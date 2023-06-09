Военное обозрение
Войти Регистрация

Украина вынуждена просить у Германии новые радиолокационные станции после уничтожения российским БПЛА «Ланцет» РЛС ЗРК IRIS-T

21
Украина вынуждена просить у Германии новые радиолокационные станции после уничтожения российским БПЛА «Ланцет» РЛС ЗРК IRIS-T

Российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» уничтожил радиолокационную станцию Hensoldt TRML-4D ЗРК IRIS-T. В связи с этим украинское руководство было вынуждено начать переговоры с Германией о возможности использования других РЛС западного производства для тех нескольких пусковых установок ЗРК IRIS-T, которые все еще остаются целыми. Также идут переговоры о новых поставках.


Таким образом, последствия применения российских беспилотников для украинской системы противовоздушной обороны оказались весьма печальными. ПВО ВСУ вообще не везет. То российскими гиперзвуковыми ракетами были уничтожены пусковые установки ЗРК Patriot, то был нанесен удар беспилотником по РЛС Hensoldt TRML-4D ЗРК IRIS-T.

Киевский режим, вероятно, с большим разочарованием для себя начинает понимать, что западные системы ПВО не стали и вряд ли станут «панацеей» от воздушных ударов ВС РФ. В том количестве, которое могло бы прикрыть небо даже над одним Киевом, Украине западные комплексы противовоздушной обороны никогда не передадут, а нынешнего количества ЗРК явно недостаточно для решения задач ПВО.

Более того, западные противовоздушные комплексы успешно уничтожаются российскими ракетными и дроновыми ударами. Запад, в свою очередь, вряд ли горит желанием передавать Украине большую часть своего оборудования ПВО, учитывая его высокую стоимость и ограниченное количество таких систем в распоряжении самих западных государств.

Понятно, что Германия, вероятно, передаст РЛС для остающихся пусковых установок. Но если они будут опять уничтожены, то скоро встанет вопрос о том, что и европейским странам передавать Украине будет просто нечего. К тому же, оппозиционные политики и в США, и в Европе давно настаивают на сокращении военных поставок Украине из-за их дороговизны в первую очередь.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ministerie van Defensie
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. pin_code
    pin_code Сегодня, 08:17
    +4
    Украина вынуждена просить у Германии новые радиолокационные станции после уничтожения российским БПЛА «Ланцет» РЛС ЗРК IRIS-T.. У меня вопрос, а что они могут производить?, кроме сероводорода..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:35
      +2
      Киевский режим, вероятно, с большим разочарованием для себя начинает понимать, что западные системы ПВО не стали и вряд ли станут «панацеей» от воздушных ударов ВС РФ.


      Тогда зачем шароварные их выпрашивают если реально низкая эффективность ? Чтоб було ?
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:50
        0
        Западные ЗРК ПВО лишают Россию господства в воздухе. А без господства в воздухе ВС РФ упираются в позиционный тупик. Так что Запад и дальше будет поставлять ЗРК Украине.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:51
        +1
        Цитата: Nexcom
        Тогда зачем шароварные их выпрашивают

        Украина вынуждена просить у Германии новые радиолокационные станции

        Даже если у хлопцИв все есть, их национальная забава - выпрашивать, выпрашивать и выпрашивать yes
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:17
    +5
    Киевский режим, вероятно, с большим разочарованием для себя начинает понимать, что западные системы ПВО не стали и вряд ли станут «панацеей»

