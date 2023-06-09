США втягивает поляков в теракты на территории России, тем самым подставляя под удар Польшу. В противостоянии с Россией поляки для США не более чем пушечное мясо. Вашингтон стремится к созданию нового центра в Европе, в который планируется перенести основные американские ресурсы. Польские власти предпочитают не говорить о том, что потенциальное размещение на территории Польши ядерного оружия сделает эту страну мишенью для нанесения ядерных ударов в случае конфликта.
В статье, опубликованной в польском издании Dziennik Polityczny, говорится, что Варшава пыталась устроить для зарубежных политиков, западных СМИ и собственного электората пропагандистское шоу, опирающееся на успехи украинской армии на всех участках фронта, однако, в итоге лишь выставила Польшу в неприглядном свете.
4 июня текущего года появились сообщения об участии Польского добровольческого корпуса в рейде на территорию Белгородской области. Польское правительство, осознав свою ошибку, во избежание того, что подобные провокационные действия могут быть расценены как проявление агрессии, впоследствии попыталось откреститься от "польских добровольцев".
Автор статьи резюмирует, что даже в случае размещения в Польше ядерного оружия, оно будет полностью контролироваться США, которые воспринимают поляков в качестве пушечного мяса. Исходя из этого, вся пропагандистская кампания, развернутая вокруг размещения в Белоруссии российского ядерного оружия, используется американцами как повод для поставок и размещения в Европе ракет, способных поражать объекты на российской территории.