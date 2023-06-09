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При ударе по железнодорожной станции Балаклея уничтожен вагон с боеприпасами и большое количество грузовых автомобилей

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При ударе по железнодорожной станции Балаклея уничтожен вагон с боеприпасами и большое количество грузовых автомобилей

Купянское направление как-то немного выпало из поля зрения на фоне происходящих событий на Запорожском и Южно-Донецком, тем не менее и здесь идут бои, российская армия наносит поражение противнику. Об этом сообщает пресс-служба группировки войск "Запад".


Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции Балаклея, куда прибыл воинский эшелон с техникой и боеприпасами для ВСУ. В результате удара по станции РСЗО "Торнадо-С" уничтожен вагон с боеприпасами, а также 15 грузовых автомобилей, которые должны были поступить на вооружение одной из частей ВСУ на данном участке. Возможно, что детонация боеприпасов привела к еще каким-то потерям, но на данный момент об этом ничего не известно.

Кроме того, наши поймали 103 бригаду теробороны ВСУ в момент ротации подразделений в районе Кисловки и Новой Тарасовки, что позволило уничтожить артиллерийское орудие и бронетехнику ВСУ, какую именно, не уточняется, скорей всего бронеавтомобили. Для уничтожения были применены дроны-камикадзе "Ланцет", также по позициям бригады отработали РСЗО "Град".

Накануне командование ВСУ провело переброску подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады с Красно-Лиманского направления на Купянское. По данным разведки, ВСУ планируют серию ударов на нескольких участках в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки ЛНР. Переброшенные подразделения должны усилить группировку противника.

Наши подразделения находятся в активной обороне, продвигаясь вперед и захватывая опорные пункты ВСУ на линии соприкосновения. Основные события разворачиваются в районе Купянска, где российские войска предпринимают усилия по выходу к городу. Противник оттягивает части и начинает выстраивать оборону вокруг этого населенного пункта.
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6 комментариев
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  1. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 09:12
    +1
    Накрылась логистика у чубатых! Хотели прямо из вагона на 15 грузовиках развезти боеприпасы по частям -не вышло!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:15
      +2
      Противник оттягивает части и начинает выстраивать оборону вокруг этого населенного пункта.

      Тут с одной стороны и спешить не надо, что-бы беречь бойцов, но с другой стороны ворваться на укрепрайоны на плечах противника тоже, как вариант упускать глупо.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 09:16
      +3
      Ланцетов надо больше в войсках. Так же нужно чтото покрупнее ланцета для уничтожения техники. После ланцета есть шанс восстановления техники.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 09:25
      0
      Цитата: Peter1First
      Накрылась логистика у чубатых! Хотели прямо из вагона на 15 грузовиках развезти боеприпасы по частям -не вышло!

      Судя по тому, что эшелон дошёл до прифронтовой полосы с логистикой на Украине всё в порядке.
      Надо, очень надо, возобновить разрушение подъездных путей и другой критической инфраструктуры Украины чтобы сократить объёмы подвоза вооружения для ВСУ к линии фронта до минимума.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 09:33
        0
        Я думаю, после детонации вагона с боеприпасами от самой ж/д станции мало что осталось...
  2. PPD
    PPD Сегодня, 09:26
    0
    А Украина заявляет, что всё сбито. wassat
    И как так получилось?
    Вот кто чем ракеты сбивает- кто эшелонами с бк и грузовиками.
    Новые технологии yes