Турция возглавит командование силами НАТО в Косово по просьбе руководства альянса

Турция возглавит командование международными силами под руководством НАТО в Косово и Метохии (KFOR) после соответствующего обращения со стороны Североатлантического альянса. Об этом информагентство Bloomberg сообщило, ссылаясь на турецких официальных лиц.Необходимость отправки турецких войск в вышеупомянутые регионы была вызвана «самыми ожесточёнными столкновениями на этих территориях за десятилетие». Ожидается, что Турецкая Республика, чья армия является второй по величине в альянсе (после США), сможет приступить к своим обязанностям уже осенью нынешнего года. Это произойдёт после того как Италия, руководящая в настоящее время силами НАТО на Балканах, передаст командование силами блока Турции.Как заявила ранее президент непризнанной Республики Косово Вьоса Османи, она выражает надежду на нахождение миротворческих сил блока KFOR «столько, сколько потребуется вплоть до вступления республики в альянс». Она аргументировала это тем, что властям необходимы гарантии от международного сообщества с тем, чтобы Сербия не смогла «препятствовать» проведению предстоящих муниципальных выборов.Также несколько дней тому назад Анкара по просьбе Организации Североатлантического договора направила в Косово батальон спецназа. Как добавили тогда турецкие власти, это стало ответом на просьбу командования союзных объединённых сил НАТО, в результате чего был развернут 65-й батальон мотострелковой бригады в качестве резервного подразделения.Напомним, что в ходе столкновений между протестующими сербами и KFOR пострадал 41 военнослужащий контингента альянса. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, также пострадало 52 серба, четверо из которых были задержаны косовскими полицейскими. Всем этим событиям предшествовали назначения в конце мая на должность мэров нескольких городов на севере региона косовских албанцев по итогам прошедших в апреле выборов, которые сербы отказались признавать. Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в провокациях с целью втянуть сербов в конфликт с НАТО.