В пресс-центре группировки «Восток» сообщили об уничтожении большого количества танков и бронемашин ВСУ в ходе продолжающихся боёв

В результате контрбатарейной борьбы уничтожены два орудия артиллерии ВСУ и минометный расчет в районе Каменского

Украинское командование продолжает бросать подразделения ВСУ на прорыв обороны российских войск, основные бои идут на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Наши стойко обороняются, противник несет большие потери. Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск "Восток".Выстроенная российскими войсками глубоко эшелонированная и грамотная оборона не дает противнику возможности атаковать широким фронтом. Выставленные минные поля, которые ВСУ так и не смогли нейтрализовать перед наступлением, вынуждают украинскую бронетехнику выдвигаться к линии боестолкновения колоннами, чем и пользуются наши, нанося удары артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.Как заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов, в ходе боев на двух направлениях российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники, включая 21 танк. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли восемь танков и 17 различных бронеавтомобилей, работала артиллерия и армейская авиация. На Запорожском набили чуть больше - 13 танков, 10 боевых машин пехоты и шесть броневиков. В личном составе у ВСУ потери тоже большие.Так же наша артиллерия не забывает и про контрбатарейную борьбу, уничтожая украинские орудия, ведущие огонь по позициям российской армии.- приводит РИА Новости слова подполковника.Российское Минобороны ранее сообщало, что в ходе контрнаступления командование украинской группировки бросило в атаку на Запорожском направлении более 150 единиц бронетехники, рассчитывая одним ударом прорвать оборону российской армии, что в итоге вылилось в большие потери.