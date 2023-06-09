Командование британских ВВС отчиталось о «перехвате» российских боевых самолётов рядом с «воздушным пространством НАТО»

Истребители Typhoon королевских ВВС и истребители Gripen ВВС Швеции были подняты в воздух этим вечером для перехвата самолета ВКС РФ Ил-20 и Су-27, которые пролетали рядом с воздушным пространством НАТО и Швеции. Военнослужащие королевских ВВС из 140-го экспедиционного авиакрыла в настоящее время задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии

Командование Королевских ВВС Великобритании распространило заявление о состоявшемся "перехвате" российских боевых самолетов рядом с "воздушным пространством НАТО". Соответствующее заявление было опубликовано накануне.Согласно данным, предоставленным пресс-службой британских ВВС, в четверг, 8 июня, рядом с воздушным пространством Швеции были обнаружены два самолета неизвестной принадлежности. Для из "перехвата" в воздух были подняты истребители ВВС Великобритании и Швеции. Британские самолеты взлетали с аэродрома в одной из стран Прибалтики, где они несут службу по охране воздушного пространства, шведские - с территории Швеции.Как оказалось, рядом со Швецией пролетал российский разведывательный самолет Ил-20 в сопровождении истребителя Су-27 ВКС РФ. Экипажи российских самолетов действовали профессионально, летели над нейтральными водами, в воздушное пространство "стран НАТО" не вторгались. Однако это не помешало британцам обвинить их в несоблюдении "международных норм". Как заявили в Лондоне, российские самолеты должны были связываться с полетными диспетчерами и предоставлять им информацию о планах полета. В то же время они признали, что оба самолета совершали полет "в профессиональной манере".- говорится в заявлении.