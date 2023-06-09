Западная пресса: Более шести тысяч украинских мужчин призывного возраста после начала боевых действий бежали в Румынию

Когда началась специальная военная операция ВС РФ против киевского режима, множество украинцев поспешило покинуть страну и выехать за границу, в том числе в близлежащие страны Восточной Европы.Основная часть беженцев направилась в Польшу, но многие поехали и в Румынию. Среди покинувших Украину людей основную часть составляют женщины и дети, но много и мужчин призывного возраста, скрывающихся от мобилизации. О судьбах уклонистов от призыва в ВСУ пишет британская пресса.По утверждению западных журналистов, более шести тысяч украинских мужчин призывного возраста после начала боевых действий бежали в Румынию. В числе беженцев – не только уклонисты, но и дезертиры, которые уже успели принять участие в боевых действиях. В Румынии они получили временное убежище.Многие украинские мужчины переправлялись в соседнюю страну с риском для жизни. Например, одному из собеседников британских журналистов пришлось форсировать реку. К счастью для уклониста, она оказалась неглубокой, и он смог перейти ее вброд. Украинские пограничники заметили беглеца, когда он уже был на румынской стороне.Британские СМИ утверждают, что принудительная мобилизация граждан Украины в ВСУ проходит с трудом. Власти страны вынуждены это признавать. Кроме того, из-за мобилизации в стране вырос уровень коррупции, особенно в территориальных центрах комплектования ВСУ (военкоматах). Для тех украинских мужчин, у которых нет денег или связей, бегство в другую страну становится единственным способом избежать принудительной мобилизации и отправки в зону боевых действий, где ВСУ несут колоссальные потери в личном составе.