФ.Однако в итоге до 70 процентов всей выдвинутой противником техники было уничтожено.Бои с разной степенью интенсивности на указанном направлении продолжались в течение всей ночи. Активность проявляла украинская артиллерия, включая подтянутые ближе к линии фронта самоходные артиллерийские установки западного производства. Однако российская контрбатарейная борьба велась непрерывно, что не позволило противнику хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу.По состоянию на 6 утра 9 июня линия фронта на Запорожском направлении изменений не претерпела. Продолжаются артиллерийские дуэли и локальные попытки ВСУ и так называемой «гвардии наступления» пробить бреши в нашей обороне.А это комментарий Дмитрия Рогозина от 0:34 мск:По словам Рогозина, радоваться рано, надо сначала победить, потом "бросать в воздух чепчики".