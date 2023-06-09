Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал большие потери украинской армии в наступлении «вполне ожидаемыми»

7
Представитель Белого дома Джон Кирби назвал большие потери украинской армии в наступлении «вполне ожидаемыми»

Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию на Украине и в курсе больших потерь украинской армии в рамках начавшегося контрнаступления. С соответствующим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.


В Белом доме прокомментировали большие потери ВСУ в последние дни, они вполне "ожидаемы". По словам Кирби, обе стороны активизировались, идут боестолкновения, а значит и возрастают потери. В то же время США не оставят Зеленского без помощи и он получит все необходимое не только от американцев, но и еще от пятидесяти "стран-союзников". Вашингтон обещает поддержать контрнаступление ВСУ.

Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях (...) Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку

- заявил представитель администрации.

Между тем потери украинской армии действительно велики, как в личном составе, так и в дефицитной бронетехнике, которой на Запорожском направлении наши набили очень много. Накануне сообщалось о потере ВСУ первых западных танков "Леопард", поставленных Германией, а также американских бронемашин. Кроме того, в личном составе ВСУ тоже большие потери, в четверг украинские ресурсы сообщали о заполнении госпиталей и больниц ранеными в Днепропетровске, харькове и Запорожье. Большинство доставленных находятся в тяжелом состоянии, у медиков не хватает крови для переливаний.

По мнению некоторых экспертов, к началу контрнаступлению Киев подтолкнули США, которые планировали, что ВСУ разобьют российскую армию, после чего Вашингтон сможет усадить Россию за стол переговоров на своих условиях. Так что украинские солдаты своими телами пробивают дорогу для американцев, которые используют их в качестве пушечного мяса.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:48
    +4
    Ну до предпоследнего украинца, последний отдает долги - это конечно ожидаемо.
    А вот как насчет того, что страна, которую вооружают 50 западных стран всем блоком НАТО в одну калитку выхватывает от "отсталой" и "фклочья"? Говно ваш ВПК, правда? Правда...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:51
      +2
      Цитата: Bingo
      которую вооружают 50 западных стран

      Чего-то считала-считала - никак 50 стран, которые "вооружают" не получается.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 06:55
        +2
        Цитата: Егоза
        Чего-то считала-считала - никак 50 стран, которые "вооружают" не получается.

        А я как акын - что вижу, то пою.
        https://aussiedlerbote.de/2022/10/50-stran-zapada-otpravyat-ukraine-eshhe-bolshe-oruzhiya/
        50 стран Запада отправят Украине еще больше оружия

        ...и всему западному верю wink
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 07:04
          +1
          Цитата: Bingo
          вооружают 50 западных стран всем блоком НАТО

          Вооружают ровно настолько, чтобы они сопротивляться могли, а не капитулировать. НАТОвские самолеты им, например, еще не дают. Думаю, дадут, как увидят, что ВСУ выдыхаться начнет. В общем им надо, чтобы Украина воевала как можно дольше в состоянии пациент скорее жив, чем мертв. Все по плану Даллеса.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 06:51
    +5
    Потери "индейцев" " шерифа" не волнуют. США знает о потерях Украины и считает это нормальным, всё идёт по амерзскому плану - славян становится меньше.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    0
    потери ВСУ в последние дни, они вполне "ожидаемы"
    Что подтверждает циничность Вашингтона - толкать ВСУ в наступления заранее зная, что потери будут огромными, а положительный результат маловероятен. Ну, что же продолжайте "отслеживать" и получать удовольствие.
  4. Born
    Born Сегодня, 07:09
    0
    Тут сложно спорить, весь вопрос будут ли эти потери напрасными или укры все-таки прорвут фронт.