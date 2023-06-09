Новейшая российская система высокоскоростной передачи данных для кораблей пошла в серию

В России разработали новое оборудование для высокоскоростной многоканальной системы передачи данных на надводных кораблях и береговых объектах. Серийное производство новинки уже начато. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Новая разработка "Росэлектроники" не только обеспечивает высокоскоростную передачу данных, но и работает в условиях постановки противником помех и в радиозащищенном режиме, обеспечивая круглосуточный обмен данными. Новое изделие под названием АС "Нептун-ВМСПД" разработано специалистами НИИ "Нептун", входящим в холдинг. Расшифровывается аббревиатура АС ВМСПД как аппаратная стойка высокоскоростной многоканальной системы передачи данных.
Оборудование способно обеспечить одновременный прием до восьми независимых каналов и передавать до четырех. Скорость приема и передачи цифровых данных, в том числе в режиме потока, составляет до 19,2 кбит/с при использовании одного канала. Для увеличения скорости можно применять одновременно до четырех.
Оборудование уже пошло в серийное производство и поставляется на корабли российского флота. Подробности отсутствуют. Заявляется, что ранее такое оборудование не создавалось, аналоги в России отсутствуют.
Инженеры НИИ «Нептун» разработали решение, позволяющее объединить в систему в единой аппаратной стойке широкий спектр приемопередающих устройств разного типа. На сегодняшний день на рынке отсутствует оборудование с аналогичными техническими характеристиками. Серийные образцы уже поставляются заказчикам
- заявил временный гендиректор НИИ "Нептун" Сергей Помазунов.