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Польская пресса: Поляки стали для США пушечным мясом для противостояния с Россией

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Польская пресса: Поляки стали для США пушечным мясом для противостояния с Россией

США втягивает поляков в теракты на территории России, тем самым подставляя под удар Польшу. В противостоянии с Россией поляки для США не более чем пушечное мясо. Вашингтон стремится к созданию нового центра в Европе, в который планируется перенести основные американские ресурсы. Польские власти предпочитают не говорить о том, что потенциальное размещение на территории Польши ядерного оружия сделает эту страну мишенью для нанесения ядерных ударов в случае конфликта.


В статье, опубликованной в польском издании Dziennik Polityczny, говорится, что Варшава пыталась устроить для зарубежных политиков, западных СМИ и собственного электората пропагандистское шоу, опирающееся на успехи украинской армии на всех участках фронта, однако, в итоге лишь выставила Польшу в неприглядном свете.

4 июня текущего года появились сообщения об участии Польского добровольческого корпуса в рейде на территорию Белгородской области. Польское правительство, осознав свою ошибку, во избежание того, что подобные провокационные действия могут быть расценены как проявление агрессии, впоследствии попыталось откреститься от "польских добровольцев".

Автор статьи резюмирует, что даже в случае размещения в Польше ядерного оружия, оно будет полностью контролироваться США, которые воспринимают поляков в качестве пушечного мяса. Исходя из этого, вся пропагандистская кампания, развернутая вокруг размещения в Белоруссии российского ядерного оружия, используется американцами как повод для поставок и размещения в Европе ракет, способных поражать объекты на российской территории.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Ministerstwo Obrony Narodowej
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20 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:08
    0
    Поляки стали для США пушечным мясом для противостояния с Россией
    recourse Ну стали, делов то, не они первые.... request
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 10:32
      -1
      Много ли в современной реваншистской Польше потомков дворян и "дворянчиков" по сравнению с простыми поляками? Немного, но они в Польше во власти и относятся к простым полякам точно так же, как США к польскому "пушечному мясу".

      Моравецкий. Биографическая СПРАВКА.
      Причины оголтелой русофобии и патологической лжи Моравецкого лежат в истории его семьи. Моравецкий происходит из семьи польских дворян, кумирами которых были организатор восстания против РИ Тадеуш Костюшко и первый лидер возрожденной после ПМВ Польши Юзеф Пилсудский.

      Кстати, Пилсудский после Бенито Муссолини не просто выступал за налаживание контактов с Третьим рейхом, но и добился заключения с Берлином в 1934 году Договора о ненападении, известного как «Пакт Пилсудского — Гитлера». Пилсудский пользовался столь большим уважением у вождей Третьего рейха, что на его похоронах 1935 года делегацию Германии возглавлял Герман Геринг, а в Берлине состоялась заупокойная месса с участием Адольфа Гитлера. Об этом в Польше стараются не вспоминать.

      Дед нынешнего премьер-министра Польши в годы ВМВ состоял в Армии Крайовой — подпольной организации, ориентировавшейся на правительство Польши в изгнании. На совести Армии Крайовой организация плохо подготовленного и не согласованного с Красной армией восстания в Варшаве, в провале которого Моравецкий обвиняет СССР.
      По линии матери премьер-министр Польши имеет еврейское происхождение. Его тётя спаслась от Холокоста, потому что оказалась на территории, занятой в 1939 году Красной армией. Но Моравецкий не видит заслуги СССР в спасении жизни тети.
      Его отец физик Корнель Моравецкий наряду с Лехом Валенсой один из создателей профсоюза «Солидарность». Но Валенса оказался для Моравецкого слишком умеренным, и в 1982 году он создает «Борющуюся Солидарность»: организацию, которая официально провозгласила своей целью свержение существующего в Польше строя.
      После падения социалистической Польши большой карьеры у Корнеля не получилось. Его радикализм отталкивал слишком многих.
      Однако Моравецкий-младший, который со школьной скамьи помогал во всём своему отцу-оппозиционеру и примкнувший затем к партии «Право и справедливость» братьев Качинских, после свержения соцмалистического строя в декабре 2017 года стал главой правительства Польши.

