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Новейшая российская система высокоскоростной передачи данных для кораблей пошла в серию

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Новейшая российская система высокоскоростной передачи данных для кораблей пошла в серию

В России разработали новое оборудование для высокоскоростной многоканальной системы передачи данных на надводных кораблях и береговых объектах. Серийное производство новинки уже начато. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.


Новая разработка "Росэлектроники" не только обеспечивает высокоскоростную передачу данных, но и работает в условиях постановки противником помех и в радиозащищенном режиме, обеспечивая круглосуточный обмен данными. Новое изделие под названием АС "Нептун-ВМСПД" разработано специалистами НИИ "Нептун", входящим в холдинг. Расшифровывается аббревиатура АС ВМСПД как аппаратная стойка высокоскоростной многоканальной системы передачи данных.

Оборудование способно обеспечить одновременный прием до восьми независимых каналов и передавать до четырех. Скорость приема и передачи цифровых данных, в том числе в режиме потока, составляет до 19,2 кбит/с при использовании одного канала. Для увеличения скорости можно применять одновременно до четырех.

Оборудование уже пошло в серийное производство и поставляется на корабли российского флота. Подробности отсутствуют. Заявляется, что ранее такое оборудование не создавалось, аналоги в России отсутствуют.

Инженеры НИИ «Нептун» разработали решение, позволяющее объединить в систему в единой аппаратной стойке широкий спектр приемопередающих устройств разного типа. На сегодняшний день на рынке отсутствует оборудование с аналогичными техническими характеристиками. Серийные образцы уже поставляются заказчикам

- заявил временный гендиректор НИИ "Нептун" Сергей Помазунов.
Использованы фотографии:
Ростех
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1 комментарий
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  1. реалист
    реалист Сегодня, 09:37
    0
    19 килобит, обалдеть. Так себе показатель на сегодня.