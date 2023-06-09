Командование ВСУ опять заявляет, что почти все выпущенные ВС РФ ночью по Украине ракеты и БПЛА якобы были сбиты

В ночь на 9 июня ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам на территории Украины с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Утром факт прилетов официально подтвердило командование воздушных сил ВСУ.
Однако, в привычном для себя духе, украинские военные заявляют о том, что почти все выпущенные ВС РФ ночью по Украине ракеты и БПЛА якобы были сбиты. По утверждению украинских военных, удар был нанесен в период с 22.00 по 04.00, а ВС РФ использовали для нанесения удара по Украине беспилотные летательные аппараты «Shahed-136/131» и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55.
В командовании ВСУ утверждают, что всего ВС РФ запустили 6 крылатых ракет и 16 ударных БПЛА. Из них украинскими силами противовоздушной обороны якобы были уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, БПЛА «Ланцет» и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», Supercam. Кроме того, 2 ракеты «Калибр» ударили вчера по целям в городе Умань.
Естественно, украинские военные не стали распространяться о том, в какие именно объекты ночью попали российские ракеты. Но известно, что прилеты фиксировались местными жителями во многих городах Украины, от Харькова до Львова, что опровергает заявления командования ВСУ о том, что якобы почти все ракеты и почти все дроны удалось уничтожить с помощью средств противовоздушной обороны.
На самом деле, было поражено большое количество целей военного назначения, и если проанализировать информацию о прилетах, то понятно, что в большинстве регионов Украины силам ПВО ВСУ не удалось защитить от ударов ВС РФ цели военного назначения. Например, были поражены аэродром с беспилотниками ВСУ и пункты размещения личного состава украинских формирований, отведенного с территории оккупированной Херсонской области после наводнения.