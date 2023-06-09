При ударе по железнодорожной станции Балаклея уничтожен вагон с боеприпасами и большое количество грузовых автомобилей

Купянское направление как-то немного выпало из поля зрения на фоне происходящих событий на Запорожском и Южно-Донецком, тем не менее и здесь идут бои, российская армия наносит поражение противнику. Об этом сообщает пресс-служба группировки войск "Запад".
Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции Балаклея, куда прибыл воинский эшелон с техникой и боеприпасами для ВСУ. В результате удара по станции РСЗО "Торнадо-С" уничтожен вагон с боеприпасами, а также 15 грузовых автомобилей, которые должны были поступить на вооружение одной из частей ВСУ на данном участке. Возможно, что детонация боеприпасов привела к еще каким-то потерям, но на данный момент об этом ничего не известно.
Кроме того, наши поймали 103 бригаду теробороны ВСУ в момент ротации подразделений в районе Кисловки и Новой Тарасовки, что позволило уничтожить артиллерийское орудие и бронетехнику ВСУ, какую именно, не уточняется, скорей всего бронеавтомобили. Для уничтожения были применены дроны-камикадзе "Ланцет", также по позициям бригады отработали РСЗО "Град".
Накануне командование ВСУ провело переброску подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады с Красно-Лиманского направления на Купянское. По данным разведки, ВСУ планируют серию ударов на нескольких участках в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки ЛНР. Переброшенные подразделения должны усилить группировку противника.
Наши подразделения находятся в активной обороне, продвигаясь вперед и захватывая опорные пункты ВСУ на линии соприкосновения. Основные события разворачиваются в районе Купянска, где российские войска предпринимают усилия по выходу к городу. Противник оттягивает части и начинает выстраивать оборону вокруг этого населенного пункта.