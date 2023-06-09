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Немецкие читатели реагируют на публикацию в прессе ФРГ об уничтожении танков Leopard в Запорожской области

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Немецкие читатели реагируют на публикацию в прессе ФРГ об уничтожении танков Leopard в Запорожской области

Немецкая пресса публикует статьи, в которых рассказывает своим читателям о ходе боёв на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Наиболее активно обсуждается тема использования украинскими войсками немецких танков Leopard.

Издание Bild публикует статью, проиллюстрированную кадрами с уничтоженными танками «Леопард» в районе запорожского города Орехов. Автор пишет, что зафиксировано первое уничтожение российскими войсками танков немецкого производства в ходе украинского конфликта.



Эта информация вызвала оживлённое обсуждение среди немецких читателей.

В комментариях, в частности, идёт отсылка к выступлениям депутатов Бундестага от партий «Левые» и «Альтернатива для Германии», ещё в 2022 году предупреждавших, что немецкие танки «снова будут гореть в украинских степях, и весь мир будет наблюдать за этим как за поражением немецкой техники». В своё время немецкий депутат П.Бистрон напоминал парламентариям в Бундестаге о том, чем уже заканчивалась отправка немецких танков на борьбу с русскими:

В итоге русские танки оказались в Берлине.

Комментарии немецких читателей к публикациям в прессе ФРГ:

Политика Шольца – «замечательная». Он отправляет Украине оружие и технику порциями, полагая, что русским просто будет так легче ещё перемолоть. Или он не осознаёт этого?

За несколько суток весь мир увидел, как маленький российский дрон стоимостью 1000 евро поражает огромную установку IRIS-T за сотни миллионов евро, и как горят танки, которые произведены нашими предприятиями. Скажите, повысилась ли от этого безопасность Украины? А Германии?

Завтра с территории Украины пойдут картинки с горящими F-16 или что мы там ещё хотим им поставить…

Не понимаю, почему такое внимание уделяется горящим Leopard. Или кто-то считал, что они неуязвимы и русским не по зубам? Зато теперь убедились, что это такое же железо, как и любой другой танк.
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24 комментария
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 08:56
    +1
    Очевидные вещи пишут....................
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:01
      +2
      Цитата: Snay
      Очевидные вещи пишут....................

      Леопардом засадили в пердаки. laughing
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:03
      +2
      Очевидные вещи пишут..

      Ну это как модно говорить сейчас : Вырвано из контекста. Это же единичные высказывания и на суть вещей не влияет. Как шло оружие на краину так и идёт .
      1. Бамблби
        Бамблби Сегодня, 09:19
        +1
        Да и к чему публиковать отдельные комментарии? Можно ведь зарегистрироваться и дать любой отзыв)))
    3. кредо
      кредо Сегодня, 09:12
      +2
      В своё время немецкий депутат П.Бистрон напоминал парламентариям в Бундестаге о том, чем уже заканчивалась отправка немецких танков на борьбу с русскими:

      Кстати, депутаты тогда засмеяли Бистрона.
      Видимо история действительно никого и ни чему не учит и вместо того, чтобы остановиться немецкая власть будет до последнего заваливать Украину своим высокотехнологичным хламом.
      Некому дать им по башке. angry Зажрались.
  2. ALEXX.
    ALEXX. Сегодня, 08:57
    +3
    Да, все правильно леопарды это обычное железо, хоть и немецкое.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 09:01
      +1
      Интереснее на легендарный "чобхэм" посмотреть, уж так нахваливали
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 09:06
      +2
      Это "железо" - распиарено так, что у некоторых дух захватывает. Пусть еще больше горят, как наши деды и прадеды с подобной техникой разбирались.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:59
    +11
    Плохой ли танк "Леопард"? - Вовсе нет, он отличный по совокупности ТТХ. Но и Германия проиграла Вторую Мировую не оттого, что у неё были плохие танки...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:07
      +3
      Так и "Тигр"был передовым танком своего времени.С мощным орудием и отличной оптикой ..Только несколько сот танков не могут сделать победу...Её делают люди и массовое производство.И героизм воинов на фронте
  4. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 09:02
    +2


    Пожароопасная ситуация в Запорожских лесах сегодня. Особенно если вы передвигаетесь на немецких танках Леопард (С_во_Ф)
  5. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 09:03
    +2
    Не понимаю, почему такое внимание уделяется горящим Leopard. Или кто-то считал, что они неуязвимы и русским не по зубам? Зато теперь убедились, что это такое же железо, как и любой другой танк.

