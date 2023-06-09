В Запорожской области России власти создали народное ополчение

Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона. Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать

Народное ополчение создано в российской Запорожской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Как отмечают власти Запорожской области, бойцы народного ополчения вместе с полицией и военной комендатурой будут выполнять задачи по патрулированию населенных пунктов и прилегающих территорий, охране правопорядка в городах и селах. Они станут надежными помощниками армии и правоохранительных органах в текущей сложной ситуации.Первые запорожские ополченцы уже приняли присягу на верность Запорожской области. Теперь они будут выполнять поставленные задачи, попутно совершенствуя и свои воинские навыки, получая новые знания по военному делу.- написал в своем Telegram-канале Евгений Балицкий.По утверждению врио главы региона, жители области каждый день демонстрируют свое единство в вопросах защиты интересов региона. Ранее Евгений Балицкий рассказывал о формировании в Запорожской области добровольческих батальонов, в которых несут службу как выходцы из региона, так и приезжие из других регионов России и даже иностранных государств.Напомним, что в последние дни ВСУ начали активные наступательные действия против российских войск именно на Запорожском направлении. Российские Вооруженные силы удерживают защищаемые позиции и наносят противнику большой урон, однако повышение сложности оперативной обстановки в регионе очевидно, поэтому создание народного ополчения в области будет неплохим шагом в сфере усиления безопасности региона и его жителей.