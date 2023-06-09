Власти Судана объявили посланника ООН персоной нон грата, обвинив его в «разжигании гражданской войны»

Специальный представитель Организации Объединенных Наций (ООН) Волкер Пертес объявлен правительством Судана «персоной нон грата». Ранее дипломат был обвинен суданскими властями в том, что он якобы способствует «разжиганию гражданской войны» в стране. Хартум потребовал отставки Пертеса с занимаемой должности.Деятельность миссии ООН в Судане еще с конца 2022 года вызывала резкое недовольство суданской военно-политической элиты. Против присутствия представителей международной организации в стране выступали и влиятельные в Судане исламские радикалы.В мае 2023 года лидер военного правительства Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан даже направил специальное письмо в ООН. В письме он обвинил посланника Пертеса в том, что тот способствует эскалации боевых действий между правительственными войсками страны и Силами быстрого реагирования, которыми командует генерал Мохаммед Хамдан Дагло.По утверждению генерала Бурхана, Пертес занимался предоставлением ложных отчетов в ООН, и именно заявления посланника международной организации подтолкнули генерала Дагло начать вооруженный мятеж. То есть, считает Бурхан, представитель ООН несет прямую ответственность за разгоревшийся в стране конфликт.Естественно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно вставал на защиту Пертеса. Ведь посланник, по крайней мере, по официальной версии международной организации, как раз пытается урегулировать конфликт, против чего выступают обе противоборствующие стороны. Но Хартум, в конечном итоге, не стал прислушиваться к аргументам ООН.С 8 июня 2023 года Волкер Пертес объявлен персоной нон грата в Судане со всеми вытекающими последствиями. Поскольку в этот день Пертес находился в Аддис-Абебе, в соседней Эфиопии, ему могут просто не позволить вернуться в страну.По утверждению западных СМИ, миссия ООН в Судане якобы содействовала переходу страны к «демократии», чему препятствовала деятельность военных кругов. Боевые действия в Судане продолжаются до сих пор, в них гибнут как военные, так и мирные жители.Более 1,5 миллионов человек стали беженцами, в том числе 1,2 млн суданцев перемещены внутри страны и еще около 425 тысяч человек бежали за пределы Судана. В ООН утверждают, что в стране разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Например, около 25 млн человек нуждаются в помощи и защите.