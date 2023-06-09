Немецкие читатели реагируют на публикацию в прессе ФРГ об уничтожении танков Leopard в Запорожской области

Немецкая пресса публикует статьи, в которых рассказывает своим читателям о ходе боёв на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Наиболее активно обсуждается тема использования украинскими войсками немецких танков Leopard.
Издание Bild публикует статью, проиллюстрированную кадрами с уничтоженными танками «Леопард» в районе запорожского города Орехов. Автор пишет, что зафиксировано первое уничтожение российскими войсками танков немецкого производства в ходе украинского конфликта.
Эта информация вызвала оживлённое обсуждение среди немецких читателей.
В комментариях, в частности, идёт отсылка к выступлениям депутатов Бундестага от партий «Левые» и «Альтернатива для Германии», ещё в 2022 году предупреждавших, что немецкие танки «снова будут гореть в украинских степях, и весь мир будет наблюдать за этим как за поражением немецкой техники». В своё время немецкий депутат П.Бистрон напоминал парламентариям в Бундестаге о том, чем уже заканчивалась отправка немецких танков на борьбу с русскими:
В итоге русские танки оказались в Берлине.
Комментарии немецких читателей к публикациям в прессе ФРГ:
Политика Шольца – «замечательная». Он отправляет Украине оружие и технику порциями, полагая, что русским просто будет так легче ещё перемолоть. Или он не осознаёт этого?
За несколько суток весь мир увидел, как маленький российский дрон стоимостью 1000 евро поражает огромную установку IRIS-T за сотни миллионов евро, и как горят танки, которые произведены нашими предприятиями. Скажите, повысилась ли от этого безопасность Украины? А Германии?
Завтра с территории Украины пойдут картинки с горящими F-16 или что мы там ещё хотим им поставить…
Не понимаю, почему такое внимание уделяется горящим Leopard. Или кто-то считал, что они неуязвимы и русским не по зубам? Зато теперь убедились, что это такое же железо, как и любой другой танк.