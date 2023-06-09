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Экс-президенту США предъявили обвинение в хранении секретных документов

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Экс-президенту США предъявили обвинение в хранении секретных документов

В США набирает обороты дело с неправильным обращением с секретными документами экс-президентом Дональдом Трампом. Республиканцу уже предъявлены обвинения, о чем он сообщил на своей странице в соцсети.


Со слов Трампа, большое федеральное жюри уведомило его адвокатов о предъявлении обвинений. Слушание по делу состоится в окружном суде США 13 июня.

Напомним, что в прошлом году, в ходе обыска в резиденции Трампа, ФБР обнаружило более сотни секретных документов, которые экс-президент якобы хранил у себя после того, как оставил пост в 2021 году.

Что характерно, адвокат бывшего хозяина Белого дома Джим Трасти заявил в эфире CNN, что обвинение состоит из семи пунктов. Однако у защиты по сей день нет полного понимания, о чем именно там идет речь. Вероятно, что-то прояснится в ходе предстоящего судебного заседания.

Обвинение просто нелепо

- добавил Трасти.

В то же время свое возмущение происходящим выразил и сам Трамп. По мнению бывшего лидера США, который планирует баллотироваться на предстоящих выборах, за всем стоит «коррумпированная администрация Байдена». С его слов, он даже представить не мог, что такое может произойти с бывшим президентом США.

Впрочем, в ноябре прошлого года и Республиканская партия объявила о расследовании против семьи действующего американского лидера Джо Байдена.

Таким образом, обе команды пытаются использовать любой рычаг, чтобы устранить главного конкурента и одержать победу на предстоящих выборах.
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3 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:36
    0
    Таки и чумадеда находили секретные документы в сортире. Ну и?
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:42
    0
    Он что - не видел пометки сверху, что это документы сверхсекретные. Настолько, что даже гриф был: "Сжечь до прочтения!"?
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:42
    0
    А кстати, чем закончилось дело Клинтонши? Опять все свидетели обвинения скоропостижно самоубились, привязавшись к дереву за шею?