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Очередной американский телеведущий обвинил Зеленского в попытке удержать власть путем подрыва дамбы Каховской ГЭС

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Очередной американский телеведущий обвинил Зеленского в попытке удержать власть путем подрыва дамбы Каховской ГЭС

Киевские власти и их западные партнеры упорно обвиняют Россию в разрушении дамбы на Каховской ГЭС. При этом на Банковой отвергают любые предложения провести независимое расследование и выяснить причину катастрофы, что уже выгладит весьма странным.


Впрочем, даже на Западе некоторые эксперты понимают, что подрыв Каховской дамбы был выгоден исключительно Киеву. Ведь затопление при разливе Днепра в основном коснулось российской территории. В свою очередь президент Украины получил дополнительный повод обвинить руководство нашей страны и заработать себе дополнительные политические очки.

Собственно говоря, именно об этом заявил американский телеведущий Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News. По мнению журналиста, Владимир Зеленский пытается удержать власть путем подрыва Каховской ГЭС.

При этом как выразился Моррис, разрушая плотину гидроэлектростанции, Киев и НАТО даже не задумывались о том, к чему может привести подобная техногенная катастрофа.

Тысячи невинных людей погибнут в близлежащих городах

- заявил журналист, добавив, что многие попросту недооценивают силу воды.

Напомним, дамба Каховской ГЭС была повреждена ранним утром 6 июня. На сегодняшний день из районов затопления (порядка 35 населенных пунктов) уже эвакуированы несколько тысяч человек. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, что ранее в подрыве дамбы на Каховском водохранилище и в попытки узурпировать власть киевский режим обвинил и другой американский ведущий - Такер Карслон, что вызвало негодование в Киеве.
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11 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:14
    +2
    Наверное, я тупой, но не очень понимаю связь подрыва дамбы и желания фюрера Зеленского удержать власть. recourse
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:21
      +3
      Цитата: Pharmacist
      но не очень понимаю связь подрыва дамбы и желания фюрера Зеленского удержать власть.

      Не спешите, подумайте еще раз. winked А, уж если и потом не поймете, то очевидно спорить с Вашим утверждением
      Цитата: Pharmacist
      Наверное, я тупой
      не буду. no
    2. кредо
      кредо Сегодня, 09:22
      +2
      Цитата: Pharmacist
      Наверное, я тупой, но не очень понимаю связь подрыва дамбы и желания фюрера Зеленского удержать власть. recourse

      Ну, во-первых, этот шут в футболке никогда не признавался в том, что это по его команде подорвали ГЭС.
      А во-вторых, этим террористическим актом он пытался себя выгородить как защитника гражданского населения, которому угрожают злые русские.
      Пока что основная масса западных СМИ придерживается именно этой версии, а не нашей.
      Моррис и Такер редкое исключение в англосаксонских СМИ.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:37
        0
        Удерживать ему власть такими путями не нужно. Хотя если заходить со стороны что его поставили изза и удержание власти связано с их желанием то поднятие медийного шума там становится понятно. Вот она западная "демократия"
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:14
    -1
    Не понял какая связь между подрывом дамбы и удержанием власти. Тем более когда речь про текущую Украину, где давно и следа нет прежней грызни нескольких олигархов, там всё на внешнем управлении.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:24
      0
      Цитата: Копчёный
      Не понял какая связь между подрывом дамбы и удержанием власти.

      Зеленскому нужен был хоть какой-то, но успех... со всеми вытекающими. Что получилось реально, это другой вопрос. Его и обвинят в "попытке...".
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:26
      +1
      Цитата: Копчёный
      Не понял какая связь между подрывом дамбы и удержанием власти.

      Если поверхностно, то хунта, а значит и наркоман, у власти пока идёт война. Подорвали плотину, осложнили задачу российской армии, по освобождению Херсонской области, продлили войну.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 09:34
        0
        У ВС РФ есть задача освободить от текущей власти Херсонскую область или всю Украину? Вы серьёзно?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:21
    0
    Все чаще начинает звучать в американских СМИ о причастности Зеленского к этому преступлению. Европейские СМИ пока стойко придерживаются линии виновности России и ни кого более, но и там уже есть те кто конкретно указывает пальцем на Киев. Наверное поэтому Зеленский вдруг перехотел выступать в ООН с обвинениями России, т.к.очень многое говорит не в его пользу.
  4. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 09:21
    0
    Собственно говоря, именно об этом заявил американский телеведущий Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.

    Не слишком громкий титул для частного YouTube-канала, который ведет осужденный за мошенничество риэлтор?
  5. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 09:37
    0
    При этом как выразился Моррис, разрушая плотину гидроэлектростанции, Киев и НАТО даже не задумывались о том, к чему может привести подобная техногенная катастрофа.
    Как это не задумывались!? Они это прекрасно понимали и понимают. Это была одна из целей подрыва.