Экс-президенту США предъявили обвинение в хранении секретных документов

Обвинение просто нелепо

В США набирает обороты дело с неправильным обращением с секретными документами экс-президентом Дональдом Трампом. Республиканцу уже предъявлены обвинения, о чем он сообщил на своей странице в соцсети.Со слов Трампа, большое федеральное жюри уведомило его адвокатов о предъявлении обвинений. Слушание по делу состоится в окружном суде США 13 июня.Напомним, что в прошлом году, в ходе обыска в резиденции Трампа, ФБР обнаружило более сотни секретных документов, которые экс-президент якобы хранил у себя после того, как оставил пост в 2021 году.Что характерно, адвокат бывшего хозяина Белого дома Джим Трасти заявил в эфире CNN, что обвинение состоит из семи пунктов. Однако у защиты по сей день нет полного понимания, о чем именно там идет речь. Вероятно, что-то прояснится в ходе предстоящего судебного заседания.- добавил Трасти.В то же время свое возмущение происходящим выразил и сам Трамп. По мнению бывшего лидера США, который планирует баллотироваться на предстоящих выборах, за всем стоит «коррумпированная администрация Байдена». С его слов, он даже представить не мог, что такое может произойти с бывшим президентом США.Впрочем, в ноябре прошлого года и Республиканская партия объявила о расследовании против семьи действующего американского лидера Джо Байдена.Таким образом, обе команды пытаются использовать любой рычаг, чтобы устранить главного конкурента и одержать победу на предстоящих выборах.