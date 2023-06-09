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Западная пресса: Более шести тысяч украинских мужчин призывного возраста после начала боевых действий бежали в Румынию

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Западная пресса: Более шести тысяч украинских мужчин призывного возраста после начала боевых действий бежали в Румынию

Когда началась специальная военная операция ВС РФ против киевского режима, множество украинцев поспешило покинуть страну и выехать за границу, в том числе в близлежащие страны Восточной Европы.


Основная часть беженцев направилась в Польшу, но многие поехали и в Румынию. Среди покинувших Украину людей основную часть составляют женщины и дети, но много и мужчин призывного возраста, скрывающихся от мобилизации. О судьбах уклонистов от призыва в ВСУ пишет британская пресса.

По утверждению западных журналистов, более шести тысяч украинских мужчин призывного возраста после начала боевых действий бежали в Румынию. В числе беженцев – не только уклонисты, но и дезертиры, которые уже успели принять участие в боевых действиях. В Румынии они получили временное убежище.

Многие украинские мужчины переправлялись в соседнюю страну с риском для жизни. Например, одному из собеседников британских журналистов пришлось форсировать реку. К счастью для уклониста, она оказалась неглубокой, и он смог перейти ее вброд. Украинские пограничники заметили беглеца, когда он уже был на румынской стороне.

Британские СМИ утверждают, что принудительная мобилизация граждан Украины в ВСУ проходит с трудом. Власти страны вынуждены это признавать. Кроме того, из-за мобилизации в стране вырос уровень коррупции, особенно в территориальных центрах комплектования ВСУ (военкоматах). Для тех украинских мужчин, у которых нет денег или связей, бегство в другую страну становится единственным способом избежать принудительной мобилизации и отправки в зону боевых действий, где ВСУ несут колоссальные потери в личном составе.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:21
    0
    Цыгане,что ли?Ну, с них только спрос как сборщиков металлолома..А так то-маловато будет.Хорошо бы западенщину всю туда..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:27
      +1
      принудительная мобилизация граждан Украины в ВСУ проходит с трудом. Власти страны вынуждены это признавать.

      По факту - да! Но, признавать это власти Украины и не собираются. Вон спросите у Данилова
      Данилов на голубом глазу: «Никакого принуждения. У нас очереди в военкоматы»
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:23
    0
    Ну, шесть тысяч для рейха - это не цифра, если, конечно, речь не только о пловцах через реку. Можно ещё через Чёрное море вплавь махнуть прямо с одесского пляжа, заодно и прославиться.
  3. Snay
    Snay Сегодня, 09:25
    0
    Это что за клоун-херой на фото?......
  4. Single-n
    Single-n Сегодня, 09:37
    0
    6.000 за 1,5 года? Слабаки. У нас столько за одну смену КПП "Верхний Ларс" убегало:))
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 09:38
    0
    Беги, Форрест.. не, Тарас, беги, целее будешь. Могу только приветствовать. О количестве говорить смысла нет, правды никто не скажет. Но если вернейшие "союзники" так пишут...