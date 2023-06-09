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В Запорожской области России власти создали народное ополчение

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В Запорожской области России власти создали народное ополчение

Народное ополчение создано в российской Запорожской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.


Как отмечают власти Запорожской области, бойцы народного ополчения вместе с полицией и военной комендатурой будут выполнять задачи по патрулированию населенных пунктов и прилегающих территорий, охране правопорядка в городах и селах. Они станут надежными помощниками армии и правоохранительных органах в текущей сложной ситуации.

Первые запорожские ополченцы уже приняли присягу на верность Запорожской области. Теперь они будут выполнять поставленные задачи, попутно совершенствуя и свои воинские навыки, получая новые знания по военному делу.


Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона. Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать

- написал в своем Telegram-канале Евгений Балицкий.


По утверждению врио главы региона, жители области каждый день демонстрируют свое единство в вопросах защиты интересов региона. Ранее Евгений Балицкий рассказывал о формировании в Запорожской области добровольческих батальонов, в которых несут службу как выходцы из региона, так и приезжие из других регионов России и даже иностранных государств.


Напомним, что в последние дни ВСУ начали активные наступательные действия против российских войск именно на Запорожском направлении. Российские Вооруженные силы удерживают защищаемые позиции и наносят противнику большой урон, однако повышение сложности оперативной обстановки в регионе очевидно, поэтому создание народного ополчения в области будет неплохим шагом в сфере усиления безопасности региона и его жителей.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Евгения Балицкого
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18 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:25
    -4
    Народное ополчение создано в российской Запорожской области.

    Давно пора было.
    А Госдура уже приняла наконец закон о том, что народное ополчение имеет право иметь оружие? Вчера Баранец в военном ревю возмущался, что ещё нет, может сегодня утром приняла? "Русские долго запрягают".
    1. ramzay21
      ramzay21 Сегодня, 11:07
      -1
      Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона.

      Это какая-то новая присяга или Запорожская область вдруг стала отдельным государством?

      Территориальная оборона дело нужное, но не лучше ли вместо этого создать новые части, вооружив их по штатам мотострелкового полка, и набрав в них местных жителей призывного возраста с подходящими ВУС? На хранении достаточно танков, БТР и БМП, и приложив усилия их можно восстановить, воссоздав рембаты и привлекая инженеров ВПК для поиска решений по укомплектованию этих машин.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:12
      -1
      Этот ж какие ЦИПСОшники минусуют? Покажите личико, Гюльчатаи.
      Председатель Правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай:

      Я ГОВОРИЛ ОБ ЭТОМ ДАВНО. БОЛЕЕ ТОГО, ПРИМЕРНО МЕСЯЦ ТОМУ НАЗАД Я ВСТРЕЧАЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ БЕЛГОРОДСКОЙ ТЕРОБОРОНЫ АНДРЕЕМ БОГАТОВЫМ — ЭТО ИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ВОЕВАЛ В «ВАГНЕРЕ», ПОТЕРЯЛ РУКУ, ГЕРОЙ РОССИИ. У НЕГО ПОРЯДКА ТРЁХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ИЗ КОТОРЫХ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ХОРОШО ОБУЧЕНЫ И ГОТОВЫ К БОЮ. И ТО, ЧТО ИМ НЕ РАЗДАЮТ ОРУЖИЕ, ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ. ЭТО ТАКОЙ СОВЕТСКИЙ АТАВИЗМ, КОГДА ВЛАСТЬ БОЯЛАСЬ СОБСТВЕННОГО ВООРУЖЁННОГО НАРОДА.
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:18
      0
      Оружие конечно выдадут, в этом сомнений нет. Вопрос, сколько нашлось желающих его взять и пойти защищать свою землю? Второй вопрос о финансовом обеспечении. Если брать в ополчение на условиях добровольцев, со всеми вытекающими денежными окладами за 200 тыс. руб., тогда это уже не ополчение, а добровольцы-контрактники. Вчера М. Симоньян подняла вопрос приравнивания служащих на границе с Украиной к общей категории контрактников воюющих на фронте. Правильно ли это, и не обесценим ли такими раздачами денег подвиг тех, кто реально сидит в окопах под ежедневным обстрелом? Можно опасаться сколько тыловых крыс сразу присосётся к бюджету, считая себя фронтовиками. Надеюсь в МО РФ есть правильный расклад на такой случай.
      По собственному примеру срочной службы на ПЛ помню, что к обычному жалованию за звание, должность и классность, шли доплаты за выход в море на боевую службу (автономку). Если в СВО примерно также, помимо штатного оклада учитываются "боевые" исходя из риска, то очень правильно.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:26
    -1
    Создать можно что угодно,проблема с вооружением самая актуальная. Подготовка боевая также одна из главных проблем,слаженность,наличие инициативы...всего не перечислишь.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 10:50
      -1
      Создать можно что угодно,проблема с вооружением самая актуальная.

