В сети появились кадры с мощным взрывом на объекте противника в Черкасской области

Накануне вечером «Военное обозрение» сообщило о возобновлении российских комбинированных ударов по объектам на территории противника. Один из ударов пришёлся под объекту в районе города Умань Черкасской области. Умань – достаточно крупный транспортный узел со сходящимися из разных регионов Украины дорогами.Теперь в сети появились кадры с результатами попадания по объекту в Умани. По крайней мере, титры автора съёмки говорят о том, что это именно Умань, и именно вечер 8 июня 2023 года.На кадрах можно видеть начальное горение на одном из объектов. Затем следует мощная детонация, оказавшаяся запечатлённой на камеру. При этом взрыв такой силы, что небо озаряется будто дневное.Далее можно видеть многочисленные сопутствующие детонации, свидетельствующие о том, что был поражён либо крупный склад боеприпасов, либо арсенал, на котором хранилась ещё и военная техника.Пока официальных данных от Минобороны о том, какой именно объект был поражён накануне вечером в Умани, не публиковалось.