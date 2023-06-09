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Турция возглавит командование силами НАТО в Косово по просьбе руководства альянса

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Турция возглавит командование силами НАТО в Косово по просьбе руководства альянса

Турция возглавит командование международными силами под руководством НАТО в Косово и Метохии (KFOR) после соответствующего обращения со стороны Североатлантического альянса. Об этом информагентство Bloomberg сообщило, ссылаясь на турецких официальных лиц.


Необходимость отправки турецких войск в вышеупомянутые регионы была вызвана «самыми ожесточёнными столкновениями на этих территориях за десятилетие». Ожидается, что Турецкая Республика, чья армия является второй по величине в альянсе (после США), сможет приступить к своим обязанностям уже осенью нынешнего года. Это произойдёт после того как Италия, руководящая в настоящее время силами НАТО на Балканах, передаст командование силами блока Турции.

Как заявила ранее президент непризнанной Республики Косово Вьоса Османи, она выражает надежду на нахождение миротворческих сил блока KFOR «столько, сколько потребуется вплоть до вступления республики в альянс». Она аргументировала это тем, что властям необходимы гарантии от международного сообщества с тем, чтобы Сербия не смогла «препятствовать» проведению предстоящих муниципальных выборов.

Также несколько дней тому назад Анкара по просьбе Организации Североатлантического договора направила в Косово батальон спецназа. Как добавили тогда турецкие власти, это стало ответом на просьбу командования союзных объединённых сил НАТО, в результате чего был развернут 65-й батальон мотострелковой бригады в качестве резервного подразделения.

Напомним, что в ходе столкновений между протестующими сербами и KFOR пострадал 41 военнослужащий контингента альянса. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, также пострадало 52 серба, четверо из которых были задержаны косовскими полицейскими. Всем этим событиям предшествовали назначения в конце мая на должность мэров нескольких городов на севере региона косовских албанцев по итогам прошедших в апреле выборов, которые сербы отказались признавать. Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в провокациях с целью втянуть сербов в конфликт с НАТО.
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:14
    +1
    "Ну, эти на командуют, и напился." (как то так у А.Загорцева)
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 10:44
      0
      Турция возглавит командование силами НАТО в Косово по просьбе руководства альянса

      Похоже на то, что Вашингтон бросил османистскую "кость с кусочком мяса" со своего барского стола самолюбивому Эрдогану как своему турецкому вассалу!
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:46
      0
      Точная цитата: , я его знаю сейчас наработает, нароет, доложит куда надо и кому не надо… После этого шеф плюнул на все и напился. feel
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:23
    +1
    Не думаю что что-то, для сербов, изменится в лучшую сторону.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:24
    -2
    Годный троллинг сербов, для тех кто понимает.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:29
    0
    Турки может быть резни и не допустят,в отношении сербов,но выживать,выдавливать из из регионов проживания в Косово мешать уж точно не будут.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:29
    -2
    Турция возглавит командование

    Ну и хрен с ним. Вучич начинает поставки оружия на Украину. Очень стесняется братушка - поэтому через посредников.
  6. Грац
    Грац Сегодня, 10:41
    0
    сложно сказать. с одной стороны османы явно будут на стороне мусульман-албанцев, с другой стороны с Эрдоганом можно попробовать договорится, вопрос цены которую он запросит за это
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:11
    0
    Англосаксы как обычно многоуровневую комбинацию затеяли. Знают, что султан согласится - приподнять значимость Турции как регионального игрока. Ушлепки знают, что у этого решения есть много подводных камней : это регион который османы в свое время оккупировали. у России старые связи с сербами, турки подсознательно ближе к албанцам... Короче пен дос танцы тот или иной бонус из этой ситуации получат. А
  8. Живан
    Живан Сегодня, 11:50
    0
    Турция возглавит командование силами НАТО в Косово

    И снова турки в Косово и Метохии!!!