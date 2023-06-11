Мануил Комнин. Последний успешный басилевс Восточной Римской империи



Мануил I Комнин на византийской миниатюре неизвестного автора, XII в.



Монета Мануила I Комнина

Характер и внешность Мануила Комнина

«Когда время вызывало его на труд, он с необыкновенным терпением выносил лишения, терпел холод и выдерживал зной. Когда же он был свободен от войны, то любил пожить в своё удовольствие. Он был красноречив и не чуждался богословских занятий.»

«Для войны с турецким султаном греки нанимают людей из различных народов, так как у них нет военного мужества: они подобны женщинам, у которых отсутствует сила военного сопротивления.»

«Кто умел с таким неподражаемым искусством сокрушать врагов одного посредством другого… царская политика поднимала турка на турка, и мы пели торжественный гимн мира; так скифы уничтожали скифов, а мы наслаждались покоем… Язык не может назвать народа, которым он бы не воспользовался к нашей выгоде. Одни поселены в нашей земле на правах колонистов, другие же, воспользовавшись милостивыми пожалованиями, обильно расточаемыми царской щедростью, вступили на службу государства из-за жалованья и стали считать чужую землю своим отечеством… Он перевёл в ромейское государство, ради защиты его, множество военных людей из среды наших закоренелых врагов, привил к их дикости нашу мягкость и образовал такой годный плод, который мог произрасти разве что в Божьем саду.»

Начало правления

Мануил Комнин и Второй крестовый поход



Жан Фуке. Прибытие крестоносцев к Константинополю



Алиенора Аквитанская и Людовик VII. Миниатюра «Хроники Сен-Дени»

«В их войсках были и женщины, ездящие верхом, подобно воинам, носившие мужское платье, вооружённые, как мужчины, копьями и облачённые в доспехи; у них был воинственный вид, они казались ещё более мужественными, чем амазонки.»

«Многие знатные люди последовали его (короля) примеру и тоже взяли с собой своих жён. А поскольку те не могли отправиться без своих прислужниц, в христианском лагере, который должен был оставаться целомудренным, оказалось множество женщин. И это стало причиной греха для нашей армии.»

«Двигаясь впереди войска, Алиенора не раз встречала атаки врага, а однажды попала в окружение вместе с королём и была спасена только отчаянной атакой земляков-аквитанцев.»

Боевые кампании в Европе

Войны на Востоке



Мануил I Комнин и Мария Антиохийская, миниатюра библиотеки Ватикана



Свадьба Амори I Иерусалимского и Марии Комниной, миниатюра XIII-XIV вв.

Трагедия у Мириокефала



Эпизод сражения при Мириокефале на гравюре Г. Доре

«И вот падал вол от персидской стрелы, а подле него испускал дух и погонщик. Конь и всадник вместе низвергались на землю… Кровь мешалась с кровью, кровь людей – с кровью животных.»

«Зрелище, представшее глазам, было достойно слёз, или, лучше сказать, зло было так велико, что его невозможно оплакать: рвы, доверху наполненные трупами, в оврагах целые холмы убитых, в кустах горы мертвецов; все трупы были скальпированы, а у многих вырезаны детородные части. Говорят, это сделано это было с тем, чтобы нельзя было отличить христианина от турка, чтобы все тела казались греческими, ибо многие пали и со стороны турок. Никто не проходил без слёз и стонов, рыдали все, называя по именам своих погибших друзей и родственников.»

Последние годы жизни Мануила Комнина

«Со смертью басилевса Мануила Комнина погибло всё, что оставалось целым у ромеев, и всю нашу землю окутал мрак, как бы при затмении Солнца.»



Византийская империя к концу правления Мануила I Комнина