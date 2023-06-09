Тысячи невинных людей погибнут в близлежащих городах

Киевские власти и их западные партнеры упорно обвиняют Россию в разрушении дамбы на Каховской ГЭС. При этом на Банковой отвергают любые предложения провести независимое расследование и выяснить причину катастрофы, что уже выгладит весьма странным.Впрочем, даже на Западе некоторые эксперты понимают, что подрыв Каховской дамбы был выгоден исключительно Киеву. Ведь затопление при разливе Днепра в основном коснулось российской территории. В свою очередь президент Украины получил дополнительный повод обвинить руководство нашей страны и заработать себе дополнительные политические очки.Собственно говоря, именно об этом заявил американский телеведущий Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News. По мнению журналиста, Владимир Зеленский пытается удержать власть путем подрыва Каховской ГЭС.При этом как выразился Моррис, разрушая плотину гидроэлектростанции, Киев и НАТО даже не задумывались о том, к чему может привести подобная техногенная катастрофа.- заявил журналист, добавив, что многие попросту недооценивают силу воды.Напомним, дамба Каховской ГЭС была повреждена ранним утром 6 июня. На сегодняшний день из районов затопления (порядка 35 населенных пунктов) уже эвакуированы несколько тысяч человек. Спасательные работы продолжаются.Напомним, что ранее в подрыве дамбы на Каховском водохранилище и в попытки узурпировать власть киевский режим обвинил и другой американский ведущий - Такер Карслон, что вызвало негодование в Киеве.