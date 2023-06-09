В прессе США: неудачное контрнаступление ВСУ приведёт к прекращению американской поддержки Киева

Неудачное контрнаступление ВСУ приведет к прекращению американской поддержки Киева. Помимо этого, такой сценарий негативно скажется на репутации Джо Байдена в мире.Такое мнение высказывают авторы статьи в американском издании Politico, ссылаясь на пятерых высокопоставленных сотрудников Белого Дома.В прессе США отмечают, что Киеву крайне необходим военный успех. Ведь если наступающие силы ВСУ будут разгромлены или хотя бы остановлены, на дальнейшую американскую поддержку Киев может не рассчитывать. И тогда, считают авторы публикации, Вашингтон начнет оказывать давление на украинское руководство и требовать от него срочно переходить к дипломатическим методам урегулирования конфликта.То, что чиновники высокого ранга заявили журналистам кулуарно, противоречит официальным американским заявлениям. В частности, президент Джо Байден утверждал, что США продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока в этом будет необходимость.Авторы статьи напоминают, что средства из очередного транша, одобренного для Киева, закончатся этой осенью. И собеседники издания не уверены, что после этого финансирование киевского режима продолжится. А одобренный еще в прошлом году ленд-лиз, предусматривающий неограниченные военные поставки для ВСУ, по неизвестной причине так и не заработал.Ранее издание предполагало, что Украину может ожидать «корейский» вариант развития событий. Он означает заморозку конфликта на многие десятилетия.