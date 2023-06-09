В прессе США: неудачное контрнаступление ВСУ приведёт к прекращению американской поддержки Киева

Неудачное контрнаступление ВСУ приведет к прекращению американской поддержки Киева. Помимо этого, такой сценарий негативно скажется на репутации Джо Байдена в мире.
Такое мнение высказывают авторы статьи в американском издании Politico, ссылаясь на пятерых высокопоставленных сотрудников Белого Дома.
В прессе США отмечают, что Киеву крайне необходим военный успех. Ведь если наступающие силы ВСУ будут разгромлены или хотя бы остановлены, на дальнейшую американскую поддержку Киев может не рассчитывать. И тогда, считают авторы публикации, Вашингтон начнет оказывать давление на украинское руководство и требовать от него срочно переходить к дипломатическим методам урегулирования конфликта.
То, что чиновники высокого ранга заявили журналистам кулуарно, противоречит официальным американским заявлениям. В частности, президент Джо Байден утверждал, что США продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока в этом будет необходимость.
Авторы статьи напоминают, что средства из очередного транша, одобренного для Киева, закончатся этой осенью. И собеседники издания не уверены, что после этого финансирование киевского режима продолжится. А одобренный еще в прошлом году ленд-лиз, предусматривающий неограниченные военные поставки для ВСУ, по неизвестной причине так и не заработал.
Ранее издание предполагало, что Украину может ожидать «корейский» вариант развития событий. Он означает заморозку конфликта на многие десятилетия.