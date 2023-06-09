В Молдавии проходит забастовка аграриев с требованием запретить ввоз сельхозпродукции с территории Украины

В Молдавии аграрии устроили акции протеста, требуя от руководства своей страны запретить экспорт сельхозпродукции с Украины. В частности, речь идёт о кукурузе, рапсе, подсолнухе и пшенице. Об этом сообщает молдавский телеканал Publika TV. Фермеры вывели свою технику на улицы, перекрыв, тем самым, проезд к таможне Леушены, что на границе с соседней Румынией.Помимо запрета на импорт украинской аграрной продукции, протестующие также обратились к властям с призывом оказать финансовую помощь пострадавшим хозяйствам, находящимся на грани банкротства. Сельхозпроизводители несут значительные убытки из-за переизбытка этой продукции на внутреннем рынке. По их словам, они уже достигли отметки в 100 млн евро (около 8,8 млрд рублей).Таким образом, молдавские фермеры выражают крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что все они не могут реализовать свою продукцию. Среди основных причин – работа трейдеров исключительно с продукцией украинского производства, которые не хотят закупать ни пшеницу, ни кукурузу у местных производителей, так как украинская дешевле.Как заявил молдавскому корреспонденту одного из немецких каналов исполнительный директор ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь, необходимо наладить эффективную работу единственного молдавского морского порта «Джурджулешты». По его словам, приоритет должен отдаваться исключительно молдавской продукции, в то время как на деле происходит обратное, поскольку порт занимается лишь транзитом продукции с Украины.Правоохранительные органы республики были вынуждены вмешаться в ситуацию, попросив трактористов разблокировать движение. Правительство республики уже отреагировало на происходящее, «пообещав выделить дополнительные субсидии на поддержку фермеров и решить накопившиеся проблемы в этом секторе».