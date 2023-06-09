Британская пресса: Великобритания участвовала в разработке дрона-камикадзе Shahed-136, применяемого Россией для ударов по Украине

Иранские дроны-камикадзе, в том числе и Shahed-136, который в России называется "Герань-2" и используется в для нанесения ударов по военным объектам Украины, были разработаны при участии Великобритании. Об этом сообщает The Jewish Chronicle.
Британское издание провело исследование и пришло к выводу, что иранские дроны-камикадзе, которыми Россия наносят удары по Украине, созданы с помощью британских специалистов, участвующих так или иначе в их разработке. Согласно расследованию, не менее одиннадцати британских ведущих вузов, включая Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона, были привлечены к разработкам.
Несмотря на то, что в Великобритании действует запрет на передачу военных технологий Ирану, британские вузы подготовили для Тегерана не менее 16 научных исследований, которые были использованы для создания беспилотников. Сообщается, что британцы прияли участие в создании двигателей, увеличением дальности, скорости и высоты полета, в том числе и для Shahed-136. Все работы финансировались Ираном.
Всплывшие факты уже заинтересовали британскую оппозицию, которая требует тщательного расследования участия Великобритании в разработке беспилотников для Ирана. В правительстве страны от обвинений открестились заявив, что не приемлют виды сотрудничества, которые ставят под угрозу национальную безопасность страны. В Лондоне запахло очередным скандалом.
Стоит отметить, что российские войска весьма активно используют беспилотники "Герань-2", технологию изготовления которых России передал Иран. По крайней мере, так заявляют на Западе. Наши и иранцы по-прежнему молчат, никак не комментируя появление данных дронов на вооружении ВС России. В этой ситуации остается только сказать спасибо британцам за оказанную помощь в нанесении ударов по военным объектам Украины.