    Это только цветочки, а вот когда начнут понимать с кем они вообще связались, когда поймут, что навечно в рабстве у педофашистского еврогейского режима, когда подсчитают во сколько им все это обошлось и еще обойдется, тогда все только и начнется.
    1. ian
      ian Сегодня, 08:22
      +6
      Да им плевать. Берут, просят, требуют и выпрашивают те, кто не собирается ничего отдавать. По окончании этого шоу они планируют переехать в Майами, пить виски под пальмами и трогать мулаток за упругий зад. Отдавать будут не они, а страна. А страной на тот момент будет управлять кто то другой. Ну или вовсе ее не будет. А "нету тела-нету дела...."
  3. pin_code
    pin_code Сегодня, 08:22
    +2
    Да и вообще всяким Германиям(совокупное не до нато) нужно будет выставить счёт за каждого погибшего и потерявшего трудоспособность гражданина РФ. Это будет справедливо.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:48
      0
      Главное никто не узвучивает, что будет делать Запад, когда истрия Украины наконец закончится.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:28
    +1
    Мне кажется, уже выработалось устойчивое словосочетание - "украина- просить". Когда говорим -"украина", подразумеваем "просить". Когда говорим - 'просить"- подразумеваем -"украина".
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:32
    +3
    Селюки всегда были попрошайками, а в данной ситуации, когда они себя возомнили щитом прикрывающим запад (хотя в данном случае правильнее это назвать дурацкий лоб, который решили разбить о российский дверной косяк) они еще и начали требовать. Требуют, конечно, не у хозяев-англосаксов, у этих слезно клянчат.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:55
      +1
      Цитата: убей фашиста
      Селюки всегда были попрошайками

      Заметили, что все меньше и меньше разговоров про "братский" народ winked
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:33
    +1
    Такие победные реляции у Украины - "мы сбили" и вот опять просят. Вопрос: "Чем тогда сбивали все и везде?" )))
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:56
      +1
      Цитата: Егоза
      Такие победные реляции у Украины - "мы сбили" и вот опять просят. Вопрос: "Чем тогда сбивали все и везде?" )))

      Искать в их поведении логику и благоразумие - пустая трата времени.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:39
    +2
    Украина вынуждена просить у Германии новые радиолокационные станции
    Украине это (просить) не в первой и технология попрошайничества отработана до автоматизма. Ну, а немцам, как и другим европейцам не привыкать удовлетворять украинские хотелки. Так, что одни не постесняются, а вторые не переломятся.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:58
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Украина вынуждена просить у Германии новые радиолокационные станции
      Украине это (просить) не в первой и технология попрошайничества отработана до автоматизма. Ну, а немцам, как и другим европейцам не привыкать удовлетворять украинские хотелки. Так, что одни не постесняются, а вторые не переломятся.

      Так и будет, пока и одни и вторые просыпаются и ложатся спать с одной мыслью, как навредить России.
      hi
  8. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:45
    +1
    Да чтоб вы все немцы, то есть бандеровцы и фрицы, холодными утром проснулись.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:00
      +1
      Цитата: nellyjuri
      Да чтоб вы все немцы, то есть бандеровцы и фрицы, холодными утром проснулись.

      Что-бы они утром были холодными, нужно их вечером хорошо подогреть. bully
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:46
    0
    Дадут столько, сколько им влезет!
    Западу дешевле такая локальная ситуация, они давно о ней мечтали
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:12
      +2
      Цитата: 75Сергей
      Западу дешевле такая локальная ситуация, они давно о ней мечтали

      Мечтали, то, да! Западу нужно, чтобы Украина отработала финансирование кровью русских. Но, вот с дешевизной произошла неувязочка.
      Затраты большие, но они размазаны на многие страны. В финансовом плане спонсоры еще долго смогут поддерживать украинцев на плаву. Однако провал украинского контрнаступления разрушит эту стратегию, в таком случае у Украины больше не будет людских ресурсов для компенсации потерь.
      Если у ВСУ не будет успеха, то для западных спонсоров их поддержка превратится в деньги на ветер.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:06
    0
    Дай дураку хрен стеклянный - и хрен разобьет и руки порежет
  11. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:25
    0
    Украина вынуждена просить у Германии

    Как сказал медведь потрясённо глядя на бегемота: "Эх, такой бы пастью - да медку хлебнуть!" laughing