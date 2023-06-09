Военное обозрение
Войти Регистрация

В прессе США: неудачное контрнаступление ВСУ приведёт к прекращению американской поддержки Киева

12
В прессе США: неудачное контрнаступление ВСУ приведёт к прекращению американской поддержки Киева

Неудачное контрнаступление ВСУ приведет к прекращению американской поддержки Киева. Помимо этого, такой сценарий негативно скажется на репутации Джо Байдена в мире.


Такое мнение высказывают авторы статьи в американском издании Politico, ссылаясь на пятерых высокопоставленных сотрудников Белого Дома.

В прессе США отмечают, что Киеву крайне необходим военный успех. Ведь если наступающие силы ВСУ будут разгромлены или хотя бы остановлены, на дальнейшую американскую поддержку Киев может не рассчитывать. И тогда, считают авторы публикации, Вашингтон начнет оказывать давление на украинское руководство и требовать от него срочно переходить к дипломатическим методам урегулирования конфликта.

То, что чиновники высокого ранга заявили журналистам кулуарно, противоречит официальным американским заявлениям. В частности, президент Джо Байден утверждал, что США продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Авторы статьи напоминают, что средства из очередного транша, одобренного для Киева, закончатся этой осенью. И собеседники издания не уверены, что после этого финансирование киевского режима продолжится. А одобренный еще в прошлом году ленд-лиз, предусматривающий неограниченные военные поставки для ВСУ, по неизвестной причине так и не заработал.

Ранее издание предполагало, что Украину может ожидать «корейский» вариант развития событий. Он означает заморозку конфликта на многие десятилетия.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:16
    +4
    Ни в коей мере не приведет к снижению поддержки.Механизм ВПК на западе уже раскручивается,корпорации апплодируют стоя этой ситуации.На кону-очень большие деньги,и отказываться никто не будет
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:33
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Ни в коей мере не приведет к снижению поддержки.Механизм ВПК на западе уже раскручивается,корпорации апплодируют стоя этой ситуации.На кону-очень большие деньги,и отказываться никто не будет

      Смысл статьи в американских СМИ пишется от противного - получишь пятёрку подарим велосипед, а если нет то лишишься сладкого.
      А уж про репутацию Байдена во всём мире вообще смешно читать. Разве это когда-нибудь интересовало США которые сами себе устанавливают правила и меняют их как только возникает необходимость.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 09:34
      0
      Приведет к уменьшению только в одном случае, когда экономическая обстановка в самих сша будет плохой. И закончится весь человеческий рессурс 404. Но и тут есть Польша и Румыния. Они изначально были созданы для этих целей.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:17
    +1
    Неудачное контрнаступление ВСУ приведет к гибели тысяч всушников и какого то количества наших военных, а не к мифическому прекращению помощи. У них постоянно несколько тысяч на подготовке в странах наты, а кого уже подготовили разбавляют тероборонным мясом.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:17
    +3
    Хотелось бы верить, но будем реалистами. Подпитка Украины не сократится в зависимости от результатов боёв. Сокращение помощи возможно и произойдёт, но только по причине нехватки свободных боеприпасов и техники в самих странах Запада, а вовсе не от их разочарования в борьбе против России.
  4. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 09:22
    +1
    Удачное наступление ВС РФ может привести к прекращению поддержки это да, а на контрнаступы раз в пол года и железо и мясо найдут.
  5. Snay
    Snay Сегодня, 09:23
    +4
    "И тогда, считают авторы публикации, Вашингтон начнет оказывать давление на украинское руководство и требовать от него срочно переходить к дипломатическим методам урегулирования конфликта."

    Харе, а? Я этот бред уже год читаю..
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:28
    0
    "неудачное контрнаступление ВСУ приведёт к прекращению американской поддержки Киева"
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:28
    0
    Неудачное контрнаступление ВСУ приведет к прекращению американской поддержки Киева.
    Действительно такое мнение не в первый раз озвучивается западными СМИ. Но пока Байден президент это мнение даже к обсуждению не примут. Уже заготовили очередные 2 млрд. на военную помощь при том, что первые 5 суток т.н. наступления принесли только огромные потери ВСУ.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:34
      0
      Байден то при чем?При любых раскладах на "вашингтонском олимпе"танцуют президента.А не он ведет вальс.
  8. Ив762
    Ив762 Сегодня, 09:29
    0
    В прессе США: неудачное контрнаступление ВСУ приведёт к прекращению американской поддержки Киева

    Пф-ф-ф... laughing
    С чего бы вдруг? В Сирии терроры не смогли Асада, и что, прекратили "Мастра-SS-ники" (тм.) их поддерживать и снабжать? На крайняк, превратят "украину" в "сирию".
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:35
    0
    Когда создавался " корейский вариант " средство доставки неприемлего ущерба были только самолёты.В этот раз не прокатит,да и ценности были другие.