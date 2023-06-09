Военное обозрение
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Командование ВСУ опять заявляет, что почти все выпущенные ВС РФ ночью по Украине ракеты и БПЛА якобы были сбиты

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Командование ВСУ опять заявляет, что почти все выпущенные ВС РФ ночью по Украине ракеты и БПЛА якобы были сбиты

В ночь на 9 июня ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам на территории Украины с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Утром факт прилетов официально подтвердило командование воздушных сил ВСУ.


Однако, в привычном для себя духе, украинские военные заявляют о том, что почти все выпущенные ВС РФ ночью по Украине ракеты и БПЛА якобы были сбиты. По утверждению украинских военных, удар был нанесен в период с 22.00 по 04.00, а ВС РФ использовали для нанесения удара по Украине беспилотные летательные аппараты «Shahed-136/131» и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55.

В командовании ВСУ утверждают, что всего ВС РФ запустили 6 крылатых ракет и 16 ударных БПЛА. Из них украинскими силами противовоздушной обороны якобы были уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, БПЛА «Ланцет» и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», Supercam. Кроме того, 2 ракеты «Калибр» ударили вчера по целям в городе Умань.

Естественно, украинские военные не стали распространяться о том, в какие именно объекты ночью попали российские ракеты. Но известно, что прилеты фиксировались местными жителями во многих городах Украины, от Харькова до Львова, что опровергает заявления командования ВСУ о том, что якобы почти все ракеты и почти все дроны удалось уничтожить с помощью средств противовоздушной обороны.

На самом деле, было поражено большое количество целей военного назначения, и если проанализировать информацию о прилетах, то понятно, что в большинстве регионов Украины силам ПВО ВСУ не удалось защитить от ударов ВС РФ цели военного назначения. Например, были поражены аэродром с беспилотниками ВСУ и пункты размещения личного состава украинских формирований, отведенного с территории оккупированной Херсонской области после наводнения.
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8 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:00
    +2
    Насколько я понимаю, у нас теперь есть чем с точностью до метра проконтролировать в какой степени ракеты "не долетели", если это так, то можно просто рассылать фотки с указанием адресов.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 08:03
      +2
      Цитата: Романенко
      то можно просто рассылать фотки с указанием адресов.
      кому и зачем?)
      Это дежурная риторика для населения. Буквалистов там не бывает %)
      Иначе бы военными это читалось как "давай еще", а западом как "пво в достатке".
  2. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:05
    -1
    Почти! Почти! Почти! В который раз. Жаль у нас сейчас нет Пушкиных, с его юмором и талантом. Тот из слово ПОЛУ сделал шедевр. Полуподлец, но есть надежда что будет полный наконец.
    1. Prapor
      Prapor Сегодня, 08:42
      0
      Пушкин то да! Сила мысли! Вот как он произносил в обществе слово ЖОПА.... Когда на него обращались недоуменные взгляды, он цитировал: Желаю Обществу Приятного Аппетита! Сейчас таких талантов нет...
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 09:05
        0
        неверно )
        афедрон
        стих Ты и я
        в нем он клеймит царя за то, что сам же делать не перестает
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:24
    +1
    Почти всЁ сбили, а подрывались кондиционеры.
  4. Юрий Хучев
    Юрий Хучев Сегодня, 08:41
    0
    Брешут как дышат, опять наверное банкой с помидорами.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:10
    0
    Такие сообщения (любой стороны, отмечу!) чаще всего бывают двух типов
    Первый если требуется показать профессионализм военных и качество техники:
    - Все ракеты уничтожены, а те полторы, которые прорвались, упали где-то в лесополосе, не причинив никому вреда
    Второй, если требуется вызвать общественный резонанс:
    - Противник выбирает целью мирных жителей, тысячи людей остались без крова, больницы переполнены...
    Тот факт, что первый тип не всегда совмещается со вторым, обычно мало кого интересует