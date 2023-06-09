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Британская пресса: Великобритания участвовала в разработке дрона-камикадзе Shahed-136, применяемого Россией для ударов по Украине

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Британская пресса: Великобритания участвовала в разработке дрона-камикадзе Shahed-136, применяемого Россией для ударов по Украине

Иранские дроны-камикадзе, в том числе и Shahed-136, который в России называется "Герань-2" и используется в для нанесения ударов по военным объектам Украины, были разработаны при участии Великобритании. Об этом сообщает The Jewish Chronicle.


Британское издание провело исследование и пришло к выводу, что иранские дроны-камикадзе, которыми Россия наносят удары по Украине, созданы с помощью британских специалистов, участвующих так или иначе в их разработке. Согласно расследованию, не менее одиннадцати британских ведущих вузов, включая Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона, были привлечены к разработкам.

Несмотря на то, что в Великобритании действует запрет на передачу военных технологий Ирану, британские вузы подготовили для Тегерана не менее 16 научных исследований, которые были использованы для создания беспилотников. Сообщается, что британцы прияли участие в создании двигателей, увеличением дальности, скорости и высоты полета, в том числе и для Shahed-136. Все работы финансировались Ираном.

Всплывшие факты уже заинтересовали британскую оппозицию, которая требует тщательного расследования участия Великобритании в разработке беспилотников для Ирана. В правительстве страны от обвинений открестились заявив, что не приемлют виды сотрудничества, которые ставят под угрозу национальную безопасность страны. В Лондоне запахло очередным скандалом.

Стоит отметить, что российские войска весьма активно используют беспилотники "Герань-2", технологию изготовления которых России передал Иран. По крайней мере, так заявляют на Западе. Наши и иранцы по-прежнему молчат, никак не комментируя появление данных дронов на вооружении ВС России. В этой ситуации остается только сказать спасибо британцам за оказанную помощь в нанесении ударов по военным объектам Украины.
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16 комментариев
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  1. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 08:19
    +4
    Вот это поворот)))))))))))))))))))
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 08:38
      +6
      Ага! Главное в любом расследовании не выйти на самих себя.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:51
      +2
      Цитата: Dmitrii
      Вот это поворот)))))))))))))))))))

      Оказывается, это Великобритания бомбит фашистскую Украину. laughing
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:22
    +2
    Великобритания участвовала в разработке дрона-камикадзе Shahed-136

    Это они что, на всякий случай?
    А вдруг не получится по ихнему, так они напомнят - это, дескать, мы вам помогали... Так что-ли?
    А с другой стороны, должна же быть хоть какая-то польза от этого поганого острова.
    1. Бамблби
      Бамблби Сегодня, 09:22
      0
      Все люди хотят, чтобы было по ихнему, но по ихнему не будет, потому что нет такого слова.
  3. Наган
    Наган Сегодня, 08:23
    +1
    Об этом сообщает The Jewish Chronicle.
    И тут евреи отметились. Впрочем, понятно, у аятолл с евреями давние разногласия.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:40
      +1
      "...Не сошлись в толковании одного места из Блаженного Августина..." (с)
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:25
    +1
    Ну отлично! Бриты, типа, подарили нам технологии производства беспилотников, а матрасы гиперзвук. Причем матрасы выглядят совсем опущенцами, т.к. технологии гиперзвука мы у них якобы слямзили, при этом воплотив их в жизнь, а матрасня почему-то буксует по сей день.
  5. JustMe
    JustMe Сегодня, 08:30
    +2
    До недавнего времени я использовал довольно простой способ оценки интеллектуального потенциала страны. Когда я тащил технические книги для себя с пиратского источника - (dsp.narod.ru) там был индикатор с каких стран народ качает и в каких количествах.
    Я посмотрел сколько народа качает с Израиля и сколько народа с Ирана. С Ирана было конечно меньше - примерно 30% от Израиля, что в целом весьма неплохо.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:32
    +2
    Об этом сообщает The Jewish Chronicle

    Jewish Chronicle - англо-еврейский периодический орган (еженедельник) в Лондоне на английском языке, выходящий с ноября 1841 года.

    Как говорится "комментарии излишни" ... recourse
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:42
    +1
    Есть ощущение, что США и ЕС теперь должны ввести против Великобритании санкции. И спортсмены Британские должны теперь выступать без флага. Наверное.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:42
    0
    Оппозиция требует расследования, а власть предержащие за сотрудничество с Ираном?!
    Фигня какая ¯\_(ツ)_/¯
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    0
    были разработаны при участии Великобритании
    Ну вот опять для Киева зрада подкралась со спины. Главные "союзники" и наставники темных дел подложили такую свинью, которая аукнулась через несколько лет. Ну вот как "честному, простодушному и доверчивому" украинцу теперь верить "друзьям"? Остается в целях компенсации за нанесенный ущерб российскими ударами потребовать от Британии много (очень много) ракет с дальностью до 500 км и бесплатно.
  10. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 08:53
    +1
    Британские учёные не только могут тверк танцевать ,но и помогать персам в создании беспилотников.
  11. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 08:59
    +2
    Сообщается, что британцы прияли участие в создании двигателей, увеличением дальности, скорости и высоты полета, в том числе и для Shahed-136. Все работы финансировались Ираном.

    Напрямую или через подставные лица? Хотя, уверен, что подставные, т.ч. к учёным тут претензий никаких, скорее к разведке которая должны была выявить на ранних сроках.

    А что дорогая редакция скажет по поставкам российского алюминия и титана (с разрешения МОРФ) и транзиту китайских редкозёмов в НАТО через территорию РФ, фирмам которые делаю вооружение применяемое потом на Украине против российских войск?
  12. kalakutas
    kalakutas Сегодня, 09:12
    0
    Так вот где собака порылась, а я то думаю почему геранька так Вулкан от Авро напоминает...
  13. Комментарий был удален.