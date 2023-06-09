«Не сделали ни залпа по врагу»: В Киеве обеспокоены большими потерями танков западного производства за три дня боёв

Наша техника не успевает вступить даже в бой, как ее накрывают артой, что приводит к большим потерям и возврату на свои позиции. За три дня мы потеряли больше десяти танков Leopard, которые не сделали ни залпа по врагу

В офисе президента Украины сильно обеспокоены большими потерями на Запорожском направлении, но не в личном составе, а в боевой технике, особенно в танках , переданных западными спонсорами.Зеленский за последние дни провел серию совещаний с высшим руководством Украины в попытках найти решение и переломить ситуацию, складывающуюся на фронте. С начала контрнаступления украинские войска не только не прорвали оборону российской армии, но и даже не сумели взять первую линию. При этом ВСУ несут большие потери, особенно в бронетехнике. В Киеве рассчитывали, что западные танки, якобы превосходящие российские, позволят нанести поражение обороняющимся силам, а вместо этого приходится подсчитывать собственные потери.По данным украинских источников, в офисе Зеленского сообщают о десяти потерянных немецких "Леопардах" за три дня боев. Причем все они были уничтожены либо российской артиллерией, либо подорвались на минах, не сумев даже приблизиться к линии укреплений российской армии. Как утверждается, танки даже не успевают вступить в бой, как оказываются уничтоженными. Не такого результата от этой бронетехники ожидали в Киеве.- сообщил источник на Банковой.Ранее российское Минобороны сообщало о большом количестве подбитой бронетехники врага на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, включая танки, но не все из них были западного производства, советских образцов все же больше.