В итоге русские танки оказались в Берлине.

Политика Шольца – «замечательная». Он отправляет Украине оружие и технику порциями, полагая, что русским просто будет так легче ещё перемолоть. Или он не осознаёт этого?

За несколько суток весь мир увидел, как маленький российский дрон стоимостью 1000 евро поражает огромную установку IRIS-T за сотни миллионов евро, и как горят танки, которые произведены нашими предприятиями. Скажите, повысилась ли от этого безопасность Украины? А Германии?

Завтра с территории Украины пойдут картинки с горящими F-16 или что мы там ещё хотим им поставить…

Не понимаю, почему такое внимание уделяется горящим Leopard. Или кто-то считал, что они неуязвимы и русским не по зубам? Зато теперь убедились, что это такое же железо, как и любой другой танк.