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«Не сделали ни залпа по врагу»: В Киеве обеспокоены большими потерями танков западного производства за три дня боёв

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«Не сделали ни залпа по врагу»: В Киеве обеспокоены большими потерями танков западного производства за три дня боёв

В офисе президента Украины сильно обеспокоены большими потерями на Запорожском направлении, но не в личном составе, а в боевой технике, особенно в танках, переданных западными спонсорами.


Зеленский за последние дни провел серию совещаний с высшим руководством Украины в попытках найти решение и переломить ситуацию, складывающуюся на фронте. С начала контрнаступления украинские войска не только не прорвали оборону российской армии, но и даже не сумели взять первую линию. При этом ВСУ несут большие потери, особенно в бронетехнике. В Киеве рассчитывали, что западные танки, якобы превосходящие российские, позволят нанести поражение обороняющимся силам, а вместо этого приходится подсчитывать собственные потери.

По данным украинских источников, в офисе Зеленского сообщают о десяти потерянных немецких "Леопардах" за три дня боев. Причем все они были уничтожены либо российской артиллерией, либо подорвались на минах, не сумев даже приблизиться к линии укреплений российской армии. Как утверждается, танки даже не успевают вступить в бой, как оказываются уничтоженными. Не такого результата от этой бронетехники ожидали в Киеве.

Наша техника не успевает вступить даже в бой, как ее накрывают артой, что приводит к большим потерям и возврату на свои позиции. За три дня мы потеряли больше десяти танков Leopard, которые не сделали ни залпа по врагу

- сообщил источник на Банковой.

Ранее российское Минобороны сообщало о большом количестве подбитой бронетехники врага на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, включая танки, но не все из них были западного производства, советских образцов все же больше.
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48 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:10
    +5
    «Не сделали ни залпа по врагу»: В Киеве обеспокоены большими потерями танков западного производства за три дня боёв
    fool fool Танки конечно могут, но не хоЧУТ request .....
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 10:32
      +2
      В запасниках ещё м60 м48 есть,для продолжения войны зимой. Отдадут натовцы всукам все старье,и капельку того что поновее,лишь бы война и дальше длилась.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:41
      +4
      Вспомнился анекдот:
      "Внук дал деду поиграть в "Танки". И как итог: программисты до сих пор разбираются, где в игре Валентин Григорьевич нашел спички, бензин и бутылки, и почему четверо игроков из Германии просят политическое убежище в России." wink
    3. скептик
      скептик Сегодня, 10:56
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Танки конечно могут, но не хоЧУТ .....

      Скажем точнее - они то, может и хоЧУТ, но не моЖУТ....
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:11
    +3
    Собирайтесь всем кагалом на Банковой,и на передовую...Покажите всукам пример..Как шаровары разорвать..А по сути..Что бы прорвать эшелонированную оборону одних танков явно мало.
  3. solar
    solar Сегодня, 10:12
    +13
    «Не сделали ни залпа по врагу»

    Танки залпами стреляют? Чего только не узнаешь...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:18
      +3
      Цитата: solar
      «Не сделали ни залпа по врагу»

      Танки залпами стреляют? Чего только не узнаешь...

      Интересно было бы понять что за источник на который ссылается неизвестная пресса.
      1. solar
        solar Сегодня, 10:35
        +1
        что за источник на который ссылается неизвестная пресса.

        Неизвестный источник неизвестной прессы.
    2. Borik
      Borik Сегодня, 10:21
      +2
      Танки залпами стреляют? Чего только не узнаешь..

      Скоро узнаем как танки очередями будут стрелять.
    3. PPD
      PPD Сегодня, 10:22
      0
      Причем по команде, с отмашкой саблей. wassat
      Как там- Леопарды в одну шеренгу становись, по команде залпом пли...
      Ну красота же.
    4. Легат
      Легат Сегодня, 10:26
      -4
      Ну уж так рождаются "источники" в головах диванных владельцев некоторых тг каналов. В статье не написано, откуда эта новость. Но я глянул это тг канал "Резидент". У них там постоянные источники с банковой. Что-то даже и угадывают. К этому так нужно относится, не более.

      Грей зон писал, что это вообще наш российский канал информационного противоборства и мол скрывать уже смысла нет. За что купил, за то и продаю
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:35
        +7
        Грей зон писал
        Немецкий Bild выкладывал фото горящего леопарда.
        1. Легат
          Легат Сегодня, 10:37
          -4
          Немецкий Bild выкладывал фото горящего леопарда.

          То что был уничтожен леопард никто и не спорит. И без бильда разобрали. Какой-то немецкий канал и ириску показывал.
          Я про другое. Про якобы источники с банковой
        2. solar
          solar Сегодня, 10:56
          -8
          Немецкий Bild выкладывал фото горящего леопарда.

