Военное обозрение
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Ночью противник вновь бросил механизированные группы в наступление в направлении посёлка Работино Запорожской области

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Ночью противник вновь бросил механизированные группы в наступление в направлении посёлка Работино Запорожской области

Вечером 8-го и в ночь на 9-е июня продолжались бои на Запорожском направлении. Интенсивность украинских атак при этом была значительно ниже, нежели сутками ранее. При этом противник бросал в бой резервные подразделения, одновременно стараясь провести перегруппировку тех сил, которые в ночь с 7-го на 8-е июня понесли значительные потери и были отброшены российскими войсками в районе Орехова и Васильевки.


Около 12 часов ночи украинские подразделения командованием были брошены в очередное наступление в направлении посёлка Работино в надежде на то, что находящиеся там подразделения истощены боями предыдущих суток. Использовались несколько механизированных групп (колонн), в каждую из которых входили до 6-7 БМП и до 3 танков.



И в очередной раз ставка противника была сделана на атакующие действия в ночные часы в надежде на то, что менее активной будет авиация ВКС РФ.

Однако в итоге до 70 процентов всей выдвинутой противником техники было уничтожено.

Бои с разной степенью интенсивности на указанном направлении продолжались в течение всей ночи. Активность проявляла украинская артиллерия, включая подтянутые ближе к линии фронта самоходные артиллерийские установки западного производства. Однако российская контрбатарейная борьба велась непрерывно, что не позволило противнику хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу.

По состоянию на 6 утра 9 июня линия фронта на Запорожском направлении изменений не претерпела. Продолжаются артиллерийские дуэли и локальные попытки ВСУ и так называемой «гвардии наступления» пробить бреши в нашей обороне.

А это комментарий Дмитрия Рогозина от 0:34 мск:

Не разделяю радостные рапорты о "разгроме противника". Да, отразили первую атаку. Да, молодцы. Но враг еще не вводил основные силы прорыва, прежде всего, крупные танковые клинья, не вбивал их в наши передовые позиции. А их только в окрестностях Орехова на самом танкоопасном направлении - около 600 танков ВСУ не считая БМП.

По словам Рогозина, радоваться рано, надо сначала победить, потом "бросать в воздух чепчики".
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17 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:33
    +11
    Ну, тут Рагозин прав. Однако наши держатся. Успехов им.
  2. duschman80-81
    duschman80-81 Сегодня, 06:35
    +4
    Объясните мне , кто такой Рогозин на СВО и что он там делает , какие функции выполняет. Про его дела в Роскосмосе - наслышан , а вот в СВО - не знаю. Кроме того , что он в кабаке покуралесил...
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 06:43
      +2
      Цитата: duschman80-81
      Объясните мне , кто такой Рогозин на СВО

      Честно говоря самому любопытно какая его функция.... Все больше склоняюсь к мысли что его суть павлина, главное красоваться и распускать хвост, под которым обыкновенная куриная....
    2. Ragnarek
      Ragnarek Сегодня, 06:51
      +2
      он, как я понял с группой изобретателей приезжает чтоб испытывать в боевых условиях различные новинки (дроны, глушилки, роботизированные штуки и т.п.) По крайней мере в телеге об этом так говорят.
      1. Reklastik
        Reklastik Сегодня, 07:03
        +1
        Интересно, он хоть школьный курс электромагнетизма помнит? laughing Испытатель твиттер-глубин.
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 06:52
      -4
      Цитата: duschman80-81
      Объясните мне , кто такой Рогозин на СВО

      Коллекционер ранений в филейную часть с батутом.
    4. Трямс
      Трямс Сегодня, 06:54
      -2
      КомДив в командировке, иначе никто и не вспомнит.
      Не было б интернетов, толкал бы речи руководил бы в подворотне. С Диманом.
      приезжает чтоб испытывать в боевых условиях различные новинки
      в каких боях он участвовал? в ресторанных? людей подставляя? испытатель-смертоносец
    5. _просто
      _просто Сегодня, 07:01
      +4
      Придумывает разные полезные штуки, которые испытывают тут же, в реальном бою... Ребята там не фигнём маются, как могут подумать некоторые. Вначале тоже думал, что "Царские волки" нечто вроде информационной, фриковой группы, не более. Но, оказалось, что ребята делом заняты. Хоть и название, конечно, немного пафосное и дурацкое. Там не один Рогозин... Он, кстати, в полях вместе со всеми. Без громких реляций.
    6. Born
      Born Сегодня, 07:12
      0
      Очевидно же - пиариться) Человек всю жизнь занимается общим руководством в делах, в которых не смыслит ни бельмеса.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:39
    -1
    А их только в окрестностях Орехова на самом танкоопасном направлении - около 600 танков ВСУ не считая БМП

    Ну скучковались, чего ждем. Или у нашей авиации нелетная погода?
    Вот и в новостях пишут

    Один из российских вертолетов Ка-52 стал рекордсменом по отражению ракет в зоне специальной военной операции (СВО). За вылет он отразил 18 ракет при помощи комплекса «Витебск», передает РИА Новости со ссылкой на источник.


    Пишут же...
  4. 1976AG
    1976AG Сегодня, 06:39
    +1
    Если так, то почему не бьем по скоплениям техники ?
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 07:08
      0
      Значит не так, или... не совсем так.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:44
    +2
    А это комментарий Дмитрия Рогозина от 0:34 мск:

    А можно обойтись без комментариев этого болтуна и неудачника?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +1
    до 70 процентов всей выдвинутой противником техники было уничтожено
    Судя по всему наши уже хорошо отработали тактику ударов по ВСУшным колоннам еще до развертывания их в боевые порядки. И бойцы стойко держатся на своих позициях. Молодцы!
    По поводу Рогозина. Очевидно решил внести свою "лепту" в происходящее. Вот только непонятно, нам, что совсем радость не проявлять? Или он хочет этим подчеркнуть, что в курсе всего происходящего и предполагает, что... Так и без него "стратегов" полно, как в СМИ, так и на диванах.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 07:10
      0
      Нет. Просто не надо украинским фашистам раньше времени догадаться, что их надувают. Причём все - и Россия, и Запад. Пусть по-прежнему думают, что Запад на их стороне, и они Россию вот-вот победят.
  7. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 06:58
    +1
    Это назыается тупое разминирование, как закончат теория и практика Гудериана будет испробвана
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:00
    0
    Мало дали, за добавкой прикатили... Однако некислое удивление вызывает именно ночная активность - они там что, на голову больные? Вертолет для техники - самая страшная штука, а наши вообще на ночь заточены, это укропу наступает категорический амбец - ПЗРК ночью не работают, это только по паспорту из них что-то можно сбить, а в реале НИХРЕНА не сбивается. потому что надо сперва вертолет в небе найти, а уж потом прицелом ловить, а в прицел небо рассматривать - утопическая затея... То есть ночью они без единственной ПВО, которая у них есть вообще, еще и ночью технику лучше видно - подстилающая поверхность холоднее