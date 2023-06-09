Российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» уничтожил радиолокационную станцию Hensoldt TRML-4D ЗРК IRIS-T. В связи с этим украинское руководство было вынуждено начать переговоры с Германией о возможности использования других РЛС западного производства для тех нескольких пусковых установок ЗРК IRIS-T, которые все еще остаются целыми. Также идут переговоры о новых поставках.
Таким образом, последствия применения российских беспилотников для украинской системы противовоздушной обороны оказались весьма печальными. ПВО ВСУ вообще не везет. То российскими гиперзвуковыми ракетами были уничтожены пусковые установки ЗРК Patriot, то был нанесен удар беспилотником по РЛС Hensoldt TRML-4D ЗРК IRIS-T.
Киевский режим, вероятно, с большим разочарованием для себя начинает понимать, что западные системы ПВО не стали и вряд ли станут «панацеей» от воздушных ударов ВС РФ. В том количестве, которое могло бы прикрыть небо даже над одним Киевом, Украине западные комплексы противовоздушной обороны никогда не передадут, а нынешнего количества ЗРК явно недостаточно для решения задач ПВО.
Более того, западные противовоздушные комплексы успешно уничтожаются российскими ракетными и дроновыми ударами. Запад, в свою очередь, вряд ли горит желанием передавать Украине большую часть своего оборудования ПВО, учитывая его высокую стоимость и ограниченное количество таких систем в распоряжении самих западных государств.
Понятно, что Германия, вероятно, передаст РЛС для остающихся пусковых установок. Но если они будут опять уничтожены, то скоро встанет вопрос о том, что и европейским странам передавать Украине будет просто нечего. К тому же, оппозиционные политики и в США, и в Европе давно настаивают на сокращении военных поставок Украине из-за их дороговизны в первую очередь.