          Именно что одного горящего леопарда.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 11:40
            0
            Именно что одного
            Один танк откровенно русофобский Bild списал бы на friendly fire или вообще скрыл. Eсли признали- то явно не один и это уже не скроешь. Теперь хотя бы можно утверждать, что это один и тот же танк с других ракурсов, когда фото все же просочатся.
    5. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:10
      +2
      Ну почему же, на РТУ с боевой стрельбой танковой ротой отражали наступление в обороне, на втором этапе стрельба на большие дистанции (более прямого выстрела) по "колонне резерва" вероятного противника. Три залпа по команде ротного по заданным координатам. Молодежь еще много чего не знает, есть повод набраться на сайте ВО.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:13
    +5
    Ну проблему можно решить. Пусть при пересечении границы сразу дают залп в сторону куда-то на восток и с чистой совестью едут на утилизацию. Заодно и местное население Запукрии сыграет в интересную игру "угадай, куда прилетит подарок с Запада"
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 10:18
      0
      можно даже кирпич на штурвал или что там положить
      эффективность та же, потери славян минимальны

      (тьфу-тьфу-тьфу, конечно)
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 10:14
    +8
    За три дня мы потеряли больше десяти танков Leopard

    Сначала была "Легенда о Байрактарах", потом была "Легенда о Химерах", теперь вот "Легенда о Леопардах" накрывается медным тазом hi
    1. kva555
      kva555 Сегодня, 10:31
      +4
      Ещё был "Святой Джавелин", на подходе "Легенда о F16".
    2. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 10:35
      +2
      Там ещё "легенда о Патриотах " была. Которые за минуту в Киеве сделали последний выдох ценой в бюджет нормального города и никуда не попали :) и приставились. Легенды они такие.. Скоро видать завезут легенды об ф-16.
    3. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 10:43
      +1
      Вы еще "секту святой Джавелины" забыли упомянуть.
  6. Сеpгей
    Сеpгей Сегодня, 10:14
    +4
    Это радует, что они обеспокоены. Слава русскому солдату и оружию. Пора уже гнать эти танки в сторону Львова.
  7. Borik
    Borik Сегодня, 10:16
    +2
    Жалко танки, так вы их отведите подальше от фронта да поближе к границам ЕС и там по броне тряпочкой да с мылом да чтоб ни одной пылинки и танки ваши будут целы. А на поле боя пусть пехота воюет за неё перед западом отчитываться не нужно.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:16
    -5
    Не один "лёпа" пока на камеру башню не метнул,это самое болезненное для немцев.Стоит вопрос - в "лёпах " могут быть чьи-то отставники- что - то легко танки бросают.
  9. blackcat
    blackcat Сегодня, 10:18
    +3
    Да печалька , пофиг что гвардия наступа мрет сотнями , а технику жалко am
    1. HAM
      HAM Сегодня, 10:30
      +4
      За "Леопёрды" деньги плочены,а жизнь "гвардии наступа"-бесплатная........
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 11:11
        +3
        Цитата: HAM
        За "Леопёрды" деньги плочены,а жизнь "гвардии наступа"-бесплатная........

        Сразу же вспоминается Шарик из Простоквашино:
        - Да я бы отпустил ружьё, да за него деньги плачены!
        Матроскин за него с меня шкуру спустит!
        А моя жизнь - бесплатная...
        Всё, считате я утонул... wink
  10. Комментарий был удален.
  11. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:23
    +2
    . западные танки, якобы превосходящие российские, позволят нанести поражение обороняющимся силам, а вместо этого приходится подсчитывать собственные потери

    Так гитлер, в 43м, рассчитывал на тигры, пантеры и фердинанды.
  12. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 10:24
    +3
    Полагаю в этом конфликте погибнет больше "Леопардов", чем за полвека после их появления bully
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: Мекей Иптышев
      Полагаю в этом конфликте погибнет больше "Леопардов", чем за полвека после их появления bully

      Возможно. Как и Абрамсов и Челенджеров. И что? Танки это вообще то просто оружие. Как пушка или вертолет.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:40
        0
        Просто уничтожается всё оружие что присылает запад. И выясняется на поле боя что леопард горит чуть ли не лучше т-72, пэтриоты шмаляют очередями в пустоту, джавелины в нужный момент отказываются стрелять, а байрактары лёгкая цель.
        А украина давно стала обычным полигоном для обкатки оружия в условиях современного боя и вырабатыванию тактики ведения боя. Как выясняется и тактика ведения боя хромает у нато. Прямого опыта у них выходит нет. Планированием ведь они занимались. Привыкли бармалеев гонять при техническом превосходстве, причём всей шакалинной стаей. Вот и на нас сейчас набросились. Да обломались пока
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:24
    +8
    Получается, около 20% переданных леопёрдов уничтожено за несколько дней, если верить тому, что на начало июня успели поставить около 60-ти экземпляров. Очередная вундервафля потерпела фиаско. Ну и ладненько, ну и славненько!
    1. solar
      solar Сегодня, 10:37
      -9
      Видео реальное есть только одного подбитого Леопарда, насколько я понимаю. Немцы тоже пишут только об одном.
  14. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 10:30
    0
    Украинцы довольно сильны в пиаре - зачем делать такое фото - по нему люди в каком то бункере и видимо проблемы с электричеством))
  15. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:31
    -4
    все они были уничтожены либо российской артиллерией, либо подорвались на минах