    Всетаки приятно что в Германии все еще остались адекватные люди, еже бы на ВО таких было бы побольше.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:09
      +1
      Адекватные люди есть везде.Только не везде их слушают.
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:25
      0
      Да как-то адекватность не просматривается, никто не написал, что Германия поддерживает фашизм и нацизм на Украине.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:05
    +5
    Очередной "нож в псину". Ципсоте становится все сложнее доказывать, что горят мирные сноповязалки.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 09:28
      0
      Очередной "нож в псину". Ципсоте становится все сложнее доказывать, что горят мирные сноповязалки.

      Разве "ципсота" выложила удар птуром по "сноповязалке", демонстрируя качество оптики, приведшее к ошибке распознавания? Наличие уничтоженной военной техники никак это не отменит.
  7. Аскер
    Аскер Сегодня, 09:08
    +1
    Все это не более чем болтовня, потом эти же ,,критики,, выберут ,,Аннленнепонятночтотакое,,и будут терпеть и плакать лишь бы сделать а-та-та русским. Нет смысла искать там хотя бы прагматиков, они все там летают в своем радужном, виртуальном раю.
  8. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 09:11
    +1
    Цитата: Roma-1977
    Германия проиграла Вторую Мировую

    И всё НАТО на украине проиграет, выхода у них - никакого.
  9. Трямс
    Трямс Сегодня, 09:12
    +1
    Их бы макнуть в их же прежние комменты, особенно на канале дэйли мэйл
    Он отправляет Украине оружие и технику порциями, полагая, что русским просто будет так легче ещё перемолоть. Или он не осознаёт этого?
    этот ваще против именно порционности, покучнее хочет

    из опубликованных тут нет тех, кто вообще против поддержки фашни Зе, потому что таких там нет
    за репутацию техники печалятся лишь
    а не подбили б танк, вообще б не парились
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:13
    0
    А буквально перед этим та же Bild опубликовало восторженную статью о том, что немецкие танки появились на ЛБС и теперь русским придется туго. "Леопард" кует украинскую победу и т.д., и т.п. И тут вдруг с горечью вынуждены признать, что оказывается немецкие танки так же, как и др. уничтожаются русскими и горят. Немцы заигрались в реваншизм и как бы все это не закончилось для них действительно
    В итоге русские танки оказались в Берлине.
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:13
    -2
    Немцы наступают на одни и те же грабли. Как во ВМВ никакие "Тигры" и "Пантеры" и всё военное вооружение не помогло победить Россию, так и сейчас и "Леопарды" и всё сверхтехнологичное вооружение НАТО не поможет победить Украине Россию. А вот очередной поход до Берлина из гипотетического может превратиться в реальный. Как правило самое невероятное почти всегда сбывается. yes fool stop soldier
  12. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:20
    0
    В итоге русские танки оказались в Берлине.

    Об этом в нонешние времена вам надо только молиться и надеяться.. Ибо в случае серьёзного конфликта - первой в Берлине окажется таки ядерная боеголовка..
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:22
    0
    И ни одна зараза, не сказала, что Германия своими поставками поддерживает нацистов!
    Есть ссылки на их форумы, буду туда писать и вести пропаганду там, с фотографиями "мирных чубатых".
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:28
    0
    Зе думал весь мир с ними - когда немцев косается лично ,то они начинают думать о себе,а если будет больше немецкой разбитой техники на видео,то может начаться истерика
    Запад видя свою разбитую технику ,без достижения результата ,все примеривает на себя.