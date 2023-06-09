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Командование британских ВВС отчиталось о «перехвате» российских боевых самолётов рядом с «воздушным пространством НАТО»

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Командование британских ВВС отчиталось о «перехвате» российских боевых самолётов рядом с «воздушным пространством НАТО»

Командование Королевских ВВС Великобритании распространило заявление о состоявшемся "перехвате" российских боевых самолетов рядом с "воздушным пространством НАТО". Соответствующее заявление было опубликовано накануне.


Согласно данным, предоставленным пресс-службой британских ВВС, в четверг, 8 июня, рядом с воздушным пространством Швеции были обнаружены два самолета неизвестной принадлежности. Для из "перехвата" в воздух были подняты истребители ВВС Великобритании и Швеции. Британские самолеты взлетали с аэродрома в одной из стран Прибалтики, где они несут службу по охране воздушного пространства, шведские - с территории Швеции.

Как оказалось, рядом со Швецией пролетал российский разведывательный самолет Ил-20 в сопровождении истребителя Су-27 ВКС РФ. Экипажи российских самолетов действовали профессионально, летели над нейтральными водами, в воздушное пространство "стран НАТО" не вторгались. Однако это не помешало британцам обвинить их в несоблюдении "международных норм". Как заявили в Лондоне, российские самолеты должны были связываться с полетными диспетчерами и предоставлять им информацию о планах полета. В то же время они признали, что оба самолета совершали полет "в профессиональной манере".

Истребители Typhoon королевских ВВС и истребители Gripen ВВС Швеции были подняты в воздух этим вечером для перехвата самолета ВКС РФ Ил-20 и Су-27, которые пролетали рядом с воздушным пространством НАТО и Швеции. Военнослужащие королевских ВВС из 140-го экспедиционного авиакрыла в настоящее время задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии

- говорится в заявлении.
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8 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:45
    +4
    Британцы такие пакостники что им надо отвечать в той же манере в какой они и нам гадят.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:39
      0
      Великобритании не нравится, что российские самолёты летают над Балтикой. laughing Какое дело Великобритании до нашей Балтики?
      А нравится ли наглам, что все их города находятся под прицелом наших ядерных ракет?
      Как же хочется застеклить этот поганый островок. am
  2. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:48
    +3
    Вот наглые наглосаксонские рожи! Сами на регулярной основе ведут военную разведку с воздуха вдоль российских границ, да ещё и передают разведданные нашим врагам, а от нас требуют включать транспондеры да ещё и ставить в известность их диспетчеров о планах полёта.
    1. freddyk
      freddyk Сегодня, 07:59
      +1
      Ага, а учитывая что Финляндия тоже теперь член НАТО мы будем постоянно летать "рядом с водушным простанством НАТО". Нам теперь каждый раз отчитываться и сообщать о планах полёта?
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 08:11
        +2
        Ага. Особенно когда вообще захотим взлететь даже над своей территорией. Англы наглы...
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:01
    +1
    Цитата: Федор Соколов
    Сами на регулярной основе ведут военную разведку с воздуха вдоль российских границ, да ещё и передают разведданные нашим врагам

    Не только это...
    британский спецназ ведет подрывную и террористическую деятельность на новых территориях России...весьма надеюсь что их тайная война против нас всплывет на поверхность...очень интересны для анализа британские приемы и методы террора и диверсий...есть ли отличия или сходства по сравнению с Сирией. what
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 08:55
    0
    А у них Швеция уже граница НАТО?
    Рядом с границей Швеции, и тут же с границей НАТО.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    +1
    "перехвате" российских боевых самолетов рядом с "воздушным пространством НАТО"
    С одной стороны обыденное, рутинное мероприятие. Они летают, мы перехватываем, мы летаем, они перехватывают. Но с другой стороны не слишком ли разрослось "воздушное пространство НАТО"? Лозунг - "Балтика внутреннее море НАТО" не дает спокойно спать.