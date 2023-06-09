Представитель Белого дома Джон Кирби назвал большие потери украинской армии в наступлении «вполне ожидаемыми»

Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях (...) Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку

Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию на Украине и в курсе больших потерь украинской армии в рамках начавшегося контрнаступления. С соответствующим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.В Белом доме прокомментировали большие потери ВСУ в последние дни, они вполне "ожидаемы". По словам Кирби, обе стороны активизировались, идут боестолкновения, а значит и возрастают потери. В то же время США не оставят Зеленского без помощи и он получит все необходимое не только от американцев, но и еще от пятидесяти "стран-союзников". Вашингтон обещает поддержать контрнаступление ВСУ.- заявил представитель администрации.Между тем потери украинской армии действительно велики, как в личном составе, так и в дефицитной бронетехнике, которой на Запорожском направлении наши набили очень много. Накануне сообщалось о потере ВСУ первых западных танков "Леопард", поставленных Германией, а также американских бронемашин. Кроме того, в личном составе ВСУ тоже большие потери, в четверг украинские ресурсы сообщали о заполнении госпиталей и больниц ранеными в Днепропетровске, харькове и Запорожье. Большинство доставленных находятся в тяжелом состоянии, у медиков не хватает крови для переливаний.По мнению некоторых экспертов, к началу контрнаступлению Киев подтолкнули США, которые планировали, что ВСУ разобьют российскую армию, после чего Вашингтон сможет усадить Россию за стол переговоров на своих условиях. Так что украинские солдаты своими телами пробивают дорогу для американцев, которые используют их в качестве пушечного мяса.