      Вот именно что угодно , ведь не нужно забывать что ещё вчера это была территория краины и далеко не все лояльны по отношению к России.
  3. nobody75
    nobody75 Сегодня, 10:27
    -4
    Они мне нужны на случай прорыва ВСУ.
    С Уважением
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:27
    -4
    Эх, модники военные. А если армия США станет одеваться в их аналог "Дубка" вместо "мультикама", что тоже надо будет срочно всем новую выдавать? Вон недавно спецура американская себе заказала обновлённый вариант "вудланда", что теперь и наша спецура такой захочет? Каргокультисты блин.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:47
      +1
      Так ли это сейчас важно?Главное-что бы люди хотели служить,и были вооружены.И отсекать от этого,идущих ради заработка и тем паче пособников всук.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 10:49
        -3
        Важно. Обе стороны наряжаются в "мультикам", чтобы сливаться с окружением понимаешь, но в итоге обвязываются цветными лентами для определения свой-чужой и все равно бывает принимают за своих другую сторону. Я логики не улавливаю.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:02
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Так ли это сейчас важно?Главное-что бы люди хотели служить,и были вооружены.И отсекать от этого,идущих ради заработка и тем паче пособников всук.

        Это самое сложное. В принципе все родившиеся после 1991 года могут быть потенциальными агентами СБУ.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:29
    +1
    Что то я не увидел решение вопроса - ополченцы будут вооружены ,вопрос решён?
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:42
    -3
    Пока радовался созданию ополчения, возникло пару вопросов: 1. с вооружением ополчения понятно, что ничего не понятно. 2. "ополченить" они будут на постоянной основе или в свободное от основной работы время? Если постоянно, то логичнее было бы создавать дополнительные подразделения Росгвардии, которая и должна заниматься патрулированием и охраной общественного порядка. Если в свободное от основной работы время - то толку будет мало. Это как в СССР добровольные помощники милиции с повязками "ДНД"? Любая ДРГ их просто постреляет, пока они доберутся до оружия. Для охраны и обороны границы надо воссоздать Погран. войска. Это больше похоже на освоение бюджета. На оборонных сооружениях неплохо так освоили, с нулевой практически пользой.
  7. Snay
    Snay Сегодня, 10:48
    -1
    А в спину это "ополчение" стрелять не начнет?
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:50
    +2
    "В огне брода нет". Некоторые поняли, что отсидеться не удасться.
  9. solar
    solar Сегодня, 10:51
    -3
    Народное ополчение создано в российской Запорожской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий

    Ага, ему не впервой "заявлять".
    Ранее Евгений Балицкий рассказывал о формировании в Запорожской области добровольческих батальонов

    Почти год назад он заявил о формировании то ли трех, то ли четырех батальонов из жителей области. Потом они сузились до одного - имени Судоплатова. Потом к жителям области стали добавлять иностранцев. Но даже при всем этом батальон почти за год никак не сформируется, так на фронте и не появился.
    Теперь вот новый инфоповод придумал для шума, модное ополчение.
    ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона.

    А это вообще жесть. Это страна такая отдельная?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:00
      -2
      Есть такое. Присяга Запорожской области это станет мемом.
  10. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 11:13
    +1
    Закономерный и правильный шаг.
    Теперь задача военных психологов - дать пострелять против ВСУ, но не допускать высоких потерь.