      См. подробно - https://aif.ru/politics/world/zhertvy_rezhima_kak_semya_moraveckih_voevala_s_kommunizmom_i_rossiey?ysclid=l6xbn5hnwx953367508
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Поляки стали для США пушечным мясом для противостояния с Россией
      recourse Ну стали, делов то, не они первые.... request

      Обидно, понимаешь.
      30 с лишним лет гадили, гадили России, пестовали русофобию, пыжились и сколачивали коалиции из всякого восточноевропейского отброса против России, кричали из каждого западноевропейского утюга что они свои в доску, а коварная Россия им угрожает и в результате добились того, что США размещает на территории Польши свои военные базы для сдерживания российских полчищ на польской границе телами же польских а не американских граждан.
      Обидно же, понимаешь. crying
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:09
    +1
    Вот и начорта в свое время столько в этих бздышеков вкачивали столько средств?
    Как предоставилась возможность - сразу же эти бздышеки и свинтили. И разогнали русофобию до предела....
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:09
    0
    Ну во-первых, противостояние с Украиной. Официально, боевые потери в войне у Польши - два пшепрашема и один трактор, наемников ведь на Окраине нет? Вот - два курощупа щене-сгинули в противостоянии с Окраинской ПВО))) Россия и рядом не пролетала
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:11
      +1
      А кого они тогда на специальном кладбище хоронят? Как раз своих гусей.
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 10:12
    +6
    Пшеки начинают что-то подозревать...
    Заметили множество свежих могил на своих кладбищах?..
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:14
    +2
    Ляхи до этого момента относили себя к высшей расе? Наивные твердолобые поленья.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:33
      +2
      Цитата: Tagan
      Ляхи до этого момента относили себя к высшей расе? Наивные твердолобые поленья.

      После 1917 года, они начали опять себя считать высшей расой, только вот Гитлер опустил их на землю. Время про 80 лет, опять вылезла Великая Речь Посполитая "от може до може". Привыкли поляки, чтобы их периодически опускали на землю.
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:15
    +2
    Автор заметки упустил одно слово в названии источника - Независимый (извините, я по русски) Dziennik Polityczny.
    12,3 тыс. подписчиков. Вряд ли одно такое издание чпособно раскрыть глаза 38 миллионам поляков.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:50
      +1
      Цитата: Галеон
      Dziennik Polityczny.
      12,3 тыс. подписчиков. Вряд ли одно такое издание чпособно раскрыть глаза 38 миллионам поляков.

      Самая читаемая, политическая газета Rzeczpospolita и то там большинство статей из американских изданий или ссылки на них, особенно на ISW. Также польский вариант американской Newsweek.
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:19
    +1
    Автор статьи резюмирует, что даже в случае размещения в Польше ядерного оружия, оно будет полностью контролироваться США, которые воспринимают поляков в качестве пушечного мяса.
    Забавные они эти бывшие страны соц.лагеря. США ни когда и не скрывали для чего они расширяли НАТО на Восток. Кончатся украинцы, в дело пойдут поляки, кончатся поляки, пойдут румыны и т.д. Дружба с англо-саксами она такая, в любой момент нужно быть готовым умереть за их интересы.
    Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
    hi
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:19
    +1
    Поляки стали для США пушечным мясом для противостояния с Россией

    Вот что в поляках катастрофически плохо так это их тупая надутость и нежелание понять что они не главные на этой планете, это погубило не раз их в прошлом, укокошит и в настоящем потому как надежды на работу мозга нет никакой.
    Похоже пора им сменить орла на гербе на индюка.
    Неужели еще кому-то неясно что американцы НИКОМУ не друзья, они ВСЕГДА КИДАЮТ ВСЕХ!
    Им интересно только получение их личной выгоды все вокруг только средство достижения успеха, причем халявное - все что им нужно обменивается на резаную бумагу не имеющую никакой реальной ценности и стоимости.
  9. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:20
    +1
    Для белых господ все туземцы одинаковы - что поляки, что арабы, что жители Папуа - это не люди, а средство достижения цели. Или лишний балласт.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:21
    0
    Ясновэльможные паны считают себя обиженными по жизни немцами, русскими, украинцами, евреями, обиженными вообще всеми и мечтают о Великой Ржечи Пошполитой от можа до можа.
    Но они не знают русскую пословицу:
    "На обиженных воду возят" и не знают что у обиженных место у параши.
  11. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:26
    0
    Хорошо, что поляки прозревают, может получится завершить эту войну, ограничившись Украиной. И это вражеское контрнаступление, играет здесь не последнюю роль, а может даже решающую.
  12. PPD
    PPD Сегодня, 10:28
    0
    Польская пресса: Поляки стали
    как в анекдете- на 4 день пребывания в тюрьме индеец Зоркий глаз обнаружил, что у тюрьмы нет 4 стены. hi
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 10:39
    0
    Забавные эти поляки, наверное думали что в сказку попали. laughing
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    0
    В противостоянии с Россией поляки для США не более чем пушечное мясо.
    Вот только "мясо" пока еще не понимает, что оно всего лишь "мясо" и для чего предназначено. Пока пытается с помощью пастуха строить из себя ведущую стада.
  15. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 11:38
    0
    Поляки стали для США пушечным мясом для противостояния с Россией
    пока что украинцы, поляки, похоже, следующие в очереди