    Не понял. В ВС РФ есть БПЛА и вообще ВКС или нет?
  16. Tim666
    Tim666 Сегодня, 10:35
    -10
    Цитата: Rage66
    За три дня мы потеряли больше десяти танков Leopard

    Сначала была "Легенда о Байрактарах", потом была "Легенда о Химерах", теперь вот "Легенда о Леопардах" накрывается медным тазом hi

    А фото видео хоть одного подбитого Лео можно? А то что то их все бьют бьют а кроме убогих поделок в Фотошопе ничего в открытом доступе нету. Ну если комбайны не считать.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 10:48
      +2
      Цитата: Tim666
      Цитата: Rage66
      За три дня мы потеряли больше десяти танков Leopard

      Сначала была "Легенда о Байрактарах", потом была "Легенда о Химерах", теперь вот "Легенда о Леопардах" накрывается медным тазом hi

      А фото видео хоть одного подбитого Лео можно? А то что то их все бьют бьют а кроме убогих поделок в Фотошопе ничего в открытом доступе нету. Ну если комбайны не считать.

      Долго спите. Пора просыпаться.
    2. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 11:08
      +1
      МО выложили всё материалы, которые смогло выложить.
      Часть танков подорвалась на минах, часть накрыли артиллерией, дроны пока не добрались, укры своё видео не выложили.
      Чтож, таков наш текущий технический уровень.
      Тем не менее, по косвенным признакам, натовская бронетехника наши позиции пока не прорвала. Значит, противодействие эффективное.
      Чем больше будет удаленных поражений складов, рембатов, стоянок техники, ГСМ, тем меньше придется класть своих солдат на первой линии.
      Работайте, братья!
    3. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:14
      +1
      Понятно, ципоте обидно..., это им не с польскими тракторами воевать.
    4. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:46
      0
      . Ну если комбайны не считать.

      Ну тогда подбитые комбайны и ищите
  17. Seal
    Seal Сегодня, 10:36
    +2
    Цитата: PPD
    Причем по команде, с отмашкой саблей
    С відмашкоi" шаблюкой laughing laughing
  18. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:37
    +3
    Наша техника не успевает вступить даже в бой, как ее накрывают артой, что приводит к большим потерям и возврату на свои позиции. За три дня мы потеряли больше десяти танков Leopard, которые не сделали ни залпа по врагу.

    Читаю этот текст, а перед глазами картинка из Великой Отечественной Войны - какой-то группенфюрер сс, танкист, докладывает вышестоящему командиру.
  19. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:43
    0
    "сильно обеспокоены большими потерями"
    Нормальный ход. Так и должно быть.
    В современной войне многое изменилось - оружие стало более мощным и скорострельным. Артиллерийская поддержка более мобильной, появились даже его ручные образцы. Техника лучше защищена и сильнее вооружена. Но по-прежнему расчеты для выполнения боевых задач ведутся на основе теории Блиоха.

    Например, во время Великой Отечественной войны расчеты на прорыв обороны исходили из следующих показателей: брали количество орудий противника, расположенных на участке атаки, высчитывали скорострельность, бронепробиваемость и процент промахов, а к этому добавляли среднюю скорость танков и толщину брони. Исходя из этих показателей производили расчеты. Получалось, что среднее время танка в бою при атаке составляло 7 минут, а в обороне 15 минут.
    Об этом сообщает "Рамблер".
  20. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:44
    +1
    Наша техника не успевает вступить даже в бой, как ее накрывают артой, ........мы потеряли больше десяти танков Leopard, которые не сделали ни залпа по врагу

    Браво. good
  21. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 10:50
    +1
    Подтверждения поражений Леопардов уже есть и это объективно.
    А их предупреждали что так и будет.
  22. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:02
    0
    По данным украинских источников, в офисе Зеленского сообщают о десяти потерянных немецких "Леопардах" за три дня боев.

    То что противник начал признавать свои потери это хорошо, даже замечательно. Это первый признак начала выздоровления.
  23. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 11:02
    -1
    Хвала всем богам, наши сделали выводы, и учатся грамотно воевать!