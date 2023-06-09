Военное обозрение
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В ночь на 9 июня в результате комбинированного удара поражены цели в Харьковской, Кировоградской, Ровенской, Львовской и других областях Украины

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В ночь на 9 июня в результате комбинированного удара поражены цели в Харьковской, Кировоградской, Ровенской, Львовской и других областях Украины

В течение ночи на подконтрольных киевскому режиму территориях объявлялась воздушная тревога. Накануне вечером, как уже сообщало «Военное обозрение», воздушная тревога охватила всю Украину за исключением Тернопольской области. В региональной администрации заявили, что в системе оповещения произошёл сбой.


Атака в очередной раз была комбинированной. По последним данным, использовались как ракеты, так и ударные дроны, а также группы ложных целей. Украинская сторона заявляла об использовании Россией как морских носителей ракет, так и воздушных – стратегических бомбардировщиков.

В ночное время суток были поражены несколько объектов противника в Харькове и Харьковской области. Под ударами российских дронов и ракет оказались военные объекты в Николаевской области. По последним сведениям, поражены беспилотники на территории одного из аэродромов, а также пункты размещения личного состава, который был отведён от берегов Днепра в Херсонской области после наводнения, возникшего из-за украинской диверсии на дамбе Каховской ГЭС.

В течение ночи взрывы от прилётов гремели на объектах противника во Львовской и Ровенской областях. Поражён один из объектов в Кировоградской области.

Были слышны взрывы в Киевской области.

Украинская сторона к настоящему моменту снова бодро рапортует о «сбитых дронах и ракетах» и о «эффективной работе ПВО». Однако в сети появляются десятки сообщений о прилётах по целям от Харькова до Львова.
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5 комментариев
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  1. g_ae
    g_ae Сегодня, 06:46
    +3
    Фигня. 150 ракет из 100 сбиты. Наипотужнейша ппо. Не 200 из 100, нефиг москалей жалеть))) .
    1. Комментарий был удален.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:46
    +6
    В Ровно опять что-то мощно хрюкнуло, прямо как под Хмельницким:
    https://afirsov.livejournal.com/video/album/482/?mode=view&id=17755#rprecord=eyJpZCI6MjE4ODM1MywicmVjb3JkSWQiOjIxODgzNTN9
    Опять облако радиоактивное полетит по Западенщине к пшекам?
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:48
    +3
    взрывы от прилётов гремели на объектах противника во Львовской и Ровенской областях.

    Вот это очень приятно. Не одной восточной Украине отдуваться. Почаще бы западникам напоминали, что они тоже "прикасаемые"
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    0
    воздушная тревога охватила всю Украину
    Хорошо, что тяжелые бои не препятствуют нанесению ударов по территории противника в т.ч. в глубоком тылу. Ни дня продыха киевскому режиму.
  5. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 07:12
    0
    Цитата: Bingo
    https://afirsov.livejournal.com/video/album/482/?mode=view&id=17755#rprecord=eyJpZCI6MjE4ODM1MywicmVjb3JkSWQiOjIxODgzNTN9

    Шикарное зарево.
    Дубль два походу как под Хмельницким.