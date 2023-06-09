В ночь на 9 июня в результате комбинированного удара поражены цели в Харьковской, Кировоградской, Ровенской, Львовской и других областях Украины

В течение ночи на подконтрольных киевскому режиму территориях объявлялась воздушная тревога. Накануне вечером, как уже сообщало «Военное обозрение», воздушная тревога охватила всю Украину за исключением Тернопольской области. В региональной администрации заявили, что в системе оповещения произошёл сбой.
Атака в очередной раз была комбинированной. По последним данным, использовались как ракеты, так и ударные дроны, а также группы ложных целей. Украинская сторона заявляла об использовании Россией как морских носителей ракет, так и воздушных – стратегических бомбардировщиков.
В ночное время суток были поражены несколько объектов противника в Харькове и Харьковской области. Под ударами российских дронов и ракет оказались военные объекты в Николаевской области. По последним сведениям, поражены беспилотники на территории одного из аэродромов, а также пункты размещения личного состава, который был отведён от берегов Днепра в Херсонской области после наводнения, возникшего из-за украинской диверсии на дамбе Каховской ГЭС.
В течение ночи взрывы от прилётов гремели на объектах противника во Львовской и Ровенской областях. Поражён один из объектов в Кировоградской области.
Были слышны взрывы в Киевской области.
Украинская сторона к настоящему моменту снова бодро рапортует о «сбитых дронах и ракетах» и о «эффективной работе ПВО». Однако в сети появляются десятки сообщений о прилётах по целям от Харькова до Львова.