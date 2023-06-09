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Власти Судана объявили посланника ООН персоной нон грата, обвинив его в «разжигании гражданской войны»

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Власти Судана объявили посланника ООН персоной нон грата, обвинив его в «разжигании гражданской войны»

Специальный представитель Организации Объединенных Наций (ООН) Волкер Пертес объявлен правительством Судана «персоной нон грата». Ранее дипломат был обвинен суданскими властями в том, что он якобы способствует «разжиганию гражданской войны» в стране. Хартум потребовал отставки Пертеса с занимаемой должности.


Деятельность миссии ООН в Судане еще с конца 2022 года вызывала резкое недовольство суданской военно-политической элиты. Против присутствия представителей международной организации в стране выступали и влиятельные в Судане исламские радикалы.

В мае 2023 года лидер военного правительства Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан даже направил специальное письмо в ООН. В письме он обвинил посланника Пертеса в том, что тот способствует эскалации боевых действий между правительственными войсками страны и Силами быстрого реагирования, которыми командует генерал Мохаммед Хамдан Дагло.

По утверждению генерала Бурхана, Пертес занимался предоставлением ложных отчетов в ООН, и именно заявления посланника международной организации подтолкнули генерала Дагло начать вооруженный мятеж. То есть, считает Бурхан, представитель ООН несет прямую ответственность за разгоревшийся в стране конфликт.

Естественно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно вставал на защиту Пертеса. Ведь посланник, по крайней мере, по официальной версии международной организации, как раз пытается урегулировать конфликт, против чего выступают обе противоборствующие стороны. Но Хартум, в конечном итоге, не стал прислушиваться к аргументам ООН.

С 8 июня 2023 года Волкер Пертес объявлен персоной нон грата в Судане со всеми вытекающими последствиями. Поскольку в этот день Пертес находился в Аддис-Абебе, в соседней Эфиопии, ему могут просто не позволить вернуться в страну.

По утверждению западных СМИ, миссия ООН в Судане якобы содействовала переходу страны к «демократии», чему препятствовала деятельность военных кругов. Боевые действия в Судане продолжаются до сих пор, в них гибнут как военные, так и мирные жители.

Более 1,5 миллионов человек стали беженцами, в том числе 1,2 млн суданцев перемещены внутри страны и еще около 425 тысяч человек бежали за пределы Судана. В ООН утверждают, что в стране разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Например, около 25 млн человек нуждаются в помощи и защите.
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8 комментариев
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  1. Serafim
    Serafim Сегодня, 08:48
    +5
    Разжигателя войны не мешало бы публично осудить, приговорить и съесть, чтобы другим не повадно было.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:58
      +2
      Дожили. Теперь ООН, организация которая должна стоять на страже мира, разжигает войны. Нобелевскую премию мира всегда вручали кровавым маньякам и палачам. Война на Украине финансируется из европейского фонда мира.
      По-западному: мир=война, бог=дьявол и т.д. и т.п. Просто какие-то сатанисты. am
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 09:18
        0
        Америкосы "прихватизировали" ООН так, чего еще ждать от "их спецпредставителей". Что прикажут, то и творят.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 09:08
      +1
      Цитата: Serafim
      Разжигателя войны не мешало бы публично осудить, приговорить и съесть, чтобы другим не повадно было.

      Судя по фотографии фенотип не особо людоедский у суданцев.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 09:15
      +1
      Ну хоть кто-то начал гнать их взашей.
      Надо было в своё время ДНР и ЛНР также поступить с ОБСЕ, может больше жизней своих граждан сохранили.
    4. Комментарий был удален.
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:55
    +2
    Нигра в чём-то прав. Репутация всевозможных международных организаций нынче упал ниже плинтуса. Что ООН, что МАГАТЭ, что МОК. Одни лицемерные трансгендеры, выполняющие мутные схемы по заказу США.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:05
    +2
    Посланнику ООН и лично Гутерриша указали на дверь, а проще дали дипломатического пинка. И оказывается есть за что
    Пертес занимался предоставлением ложных отчетов в ООН
    Это напоминает деятельность еще одних "посланников" только из ОБСЕ работавших на Донбассе. Те помимо ложных отчетов еще активно занимались разведдеятельностью в пользу ВСУ.
  4. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 09:15
    +1
    Ну если западные СМИ утверждают, значит военные Судана однако говорят правду